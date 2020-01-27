Ăn Tết nhà chồng, bao nhiều người phụ nữ phải ngậm ngùi

Phụ nữ yêu 27/01/2020 15:00

Cuộc đời nhiều biến động, cuộc sống hôn nhân nhiều khi mệt mỏi, người phụ nữ chỉ khao khát được trở về, nương vào hơi ấm của tình thân để tìm chút ủi an. Ngày Tết, khi bao nhiêu người vui vẻ thì cũng có biết bao nhiêu người đàn bà ngậm ngùi vì phải ăn Tết nhà chồng.

Niềm vui của những ngày Tết đâu chỉ là được ăn những món ngon, được đi đây đó, được mặc đẹp. Mà giá trị thực sự của Tết chính là sự đoàn viên, tụ họp gia đình. Bao nhiêu người con xa quê, chỉ mong ba ngày Tết để được trở về, gặp gỡ người thân. Thế nhưng nhiều người phụ nữ chẳng có được niềm vui đó khi phải ngậm ngùi ăn Tết nhà chồng. Đàn bà lấy chồng, đâu phải lúc nào nhớ thương cha mẹ, những dịp quan trọng muốn về là có thể về được.

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Bao nhiêu người đàn bà phải ngậm ngùi ăn Tết nhà chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà lấy chồng trong niềm vui của hạnh phúc lứa đôi vốn dĩ đã tồn tại một nỗi cô đơn và cả sự đánh đổi. Lấy chồng, người phụ nữ phải rời xa cha mẹ đến ở một nơi hoàn toàn xa lạ, học cách làm quen và thích nghi từ đầu với nếp sinh hoạt mới. Ngay ngưỡng cửa nhà chồng, ngay trong ngày đầu tiên làm dâu đã thấy mình cô đơn. Nằm bên cạnh chồng, niềm hạnh phúc chưa kịp cảm nhận đã thấy thật xa lạ. Và những ngày tháng sắp tới, người phụ nữ sẽ không còn một cuộc sống vui vẻ, thật sự thoải mái như ở với cha mẹ ruột nữa.

Cha mẹ chồng nhiều người rất tâm lý và yêu thương con dâu của mình. Nhưng dẫu có yêu thương và dễ tính bao nhiêu thì cũng chẳng thể nào như cha mẹ ruột. Nhưng dẫu sao, những người đàn bà như vậy cuộc sống cũng dễ dàng hơn những người có cha mẹ chồng khó tính, cay nghiệt.

Sống ở nhà chồng, bao nhiêu người phải giả mù, giả điếc để yên cửa yên nhà. Có những lúc phải nuốt nước mắt ngược, dìm những cảm xúc chua cay trong lòng mình lại. Cuộc đời đàn bà làm dâu là vậy. Cha mẹ ruột ở gần, còn được niềm an ủi là lâu lâu chạy về tâm sự, giải tỏa nỗi lòng. Còn những người đàn bà lấy chồng xa đành ngậm ngùi ôm những nỗi cô đơn một mình mà chồng chẳng hiểu.

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Giữa những bữa tiệc nhà chồng lại thấy mình lạc lõng - Ảnh minh họa: Internet

Ngày thường, phụ nữ có thể tìm quên nỗi nhớ nhung cha mẹ trong công việc, bạn bè. Thế nhưng Tết đến xuân về, nhìn nhà nhà sum họp, nhìn những gia đình khác được đón những đứa con trở về thì nỗi nhớ mong ấy lại trào dâng mãnh liệt. Tết đến, nhà chồng có thiếu gì đâu. Cũng bánh mứt, cũng là những bữa tiệc ê hề, cũng là tụ họp gia đình nhưng bao nhiêu người đàn bà thấy mình lạc lõng biết bao nhiêu. Những bữa tiệc nhà chồng cảm thấy mình như khách trọ, như người dưng. Lòng lại muốn trở về bên gia đình thân thuộc. Chẳng cần món ăn ngon, chẳng cần những điều xa xỉ, chỉ cần được đoàn viên, được thấy cha mẹ còn khỏe mạnh đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi.

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Ngày Tết, phụ nữ chỉ ước ao mình còn độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Ngày Tết, phụ nữ trở thành vợ và phải ăn Tết nhà chồng chỉ ước ao được quay lại những ngày độc thân, khi được sống cùng cha mẹ. Cuộc đời nhiều biến động, cuộc sống hôn nhân nhiều khi mệt mỏi người phụ nữ chỉ khao khát được trở về, nương vào hơi ấm của tình thân để tìm chút ủi an. Tết này, khi bao nhiêu người vui vẻ thì cũng có biết bao nhiêu người đàn bà ngậm ngùi. Mong rằng những cái Tết sau này, những người phụ nữ ấy sẽ được trọn vẹn, đường về nhà sẽ dễ dàng và gần hơn.

Tâm sự đàn bà có chồng vô tâm: Tết đến, mệt mỏi nhất chính là ngồi đợi chồng bên những cuộc nhậu

Tâm sự đàn bà có chồng vô tâm: Tết đến, mệt mỏi nhất chính là ngồi đợi chồng bên những cuộc nhậu

Chẳng biết ngày Tết có người đàn bà nào chán chồng vô tâm, nhậu nhẹt chè chén như tôi không. Chứ tôi thật sự rất chán chường và mệt mỏi.

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