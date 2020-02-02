Phụ nữ nên nhớ, chung thủy ở đàn ông luôn là sự tự nguyện

Đàn ông ngoại tình khi và chỉ khi không hề trân trọng người đàn bà của mình. Còn đàn ông chung thủy luôn tự nguyện giữ lòng sắt son với vợ, bất chấp địa vị, bất chấp sang hèn, giàu nghèo.

Phụ nữ chúng ta thường ngưỡng mộ, trầm trồ khi nhìn thấy những người đàn ông chung thủy, sắt son với người vợ của mình. Chúng ta nghĩ rằng những người phụ nữ ấy thật may mắn khi gặp đúng người đàn ông yêu thương mình nhiều đến như vậy. Đàn ông chung thủy không nằm ở bản năng mà chính là sự tự nguyện. Đàn ông không đứng vững trước cám dỗ, đàn ông ngoại tình chỉ vì anh ta không đủ tình yêu với người vợ của mình. Đàn ông ngoại tình bởi vì không đủ tình yêu với vợ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ngoại tình thường có những lí lẽ để ngụy biện cho tội lỗi của mình. Và câu mà phụ nữ chúng ta nghe nhiều nhất là: “Anh đến với cô ta chỉ vì sinh lý. Em vẫn là người anh yêu và cần nhất trong cuộc đời này”. Lí lẽ của đàn ông thật lạ lùng! Yêu vợ nhưng vẫn sẵn sàng qua đêm với người phụ nữ khác. Cần vợ nhưng vẫn sẵn sàng gạt gia đình sang một bên để có nhân tình. Đàn ông ngỡ rằng khi mình nói ra những câu đó thì vợ sẽ tha thứ và tội lỗi của mình giảm nhẹ. Thế nhưng, điều đó chỉ minh chứng anh là một người đàn ông thật kém cỏi và hèn mạt. Đàn ông phản bội vợ đã thả trôi bản năng và sống theo những xúc cảm thể xác bình thường.

Là một người đàn ông, dĩ nhiên ai cũng có những cảm xúc với người khác giới. Đứng trước những người phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm, trẻ trung trong lòng họ vẫn những xúc cảm bản năng. Điều này là bình thường và tồn tại ngay cả những người đàn ông được cho là chung thủy nhất. Nhưng đàn ông nông cạn hay bản lĩnh hơn nhau chính là ở sự kiềm chế. Biết bản thân mình đứng ở đâu, điều gì nên làm và điều gì nên dừng lại. Đàn ông chung thủy là người biết đủ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông chung thủy luôn là người biết đủ, biết rằng trong cuộc đời mình chỉ cần duy nhất một người đàn bà. Dẫu thiên hạ ngoài kia có lắm người phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm hơn vợ nhưng đàn ông luôn biết dừng lại. Họ trân trọng người phụ nữ đã đi qua cùng mình những năm dài tháng hạn của cuộc đời. Trân trọng hai chữ gia đình, hai chữ vợ chồng. Đàn ông chung thủy chính là những người đàn ông bản lĩnh nhất. Họ dám từ chối, biết nói không trước những cám dỗ.

Phụ nữ chúng ta thường mềm lòng, yếu đuối. Khi phát hiện chồng ngoại tình, người vợ thường nghe đàn ông thề thốt để rồi gật đầu tha thứ. Trong lòng yên tâm rằng chồng dẫu có ăn vụng, có ngoại tình nhưng vẫn yêu mình nhất. Thế nhưng, đàn bà chấp nhận và tha thứ cho chồng ngoại tình thì anh ta có trân trọng không? Câu trả lời là không. Một khi tình yêu đủ lớn, đàn ông sẽ biết dừng lại trước những cám dỗ - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà nên nhớ, một khi tình yêu của đàn ông không đủ lớn sẽ khiến họ dễ gục ngã trước cám dỗ. Không một lí do nào đủ thuyết phục cho tội lỗi ngoại tình. Đàn ông ngoại tình khi và chỉ khi không hề trân trọng người đàn bà của mình. Chung thủy ở đàn ông luôn là sự tự nguyện, bất chấp địa vị, bất chấp sang hèn, giàu nghèo.

Đàn bà sợ nhất cô đơn khi vẫn có chồng bên cạnh Điều đàn bà cần nhất trong một cuộc hôn nhân chính là cảm giác an toàn. Nhưng điều đơn giản như vậy đàn ông lại rất ít người làm được. Bởi vậy, đàn bà cô đơn thì nhiều mà hạnh phúc vẹn tròn thì được mấy người.

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