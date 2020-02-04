Phụ nữ không cần một người đàn ông giỏi nói mà cần một người giỏi làm

Phụ nữ yêu 04/02/2020 09:37

Những người đàn ông vô tâm, sức dài vai rộng nhưng với việc nhà rất cỏn con thì lại nề hà, lảng tránh. Điều đó chứng tỏ tình yêu và bản lĩnh của đàn ông không đủ lớn.

Đàn ông thì hay hứa mà bản tính của phụ nữ thì lại hay cả tin. Ngày yêu nhau, bao nhiêu câu thề thốt, hứa hẹn của đàn ông đã khiến phụ nữ xiêu lòng: “Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em”, “anh sẽ không bao giờ để em phải khố”, “anh sẽ làm tất cả để em có một cuộc sống tốt hơn”. Thế nhưng, bao nhiêu lời trong những câu thề thốt ấy đàn ông làm được? Hay những người chồng vô tâm đã thả trôi những lời hứa ấy cho mây bay, gió thoảng?

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Đàn ông thì hay hứa mà phụ nữ lại cả tin - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những nỗi phiền muộn của phụ nữ khi kết hôn chính là sự lười biếng của chồng. Người đàn ông dường như chẳng đụng chạm gì đến việc nhà, phó thác hết mọi việc lớn nhỏ cho vợ của mình. Từ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, đến việc chăm con. Lí lẽ của đàn ông đưa ra luôn luôn là: “Anh bận kiếm tiền, bận làm những việc lớn lao”, “những việc cỏn con của phụ nữ thì em làm đi, ai đời đàn ông lại chui vào bếp”. Vậy là phụ nữ phải nai lưng ra làm tất cả, chăm con và chăm luôn cả chồng.

Đàn ông sức dài vai rộng nhưng với những việc nhà rất cỏn con thì lại nề hà. Điều đó chứng tỏ tình yêu và bản lĩnh của đàn ông không đủ lớn. Nhiều người đàn ông vô tâm còn xem vợ như một “người máy đa năng”, chỉ cần là sẵn sàng phục vụ. Đàn ông đi làm, về nhà chỉ việc nằm ườn và chỉ tay 5 ngón, còn phụ nữ thì quần quật từ sáng sớm đến tối mịt. Có một người chồng vô tâm, lười biếng như vậy, người vợ mệt mỏi vô cùng.

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Nhiều người đàn ông phó thác chuyện nhà cho vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà yêu bằng tai nên khi yêu nhau họ thích nghe đàn ông nói. Nhưng cưới nhau về rồi, đàn bà hiểu rằng chẳng cần chồng hứa hẹn, thề thốt, chỉ cần im lặng và phụ giúp cho vợ là đã đủ tốt rồi. Khi đàn ông yêu thương một người phụ nữ thật lòng sẽ không muốn cô ấy vất vả, mệt nhọc. Người chồng ấy chẳng nề hà rửa bát, quét nhà, cắm hộ nồi cơm... Người đàn ông ấy nấu ăn chẳng ngon nhưng sẵn sàng xuống bếp nấu hộ vợ. Người đàn ông ấy hiểu rằng, những việc cỏn con mình làm sẽ giúp vợ bớt mệt nhọc, bớt được phần nào những áp lực  trong cuộc sống hàng ngày.

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Tình yêu của đàn ông chính là ở hành động - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không yêu thương thì có muôn vàn lí do để ngụy biện, để từ chối, để lảng tránh công việc nhà. Nhưng có một điều họ không bao giờ thừa nhận đó là tình yêu của mình với vợ không đủ lớn. Họ nói những điều hay ho, từng thề thốt yêu vợ nhưng những người đàn ông giỏi nói ấy chỉ yêu mỗi bản thân của mình mà thôi.

Đàn ông yêu thật lòng không ngại lăn xả, không xấu hổ hay ngại ngần khi làm những việc cỏn con giúp vợ. Tình yêu của một người đàn ông không nằm ở lời nói mà chính là ở hành động.

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