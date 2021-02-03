Cảnh báo: Chỉ một sai lầm TO ĐÙNG này của phụ nữ khiến đàn ông từ yêu điên cuồng bỗng quay lưng 'chạy mất dép'

Trong một lần họp mặt bạn bè, anh đã bị hớp hồn ngay từ ánh nhìn đầu tiên vì chị quá xinh đẹp, ăn nói vô cùng duyên dáng. Sức quyến rũ của chị khiến anh không thể nào cưỡng lại được. Sau hôm đó, anh quyết tâm theo đuổi chị cho bằng được.

Chị là người phụ nữ tự lập , kiếm được tiền không thua gì đàn ông nên rất khó tán tỉnh. Anh là kỹ sư xây dựng, có công việc thu nhập ổn định, độc thân nhiều năm và chưa tìm được người thích hợp.

Nhưng không vì vậy mà khiến anh nản lòng. Với anh, phụ nữ càng bí ẩn càng khiến đàn ông điên cuồng theo đuổi. Anh tự nhủ theo đuổi một tháng không được thì hai tháng, ba tháng hoặc một năm. Nhất định anh sẽ cưa đổ được chị. Và rồi chiêu “mưa dầm thấm lâu” của anh cũng có kết quả xứng đáng. Một năm sau, chị đồng ý quen anh.

Mỗi ngày anh đều nhắn tin, hỏi han quan tâm chị như thế nào. Những hôm mưa lớn, chị ở công ty tăng ca, anh đều mang đồ ăn đến cứu trợ. Nhưng đổi lại sự tận tình của anh là thái độ dửng dưng của chị. Chị không mấy để tâm đến người đàn ông này vì nghĩ anh cũng nhạt nhẽo như những người khác.

Từ ngày quen nhau, chị bắt đầu kiểm soát anh nhiều hơn, anh đi với ai, làm gì cũng phải chụp hình báo cáo với chị. Chị từ một người kiêu hãnh trở nên si tình và bi lụy. Còn anh từ người si tình trở thành một người chỉ muốn chạy trốn khỏi cuộc tình này.

Mọi tính cách của chị thời mà anh theo đuổi bỗng biến đâu mất, mà thay vào đó là người phụ nữ hay ghen, thích quản lý, ích kỷ và trở nên dựa dẫm. Điều này khiến anh chỉ muốn quay lưng và không còn muốn tiếp tục nữa.

Qua câu chuyện trên có thể thấy sự kiểm soát sẽ giết chết một mối quan hệ rất nhanh. Kiểm soát không phải là yêu mà chỉ là muốn chiếm hữu, muốn người đó mãi mãi là của mình. Sự ích kỷ này sẽ khiến cuộc tình của bạn rạn nứt, đàn ông chỉ muốn chạy dài vì cảm thấy mất tự do.

Phụ nữ không được đánh mất giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Vả lại phụ nữ bí ẩn luôn khiến cánh mày râu điên cuồng theo đuổi. Còn khi đã quá quen thuộc rồi bạn sẽ trở nên cũ đối với họ. Kèm theo đó, việc quản lý người mình yêu quá mức chỉ làm bạn trở nên đáng sợ trong mắt họ, chứ chẳng còn quyến rũ nữa.

Người đàn bà dại quản lý hết cuộc sống của người mình yêu. Vì họ nghĩ đây là điều nên làm và là hành động để thể hiện tình cảm. Nhưng đàn bà khôn ngoan không cho mình cái quyền được kiểm soát hết mọi việc của đối phương. Bởi vì họ luôn biết một điều: "Càng siết chặt, đàn ông càng muốn chạy trốn, càng buông lỏng càng khiến họ muốn lăn vào".