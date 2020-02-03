Chồng tốt thì vợ sẽ ngoan

Phụ nữ yêu 03/02/2020 11:09

Người ta nói hạnh phúc của đàn bà chính là thước đo sự tử tế của đàn ông. Và hãy luôn nhớ rằng, đàn ông có tâm thì phụ nữ sẽ có tình. Chồng tốt thì vợ sẽ tự khắc ngoan.

Một gia đình không thể trọn vẹn, ấm êm nếu như chỉ nhờ vào sự chu toàn, vun vén của người vợ. Người đời có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Một gia đình hạnh phúc khi và chỉ khi cả hai vợ chồng cùng chung sức, cùng dốc tâm dốc sức vì mái ấm của mình. Với phụ nữ, có một người đàn ông biết lo lắng thương yêu, biết quan tâm gia đình đã coi là một may mắn của cuộc đời. Chồng thương yêu thì vợ sắt son, chồng tốt thì vợ sẽ ngoan. Không có một người đàn bà nào lại vô tâm, quay lưng khi có một người chồng tốt cả.

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Một gia đình hạnh phúc là vợ chồng cùng nhau cố gắng, vun đắp - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ai cũng có thể dễ dàng cưới vợ nhưng không phải ai cũng biết làm chồng. Có bao giờ đàn ông tự hỏi thế nào là một người chồng tốt? Đâu phải hàng tháng cứ đưa vợ 1 số tiền là đã đầy đủ bổn phận và trách nhiệm. Chẳng phải cứ cho vợ một cuộc sống đầy nhung lụa và tự nghĩ người vợ đã tự hài lòng. Đàn ông nhiều khi nghĩ phụ nữ đơn giản: Chỉ cần cho sung sướng về vật chất là mặc nhiên người đàn bà sẽ yêu thương và quỵ lụy cả đời. Nếu đàn ông nghĩ như thế thì sai lầm rồi.

Đàn bà có nhiều tiêu chuẩn khi kết hôn: Giàu có, đẹp trai, tâm lý, biết chiều chuộng... Nhưng những thứ ấy đều không thể bằng một người chồng có Tâm. Tiền quan trọng thật đấy nhưng tiền không mua được hạnh phúc. Vẻ đẹp bề ngoài, những điều phù phiếm theo thời gian rồi sẽ tan biến. Rốt cuộc chỉ còn sự chân thành, một trái tim nồng ấm là tồn tại mãi. Đàn bà, rốt cuộc cũng chỉ cần một người đàn ông ở lại bên cạnh mình dẫu cuộc đời có bạc bẽo, sóng gió ra sao. Khi mệt mỏi, chán chường chỉ cần một bờ vai, một cái nắm tay siết chặt.

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Điều vợ cần chính là cái Tâm của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, đàn ông nhiều khi theo đuổi những điều lớn lao mà quên mất rằng người đàn bà của mình thật ra chỉ cần những điều thật nhỏ bé, giản đơn. Nhà không cần quá rộng nhưng trong đó đầy tình yêu và sự quan tâm. Bữa ăn không cần cao lưỡng mỹ vị nhưng vợ chồng con cái vui vẻ, quay quần. Cuộc sống không quá giàu sang, quá xa hoa nhưng vợ chồng luôn coi trọng nhau, luôn đối đãi với nhau bằng tất cả chân tình. Trên đời này bao nhiêu người đàn ông làm được điều đó, hay lại đối đãi với vợ mình bằng sự vô tâm, hờ hững? Đến khi gia đình không hạnh phúc, người vợ câm lặng và bất cần thì cho rằng vợ mình không biết vun vén, lo toan.

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Hạnh phúc của vợ là thước đo sự tử tế của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông à, hạnh phúc của đàn bà chính là thước đo sự tử tế của đàn ông. Và hãy luôn nhớ rằng, đàn ông có tâm thì phụ nữ sẽ có tình. Chồng tốt thì vợ sẽ tự khắc ngoan. Một căn nhà không thể vững vàng, một gia đình không thể trọn vẹn nếu chỉ có một mình vợ cố gắng, nỗ lực. Nếu gia đình của mình không hạnh phúc, nếu người vợ còn khóc thì người đàn ông hãy xem lại chính mình.

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