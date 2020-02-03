Chị đã dự định cho mình một cuộc ra đi và đã viết sẵn đơn ly hôn. Một người đàn bà ngoại tình thì sẵn sàng để lại phía sau lưng mình tất cả mọi thứ và người chồng đã thành vô nghĩa rồi.

Ngoại tình luôn là điều sai trái với người bạn đời của mình. Nhưng vốn dĩ, xuất phát điểm của chuyện ngoại tình của đàn ông và đàn bà là khác nhau. Đàn ông ngoại tình luôn sợ gia đình đổ vỡ. Họ dẫu có một hay nhiều người đàn bà ngoài kia nhưng rốt cuộc cũng chọn quay về. Họ hiểu rằng, thứ đàn bà ngoài kia cho họ chỉ là tình dục, còn người vợ cho họ nhiều hơn thế. Còn đàn bà thì ngược lại, khi gia đình đã đổ nát, hạnh phúc đã lung lay họ mới chọn ngã vào lòng người đàn ông khác. Đàn bà trong lòng tan nát mới đi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Chị thú nhận với tôi chuyện mình ngoại tình. Giọng chị bình thản, chẳng hề tỏ ra một chút hối hận hay xấu hổ nào. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, hỏi chị tại sao lại phản bội một người chồng tốt, giỏi giang, lịch thiệp để yêu một người đàn ông rất đỗi bình thường? Khuấy ly cà phê, chị hỏi ngược lại tôi rằng: “Thế nào là một người chồng tốt?”.

Chị bảo rằng chồng mình tốt với cả thiên hạ, ga lăng và tử tế với tất cả mọi người ngoài kia nhưng với vợ con lại đối xử vô tâm và vô tình. Chồng chị ra ngoài nói cười với mọi người, lịch thiệp xã giao nhưng nói chuyện với vợ con thì quát nạt, ra lệnh, cộc cằn. Chồng chị giỏi giang, kiếm được nhiều tiền, ra ngoài vung tiền không tiếc cho những cuộc nhậu nhưng lại tính toán so đo với vợ từng đồng. Những lỗi lầm, khiếm khuyết đó chị có thể nhẫn nhịn, bỏ qua nhưng chị không thể làm ngơ khi chồng ngoại tình. Đàn bà không thể làm ngơ khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Chồng chị qua đêm với người khác rồi nói với chị rằng chẳng qua chỉ là vì sinh lý. Chị nuốt ngược nước mắt vào lòng, tình yêu với chồng đã chết ngay từ lúc đó. Chị ngoại tình, lựa chọn việc ngã vào lòng người đàn ông khác như một cách để trả thù chồng. Có thể chị dại dột, nông cạn, đáng chê trách nhưng chị muốn chồng nếm trải những cảm giác mà chị đã từng nếm trải. Đàn ông ra ngoài, thỏa mãn những xúc cảm giường chiếu có bao giờ nghĩ rằng người vợ sẽ đau đớn ra sao?

Người đàn ông chị quen so với chồng chị thì kém về mọi thứ. Ngoại hình bình thường, nói năng vụng về, kiếm tiền không giỏi. Nhưng người đàn ông đó có cái tâm mà chồng chị không thể có được. Chồng chị không hề biết rằng sự tàn nhẫn và vô tình của mình đã đẩy vợ vào con đường này. Chị biết mình sai nhưng chị không hề hối hận. Đàn bà ngoại tình thì sẵn sàng bỏ lại sau lưng mình mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet Chị không hề giấu giếm chồng chuyện mình phản bội. Anh ta cũng không thể mở miệng trách chị vì chính anh ta đã ngoại tình trước. Chị đã dự định cho mình một cuộc ra đi và đã viết sẵn đơn ly hôn. Khi đàn bà ngoại tình nghĩa là họ sẵn sàng để lại phía sau lưng mình tất cả mọi thứ và người chồng đã thành vô nghĩa rồi.

Tâm sự đàn bà chán chồng: Nếu thời gian quay lại, tôi sẽ không lấy chồng Đàn bà lấy chồng còn gì muộn phiền hơn lấy nhầm một người thờ ơ, vô trách nhiệm. Tôi trở thành người đàn bà chán chồng. Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không lấy chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ong-ngoai-tinh-se-quay-ve-con-dan-ba-ngoai-tinh-se-dut-ao-ra-di-349972.html