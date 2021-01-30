Khi ở trên giường phụ nữ dại ‘đọc vị sai’ những điều thầm kín này của đàn ông xem như TOANG

Phụ nữ yêu 30/01/2021 06:00

Khi ở trên giường, phụ nữ dại nhất là hiểu sai những điều thầm kín này của đàn ông dẫn đến hôn nhân đổ vỡ, tan nhà nát cửa như chơi. Thế nhưng, nhiều người vẫn mắc phải.

Dưới đây là những điều phụ nữ dại “đọc vị nhầm” ở đàn ông khi cả hai ân ái khiến cuộc hôn nhân xảy ra nhiều rạn nứt, vợ chồng cãi nhau suốt ngày.

Nghĩ chồng thích những tiếng rên rỉ

Người đàn bà dại nhất khi nghĩ đàn ông thích nghe tiếng rên rỉ quá mức của vợ. Trên thực tế đàn ông thích nghe nhưng chuyện gì cũng phải có giới hạn, chẳng ai muốn nghe điều này quá nhiều. Vì khi nghe những tiếng giả vờ, cố tình của vợ sẽ khiến đàn ông có cảm giác khó chịu, mất hứng trong “cuộc yêu”. Họ không thích việc vợ giả vờ “lên đỉnh” để đánh lừa cảm xúc của mình.

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Phụ nữ dại làm điều này khiến đàn ông bội thực - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên nhớ chuyện giường chiếu, tình dục giống như bữa ăn hàng ngày. Nếu cho chồng ăn nhiều quá sẽ dẫn đến bội thực. Thậm chí còn khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng không còn hứng thú khi ở bên nhau. Bên cạnh đó những tiếng rên rỉ quá độ cũng khiến chồng nghe đến phát nhàm, không muốn đụng chạm đến vợ nữa.

Đàn bà nghĩ "đàn ông thích phụ nữ chiếm thế chủ động"

Đàn ông thích phụ nữ chủ động nhưng điều gì cũng có giới hạn. Họ không thích để vợ chiếm thế chủ động quá nhiều mà hạ thấp lòng tự trọng của chồng. Nhưng nhiều phụ nữ thường nghĩ sai rằng, nếu càng nhiệt tình, chủ động ở trên giường thì càng được chồng yêu thương. Điều này khiến đàn ông cảm thấy sợ hãi vì không đáp ứng được những nhu cầu của vợ.

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Phụ nữ đừng nên nhiệt tình quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đàn bà khôn ngoan hãy chủ động nhưng đừng vượt quá giới hạn. Có những thứ càng vượt quá giới hạn càng khiến bạn kém duyên chứ không được gì. Hãy chiều chồng nhưng cũng phải biết giữ phẩm giá của mình để đàn ông không cảm thấy chán ngán, bội thực.

Nghĩ đàn ông thích hôn lên những vùng nhạy cảm này

Phụ nữ thường nghĩ hôn lên những điểm này trên cơ thể sẽ khiến chồng cảm thấy thích thú. Nhưng thực tế đó là những vùng cấm khiến chồng chỉ muốn rời xa bạn. Điểm đầu tiên là nụ hôn ở cổ, hai là nụ hôn sau gáy tai. Nụ hôn ở hai vùng này sẽ mang đến nhiều cực khoái nhưng hôn sai cách cũng sẽ rất nguy hiểm.

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Phụ nữ đừng dại hôn lên những vùng này của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Theo nghiên cứu, có một xoang động mạch ở cổ nếu hôn và để lại dấu vết "hickey" sẽ dẫn đến hiện tượng đông máu đe dọa đến tính mạng. Phía sau tai có nhiều dây thần kinh nhạy cảm, khi hôn ở vùng này, nếu bạn dùng lực quá mạnh sẽ dẫn đến gây tổn thương màng nhĩ, suy giảm thính lực.

Thế nên phụ nữ khi ở trên giường nên tránh hai điểm này ra để không khiến cuộc vui mất hứng, đàn ông chỉ muốn rời xa vợ.

Có 4 việc phụ nữ cứ LƠ đi mà sống bình yên, không vì ai mà khổ đau

Có 4 việc phụ nữ cứ LƠ đi mà sống bình yên, không vì ai mà khổ đau

Người đàn bà khôn ngoan đừng quan tâm quá nhiều đến miệng lưỡi của thiên hạ, hãy lơ đi mà sống một đời bình yên, không vì ai mà khổ đau, cũng không vì ai mà chịu bất hạnh.

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Từ khóa:   đàn bà dại đàn bà khôn ngoan hôn nhân đổ vỡ

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