Cảnh báo: Chỉ một sai lầm TO ĐÙNG này của phụ nữ khiến đàn ông từ yêu điên cuồng bỗng quay lưng 'chạy mất dép'

Phụ nữ yêu 03/02/2021 13:00

Người đàn bà dại thường làm hành động sai lầm này khiến đàn ông từ yêu điên cuồng bỗng dưng quay lưng ngó lơ, không thèm ăn đời ở kiếp với nhau nữa.

Chị là người phụ nữ tự lập, kiếm được tiền không thua gì đàn ông nên rất khó tán tỉnh. Anh là kỹ sư xây dựng, có công việc thu nhập ổn định, độc thân nhiều năm và chưa tìm được người thích hợp.

dan ba dai 1
Đàn bà khôn đừng bao giờ kiểm soát đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Trong một lần họp mặt bạn bè, anh đã bị hớp hồn ngay từ ánh nhìn đầu tiên vì chị quá xinh đẹp, ăn nói vô cùng duyên dáng. Sức quyến rũ của chị khiến anh không thể nào cưỡng lại được. Sau hôm đó, anh quyết tâm theo đuổi chị cho bằng được.

Mỗi ngày anh đều nhắn tin, hỏi han quan tâm chị như thế nào. Những hôm mưa lớn, chị ở công ty tăng ca, anh đều mang đồ ăn đến cứu trợ. Nhưng đổi lại sự tận tình của anh là thái độ dửng dưng của chị. Chị không mấy để tâm đến người đàn ông này vì nghĩ anh cũng nhạt nhẽo như những người khác.

dan ba dai 2
Phụ nữ phải luôn bí ẩn để đàn ông theo đuổi đến cùng - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng không vì vậy mà khiến anh nản lòng. Với anh, phụ nữ càng bí ẩn càng khiến đàn ông điên cuồng theo đuổi. Anh tự nhủ theo đuổi một tháng không được thì hai tháng, ba tháng hoặc một năm. Nhất định anh sẽ cưa đổ được chị. Và rồi chiêu “mưa dầm thấm lâu” của anh cũng có kết quả xứng đáng. Một năm sau, chị đồng ý quen anh.

Từ ngày quen nhau, chị bắt đầu kiểm soát anh nhiều hơn, anh đi với ai, làm gì cũng phải chụp hình báo cáo với chị. Chị từ một người kiêu hãnh trở nên si tình và bi lụy. Còn anh từ người si tình trở thành một người chỉ muốn chạy trốn khỏi cuộc tình này.

Mọi tính cách của chị thời mà anh theo đuổi bỗng biến đâu mất, mà thay vào đó là người phụ nữ hay ghen, thích quản lý, ích kỷ và trở nên dựa dẫm. Điều này khiến anh chỉ muốn quay lưng và không còn muốn tiếp tục nữa.

Qua câu chuyện trên có thể thấy sự kiểm soát sẽ giết chết một mối quan hệ rất nhanh. Kiểm soát không phải là yêu mà chỉ là muốn chiếm hữu, muốn người đó mãi mãi là của mình. Sự ích kỷ này sẽ khiến cuộc tình của bạn rạn nứt, đàn ông chỉ muốn chạy dài vì cảm thấy mất tự do.

dan ba dai 3
Phụ nữ không được đánh mất giá trị của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Vả lại phụ nữ bí ẩn luôn khiến cánh mày râu điên cuồng theo đuổi. Còn khi đã quá quen thuộc rồi bạn sẽ trở nên cũ đối với họ. Kèm theo đó, việc quản lý người mình yêu quá mức chỉ làm bạn trở nên đáng sợ trong mắt họ, chứ chẳng còn quyến rũ nữa.

Người đàn bà dại quản lý hết cuộc sống của người mình yêu. Vì họ nghĩ đây là điều nên làm và là hành động để thể hiện tình cảm. Nhưng đàn bà khôn ngoan không cho mình cái quyền được kiểm soát hết mọi việc của đối phương. Bởi vì họ luôn biết một điều: "Càng siết chặt, đàn ông càng muốn chạy trốn, càng buông lỏng càng khiến họ muốn lăn vào".

Đàn ông một lòng một dạ có chung 3 đặc điểm, nghèo khó hay giàu sang cũng không ‘đổi vợ’

Đàn ông một lòng một dạ có chung 3 đặc điểm, nghèo khó hay giàu sang cũng không ‘đổi vợ’

Người đàn ông chung thủy một lòng tôn thờ bạn đời có chung 3 đặc điểm nổi bật này, dù nghèo khó hay giàu sang cũng không bao giờ có tư tưởng “đổi vợ”.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ tự lập đàn bà khôn ngoan phụ nữ bí ẩn

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 45 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này