Có câu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không phải mẹ chồng nào cũng khó tính, khó chiều. Chỉ cần bạn mở lòng và đối đãi chân thành sẽ giúp mối quan hệ hòa thuận hơn. Không những vậy còn giữ được hòa khí với chồng và không tạo thêm áp lực cho người bạn đời của mình.

Người đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ đụng đến cha mẹ của chồng. Muốn hôn nhân hạnh phúc, hãy biết dung hòa mối quan hệ hai bên sao cho trọn vẹn nhất. Đừng bao giờ mang tư tưởng mẹ chồng nàng dâu bao đời nay của thiên hạ áp đặt lên cuộc hôn nhân của mình.

Con cái

Đây là điểm nhạy cảm thứ hai của đàn ông, phụ nữ đừng dại đụng vào kẻo ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc hôn nhân. Có nhiều người phụ nữ thường nghĩ dùng con cái để níu giữ và đe dọa người đàn ông nhưng điều này chỉ khiến cánh mày râu khó chịu và chỉ muốn rời xa vợ hơn mà thôi.

Đừng dùng con cái để đe dọa đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí có nhiều người phụ nữ còn dùng tính mạng của mình và con để níu kéo trái tim nguội lạnh của chồng. Họ nghĩ con cái sẽ khiến đàn ông quay đầu nên làm đủ mọi cách để níu giữ. Nhưng thực tế khi đã hết yêu, đàn ông chẳng buồn quan tâm đến điều gì. Vả lại khi đụng đến con cái, anh ấy còn sẵn sàng “xù lông” để chống trả lại những điều mà vợ đã làm. Thế nên đàn bà đừng dại dùng con để đe dọa chồng.

Chiến hữu đồng cam cộng khổ

Người quan trọng nhất trong cuộc đời đàn ông sau cha mẹ, con cái, đó là chiến hữu cùng đồng cam cộng khổ. Họ không bao giờ bỏ rơi bạn bè cùng vào sinh ra tử với mình. Thế nên thay vì cấm cản chồng giao du bạn bè lung tung bên ngoài, bạn hãy tôn trọng những mối quan hệ của anh ấy. Bạn cũng có những mối quan hệ riêng, chồng cũng vậy, hãy cho nhau không gian riêng để hôn nhân hạnh phúc hơn.

Phụ nữ trong hôn nhân hãy tôn trọng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ trong hôn nhân đừng bao giờ cấm cản hay ép buộc chồng làm bất cứ việc gì. Vì điều này chỉ khiến mối quan hệ của bạn trở nên nặng nề hơn mà thôi.