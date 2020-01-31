Khi bị phát hiện, bạn van xin, nài nỉ, làm đủ mọi cách nhưng vợ vẫn không thay đổi. Giờ bạn hối hận, cảm thấy mình sai thì đã quá muộn màng. Những gã đàn ông ngoại tình như bạn, vì ham thích sự mới lạ mà đã đánh mất người vợ tào khang của mình.

Đàn bà cần sự quen thuộc, đàn ông lại thèm sợ mới lạ. Bản tính của đàn ông ngàn đời nay vẫn thế, luôn muốn chinh phục và theo đuổi những điều mới mẻ. Đa phần đàn ông ngoại tình cũng là bởi điều này. Sau bao nhiêu năm tháng sống trong hôn nhân, họ cảm thấy người vợ bên mình quá nhàm chán và cũ kĩ. Họ như con sói bị nhốt trong lồng, chỉ chực chờ cơ hội để “đi săn”. Nhưng đàn ông ham thích sự mới mẻ rồi sẽ đánh mất đi chân tình. Đàn ông ngoại tình bởi vì cần sự mới mẻ - Ảnh minh họa: Internet Bạn tôi có một người vợ dịu dàng, hiền lành cùng với 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ. Công việc của hai vợ chồng ổn định, thu nhập không cao nhưng đủ lo cho gia đình. Một gia đình như vậy là mong ước của rất nhiều người. Thế nhưng bạn tôi lại không biết đủ. Trong những cuộc nhậu, bạn bảo rằng dạo này chẳng muốn về nhà sau giờ làm nữa. Luôn luôn là những điều cũ kĩ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Một người vợ nhàm chán, lúc nào cũng bận bịu trong bếp. Ngay cả chuyện gối chăn cũng chỉ có một kiểu. Ngày xưa yêu đương mặn nồng bao nhiêu thì bây giờ nhạt nhẽo, vô vị bấy nhiêu.

Bạn thú nhận chuyện ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp - Ảnh minh họa: Internet Và bạn thú nhận với tôi là mình đi ngoại tình. Tôi há hốc mồm sửng sốt nhưng bạn lại tỏ ra thích thú khi kể về cô nhân tình. Rằng cô ấy còn trẻ lắm, lại năng động, xinh đẹp vô cùng. Và đặc biệt là khoản giường chiếu, là phụ nữ nhưng cô ấy lại luôn chủ động. Tôi nhìn bạn ái ngại, tôi hỏi bạn rằng không sợ vợ biết hay sao? Bạn cười: “Làm sao cô ấy có thể biết được. Một người phụ nữ quá tin và yêu chồng như cô ấy sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ chồng đâu”. Nhưng bạn tôi đã lầm. Ông trời đã phú cho phụ nữ cái gọi là giác quan thứ 6. Những thay đổi nhỏ nhặt của chồng cũng khiến người vợ nhận ra được. Nếp sinh hoạt thay đổi, những lần có điện thoại chồng chạt ra ngoài nghe, những đêm khuya nhắn tin rồi tủm tỉm cười đã khiến vợ bạn biết rằng chồng đã phản bội. Bạn tôi sung sướng sống trong cảm giác mới lạ với nhân tình mà không biết rằng vợ mình đã biết tất cả. Cho đến một ngày, cô ấy chìa ra tất cả bằng chứng ngoại tình thì bạn không thể chối cãi được nữa. Cô ấy viết đơn ly hôn, dắt 2 đứa con về nhà ngoại.

Bây giờ hối hận thì đã quá muộn màng - Ảnh minh họa: Internet Đến khi vợ rời đi, bạn tôi mới nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề. Vốn dĩ bạn chỉ nghĩ mình vui chơi, đổi gió để tìm cảm giác mới mẻ trong gối chăn chứ không bao giờ muốn bỏ vợ. Người vợ ấy đã cùng bạn đi qua biết bao sóng gió, mệt mỏi của cuộc đời. Bạn van xin, nài nỉ, làm đủ mọi cách nhưng cô ấy vẫn không thay đổi. Giờ bạn hối hận, cảm thấy mình sai thì đã quá muộn màng. Những gã chồng ngoại tình như bạn, vì ham thích sự mới lạ mà đã đánh mất đi người vợ tào khang của mình.

Đàn ông dễ dàng quỵ lụy, nâng niu những thứ ngoài xã hội còn với người bạn đời của mình thì không Những người đàn ông vô tâm ra đường, khi người phụ nữ khác cần giúp đỡ thì sẵn sàng xắn tay áo, thậm chí không cần mở miệng đã vội vàng đến giúp. Thế nhưng, ở trong nhà, vợ nhờ đỡ việc gì thì mặt nặng mày nhẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gui-dan-ong-ngoai-tinh-cam-giac-moi-me-chi-la-nhat-thoi-chan-tinh-moi-la-mai-mai-349797.html