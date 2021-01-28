6 điều ‘hư nhưng không hỏng’ giúp phụ nữ được chồng cưng như trứng mỏng

Dưới đây là những điều đàn bà khôn ngoan nên học để được chồng cưng như trứng, hứng như hoa không bao giờ có tư tưởng phản bội.

Phụ nữ nên nhớ đàn ông vốn rất vô tâm. Khi được quan tâm quá nhiều, họ sẽ không biết trân trọng. Khi không được quan tâm nữa, họ sẽ vội vã đi tìm và níu giữ. Thế nên phụ nữ khôn ngoan phải biết phũ với chồng khi cần để được tôn trọng.

Đàn bà càng ngoan hiền, gọi dạ bảo vâng, đàn ông càng xem thường và chán ngán khi ở bên cạnh. Còn đàn bà hư, biết từ chối yêu cầu của chồng sẽ khiến cánh mày râu điêu đứng.

Không giả vờ “lên đỉnh” để chiều chồng

Phụ nữ thường có thói quen giả vờ “lên đỉnh” để chiều lòng chồng, để tâng bốc khả năng của chồng. Nhưng thực tế đàn ông cực kỳ chán ghét hành động này của phụ nữ. Họ cảm thấy vợ đang xem thường và trêu đùa với cảm xúc của mình. Thế nên đừng dại gì giả vờ giả vịt trong những chuyện này mà hãy thẳng thắn để chồng sửa đổi.

Biết nhậu

Phụ nữ biết nhậu một chút để cuộc sống thêm thú vị - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người cho rằng đàn bà đụng đến rượu bia là hư, không thể làm mẹ làm vợ tốt. Nhưng xã hội hiện đại, phụ nữ biết uống một chút cũng sẽ tốt hơn. Một là khi uống rượu bia, bạn có thể biết liều lượng đúng chừng mực để giữ bản thân an toàn. Hai là để giao tiếp, mở rộng mối quan hệ để tốt hơn trong công việc. Ba là để trở thành bạn nhậu với chồng. Khi đó, người đàn ông của bạn không cần ra ngoài nhậu nhẹt mà có thể uống ngay tại nhà.

Biết đòi những thứ mình muốn

Người đàn bà trong hôn nhân đừng sống quá cam chịu hay chịu sự sắp đặt của đàn ông. Bạn nên biết lên tiếng đòi hỏi quyền lợi của mình để chồng tôn trọng. Nếu có chuyện gì đó không vừa ý, bạn hãy lên tiếng để thay đổi chứ đừng im lặng mà cam chịu. Vì đến cuối cùng chỉ có bản thân người im lặng là chịu nhiều thiệt thòi mà thôi.

Luôn yêu chính mình

Phụ nữ phải biết yêu thương chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ nên nhớ hai điều đó là yêu thương chính mình và bảo vệ những thứ thuộc về mình. Trước khi yêu thương người khác, bạn phải lo được cho bản thân đã. Đừng bao giờ vì làm hài lòng người khác mà đến chính mình cũng không màng đến.

Có đam mê với “chuyện ấy”

Tuy có vẻ hơi hư hỏng nhưng thực tế đàn bà đam mê “chuyện ấy” luôn thu hút đàn ông. Họ luôn nhiệt tình và chủ động trong những cuộc yêu nên khiến đàn ông thích thú, chỉ muốn ở bên cạnh mãi thôi. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng bao giờ xem chuyện này là xấu hổ mà hãy trau dồi kiến thức mỗi ngày để giữ lửa hôn nhân.