Đàn bà một đời chồng: Kết hôn thêm lần nữa chẳng khác nào một canh bạc

Trên đời này rất khó tìm được một người đàn ông nào quảng đại, trái tim rộng lớn có thể bao dung với quá khứ của người đàn bà một đời chồng. Đừng quá vội vàng để rồi phải tổn thương thêm một lần nữa.

Là phụ nữ, dẫu mạnh mẽ, kiên cường tới đâu thì trong sâu thẳm vẫn luôn cần một bờ vai, một người bên cạnh để nương dựa, chia sẻ. Và đàn bà một đời chồng cũng không ngoại lệ. Sau một lần đổ vỡ, trái tim đầy những tổn thương và nỗi đau của họ lại càng khao khát muốn được xoa dịu, được vỗ về. Không ít người phụ nữ sau ly hôn đã vội vàng kết hôn như một cách để quên đi những nỗi đau trong quá khứ. Thế nhưng, đàn bà kết hôn thêm một lần nữa chẳng khác nào đặt cược cuộc đời vào một canh bạc. Sau đổ vỡ, đàn bà càng khao khát có một chỗ dựa để an ủi, vỗ về - Ảnh minh họa: Internet Tôi có một người bạn thân đã ly hôn được gần 1 năm. Bạn chọn phương án ly hôn cũng dễ hiểu thôi vì ngay chính người ngoài cuộc như tôi cũng nhận thấy người chồng của bạn thật tồi tệ, cư xử cộc cằn. Tôi nhớ có lần tôi và một vài người bạn đến nhà chơi. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì chồng bạn về. Chúng tôi lịch sự chào, anh ta không đáp lại mà cằn nhằn với vợ rằng: “Mấy giờ rồi mà còn đàn đúm. Cơm cũng chả thèm nấu, rảnh rỗi quá hả?”. Mặt bạn tôi biến sắc, chúng tôi vội vã chào bạn ra về và từ đó không bao giờ đến nhà bạn chơi nữa.

Trước mặt khách, anh ta còn cư xử với vợ như vậy thì đủ biết khi chỉ có 2 vợ chồng với nhau anh ta còn thô lỗ, gia trưởng như thế nào. Bạn bảo, cuộc sống với chồng chẳng khác gì địa ngục. Anh ta vừa gia trưởng, vô tâm lại vũ phu vô cùng. Chịu không nổi, bạn ly hôn. Cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm ấy đã để lại cho bạn nhiều tổn thương và đau khổ. Vài tháng sau, bạn quen với một người đàn ông khác. Người này trông có vẻ lịch thiệp và tử tế hơn chồng cũ nhiều. Chỉ một thời gian ngắn, bạn quyết định tiến đến hôn nhân. Bạn từng có một cuộc hôn nhân bất hạnh với người chồng tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet Đám cưới diễn ra với nụ cười rạng rỡ của cô dâu, chú rể. Tôi cũng thầm mong bạn từ đây sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, được chồng thương yêu, trân trọng. Thế nhưng, cưới nhau về vài tháng đã thấy bạn khóc lóc, luôn tỏ ra mệt mỏi. Bạn bảo rằng, đàn bà một đời chồng như bạn rất khó để có được hạnh phúc thêm một lần nữa. Cái bóng quá lớn của quá khứ trùm lên cuộc hôn nhân của bạn.

Chồng bạn những lúc vợ chồng cãi vã, mâu thuẫn luôn lôi chuyện quá khứ ra nói. Có lần anh ta gay gắt nói rằng: “Giờ tôi đã hiểu vì sao chồng trước của cô lại bỏ cô. Người đàn bà như cô thì ai ở bên cũng chán”. Bạn sững sờ, đau đớn tột độ trước câu nói của chồng. Và một lần nữa, bạn nhận ra rằng mình đã lại lấy nhầm chồng. Rất khó tìm được người đàn ông quảng đại, bao dung với quá khứ của đàn bà một đời chồng - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà lấy chồng như một canh bạc. Và kết hôn thêm một lần nữa chính là canh bạc may rủi lớn nhất cuộc đời, đàn bà dễ dàng thua cuộc hơn là thắng. Bởi, trên đời này rất khó tìm được một người đàn ông nào quảng đại, trái tim rộng lớn có thể bao dung với quá khứ của người đàn bà từng đổ vỡ. Bởi thế, đàn bà sau ly hôn cần tìm hiểu kỹ càng và thận trọng trong mối quan hệ mới. Đừng quá vội vàng để rồi phải tổn thương thêm một lần nữa.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Một mình vẫn tốt hơn là ở bên người không trân trọng mình 4 năm cưới chồng, tôi đã nhận ra một điều: Một mình không đáng sợ, đáng sợ nhất là ở bên cạnh người mình yêu thương mà vẫn thấy đơn độc. Thôi thì buông tay, lựa chọn làm người đàn bà một đời chồng sẽ tốt hơn.

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