Đàn bà sợ nhất cô đơn khi vẫn có chồng bên cạnh

Phụ nữ yêu 31/01/2020 10:39

Điều đàn bà cần nhất trong một cuộc hôn nhân chính là cảm giác an toàn. Nhưng điều đơn giản như vậy đàn ông lại rất ít người làm được. Bởi vậy, đàn bà cô đơn thì nhiều mà hạnh phúc vẹn tròn thì được mấy người.

Như một lẽ tự nhiên, con người ai cũng muốn tìm được một người bạn đồng hành, người có thể hiểu, cùng sẻ chia với mình trong cuộc sống đầy mệt mỏi và khó khăn này. Là phụ nữ, mong muốn này càng cháy bỏng hơn đàn ông. Có những người đàn bà mải miết đi tìm vẫn không thể tìm được người đồng hành, nhưng đàn bà cô đơn nhất là khi đã đã chồng vẫn thấy mình trơ trọi.

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Đàn bà cô đơn nhất là khi đã có chồng mà vẫn thấy mình trơ trọi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cô đơn thường có 2 dạng. Thứ nhất chính là vẫn chưa thể tìm thấy người mình yêu thương trong cuộc đời này. Họ không tìm được đối tượng phù hợp để trao gửi tình yêu, hoặc đã tìm được nhưng người đàn ông đó lại không yêu mình. Người phụ nữ đi về lẻ bóng, những vui buồn không tìm được người san sẻ. Thế nhưng, dạng cô đơn này vẫn dễ chịu hơn rất nhiều nỗi cô đơn khi đã có chồng. Bởi, vẫn có thể có một người đàn ông tốt vẫn còn đợi họ ngoài kia. Họ còn có cơ hội để lựa chọn đúng mảnh ghép của cuộc đời mình. Và một ngày nào đó tìm thấy, nỗi cô đơn này sẽ chấm dứt.

Nhưng dạng thứ 2 là kiểu cô đơn day dứt và đau khổ nhất mà không một người đàn bà nào muốn nếm trải: Cảm thấy lẻ loi ngay cả khi đã có chồng. Nhu cầu của phụ nữ là sự sẻ chia, thấu hiểu. Thế nhưng, người đàn ông bên cạnh lại chẳng làm được điều đó. Trong tình yêu và cả hôn nhân, bất hạnh nhất chính là 2 người ở bên cạnh nhưng lại chẳng hiểu đối phương cần gì và muốn gì. Nằm chung giường đó, nhưng tiếng thở dài của người phụ nữ sẽ chẳng bao giờ chạm đến trái tim của người chồng vô tâm ấy.

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Rất nhiều người đàn ông bỏ rơi vợ mình trong cảm giác cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ kỳ công nấu những bữa cơm ngon, mong muốn vợ chồng cùng ăn với nhau một bữa cơm vui vẻ. Thế nhưng, đàn ông lựa chọn việc ăn nhậu, sa vào những bữa tiệc thay vì về nhà ăn cơm với vợ. Khi người phụ nữ gặp những vấn đề rắc rối ngoài xã hội, chán nản trong công việc luôn muốn giãi bày, tâm sự cùng chồng nhưng đáp lại chỉ là thái độ thờ ơ, vô cảm. Những công việc trong nhà, người phụ nữ khao khát có chồng sẻ chia, gánh vác nhưng đàn ông lại chẳng hề đếm xỉa đến…

Đàn bà cô đơn đâu phải vì những chuyện lớn lao đại sự, những vấn đề to tát mà chính những điều nhỏ nhặt như thế. Nhưng đàn ông không hiểu rằng tình yêu và niềm tin của người đàn bà lại dựa trên những thứ quá nhỏ nhặt như vậy. Trái tim phụ nữ đa cảm, yêu hay không yêu, chân thành hay hời hợt chỉ cần một vài hành động là nhận ra ngay. Một vài câu hỏi han khi vợ mệt mỏi, một cốc nước mát khi vợ đi làm về, một vài lần tự tay xuống bếp nấu ăn khi vợ bệnh cho dù món ăn đó chẳng ngon lành gì.

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Điều đàn bà cần nhất chính là cảm giác an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, điều phụ nữ cần nhất trong một cuộc hôn nhân chính là cảm giác an toàn. Luôn có một người đồng hành bên cạnh. Người đó có thể không hoàn hảo, không kiếm nhiều tiền nhưng luôn đối đãi với mình bằng cả chân tâm, luôn xếp mình lên trên mọi thứ. Thế nhưng, những điều đơn giản như vậy đàn ông lại rất ít người làm được. Bởi vậy, đàn bà cô đơn thì nhiều mà hạnh phúc vẹn tròn thì biết được mấy người.

Đàn ông dễ dàng quỵ lụy, nâng niu những thứ ngoài xã hội còn với người bạn đời của mình thì không

Đàn ông dễ dàng quỵ lụy, nâng niu những thứ ngoài xã hội còn với người bạn đời của mình thì không

Những người đàn ông vô tâm ra đường, khi người phụ nữ khác cần giúp đỡ thì sẵn sàng xắn tay áo, thậm chí không cần mở miệng đã vội vàng đến giúp. Thế nhưng, ở trong nhà, vợ nhờ đỡ việc gì thì mặt nặng mày nhẹ.

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