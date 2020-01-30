Đàn ông dễ dàng quỵ lụy, nâng niu những thứ ngoài xã hội còn với người bạn đời của mình thì không

Những người đàn ông vô tâm ra đường, khi người phụ nữ khác cần giúp đỡ thì sẵn sàng xắn tay áo, thậm chí không cần mở miệng đã vội vàng đến giúp. Thế nhưng, ở trong nhà, vợ nhờ đỡ việc gì thì mặt nặng mày nhẹ.

Đàn ông vô tâm, đôi khi sự đối xử ấy không chỉ là vô tình, vô ý mà rất tàn nhẫn. Có những người đàn ông xem gia đình mình chẳng khác nào nhà trọ, xem vợ con chỉ là những người ở chung nhà. Đi đi về về như một chiếc bóng mà chẳng hề đếm xỉa đến cảm giác của vợ. Đàn ông lạ lắm, với thiên hạ, với đồng nghiệp, với bạn bè thì lúc nào cũng khách sáo, xởi lởi, rộng rãi. Còn đối với người bạn đời của mình thì ngược lại, đối xử vô tâm, nhạt nhẽo chẳng khác gì người dưng. Nhiều người đàn ông xem vợ mình chẳng khác người dưng - Ảnh minh họa: Internet Một người đàn ông tốt hay xấu, bản lĩnh hay nông cạn phải nhìn cách anh ta đối xử với vợ con. Bởi với những người thân yêu, với vợ con mà còn không bao dung, không yêu thương thì tử tế với thiên hạ để làm gì? Thế nhưng, đàn ông vô tâm lại sống ngược lại. Đàn ông sĩ diện, hào hiệp để nhận về những lời khen đãi bôi của thiên hạ. Còn với vợ con, họ mới thật sự là chính con người mình. Nhiều người phụ nữ khi nghe thiên hạ khen chồng thì tặc lưỡi nghĩ thầm: “Giá mà trong gia đình anh ta cũng tốt như vậy thì hay biết mấy".

Nhiều người đàn ông khi sếp la rầy, khi đồng nghiệp bắt lỗi thì chỉ biết cúi đầu, nhún nhường. Người khác làm sai thì vui vẻ cho qua, xem như chẳng có chuyện gì cả. Nhưng một khi vợ sai thì đàn ông lập tức bắt lỗi, càm ràm, thậm chí từ lỗi lầm nhỏ xé ra to. Đàn ông nhiều khi gia trưởng, chỉ giỏi bắt nạt vợ con nhưng ra đường lại như con rùa rụt cổ. Đàn ông không biết rằng, sự quảng đại bao dung của mình nằm ở chính tình yêu và quan tâm với vợ con chứ không phải thể hiện ngoài xã hội. Người phụ nữ đẹp nhất, dịu dàng nhất không bao giờ là vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet Với nhiều người chồng, người phụ nữ đẹp nhất, dịu dàng và ngoan ngoãn nhất không bao giờ là người vợ của mình. Ra đường, người phụ nữ khác cần giúp đỡ thì sẵn sàng xắn tay áo, thậm chí không cần mở miệng đã vội vàng đến giúp. Thế nhưng, ở trong nhà, vợ nhờ đỡ việc gì thì mặt nặng mày nhẹ. Chẳng bao giờ giúp vợ việc nhà dù là những việc cỏn con như đổ rác, quét nhà. Đàn ông xem phụ nữ ngoài kia yếu đuối, mỏng manh còn xem vợ mình như “người máy vạn năng” có thể làm mọi việc, gánh vác lo toan mọi việc trong nhà.

Đàn ông nông cạn nhất chính là đối xử tệ với vợ con - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông cưới vợ, rốt cuộc cũng mong có được một gia đình hạnh phúc, một chốn đi về bình yên. Thế nhưng, sự đối xử của vợ con lại đi ngược lại những mong ước đó. Đàn ông à, không phải thiên hạ ngoài kia mà vợ con mới chính là điều quý giá nhất, cần được đối xử tốt nhất. Rốt cuộc khi sa cơ lỡ vận, khi ốm đau bệnh tật người ở cạnh ta chỉ có vợ con mà thôi. Đàn ông nông cạn nhất chính là đối xử tệ với vợ con của mình.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Tôi yêu nhân tình nhưng không muốn ly hôn với vợ Chồng ngoại tình hơn 1 năm mà vợ tôi chẳng hay biết gì cả. Cô ấy đi tối ngày, lao đầu vào công việc, con cái thì giao cho tôi và chẳng mảy may nghi ngờ gì. Thật tâm, yêu nhân tình nhưng tôi lại không muốn ly hôn với vợ.

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