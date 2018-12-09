Phụ nữ hãy biết cách 'ngây thơ' để giữ chân người đàn ông của mình

Phụ nữ yêu 09/12/2018 05:12

Là phụ nữ thì đừng cố tỏ ra là một người quá thông minh, quá sắc sảo trước đàn ông mà thay vào đó đôi khi phải biết ngây thơ, non nớt. Bởi phụ nữ ngây ngô dễ hấp dẫn đàn ông nên dù có mạnh mẽ, tài giỏi đến mấy phụ nữ hãy biết cách ngây thơ đúng lúc, non nớt và yếu đuối để nhận lấy sự yêu thương, che chở từ đàn ông nhé!

Đàn ông luôn được mệnh danh là phái mạnh, là trụ cột cho gia đình và là chỗ dựa vững chắc cho phụ nữ. Thế nên họ luôn muốn chứng tỏ bản lĩnh này khi đứng trước phụ nữ, nhất là với người phụ nữ mà họ yêu. Do đó với những phụ nữ ngây thơ, non nớt thì đàn ông có cảm giác mình trở nên mạnh mẽ để chở che, để bảo vệ và chăm sóc cho người phụ nữ ấy.

Phụ nữ ngây ngô dễ hấp dẫn đàn ông
Phụ nữ ngây ngô dễ hấp dẫn đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Tâm lý của đàn ông mà, ai chả thích mình nam tính trong mắt phái đẹp. Thế nhưng sẽ thật khiến các anh cụt hứng khi chưa kịp thể hiện ra thì nàng đã nhanh nhảu thể hiện sự thông minh của mình khi “đi guốc trong bụng anh”, nói ra hết những gì anh suy nghĩ. Để rồi chẳng cần đàn ông nói phụ nữ cũng hòa nhịp một cách nhẹ nhàng, điệu nghệ mà chẳng hề có sự lúng túng. Mà điều này thì đàn ông không hề thích ở phụ nữ bởi như thế họ chẳng còn thể hiện được sự phong độ, bản lĩnh nữa.

Một người phụ nữ thông minh chắc chắn sẽ hiểu rằng phụ nữ ngây ngô dễ hấp dẫn đàn ông hơn phụ nữ sắc sảo, phụ nữ tài giỏi. Vì sao ư? Đơn giản là vì từ lúc sinh ra đàn ông đã luôn thể hiện là người được quyết định mọi chuyện, từ việc lớn đến việc nhỏ trong gia đình, từ khi yêu cho đến khi kết hôn… Đàn ông lúc nào cũng muốn mình phải ở một vị trí cao hơn phụ nữ thì mới xứng danh đàn ông, xứng với cái danh phái mạnh, là trụ cột của gia đình. Do đó khi thấu hiểu đàn ông người phụ nữ sẽ biết đối xử một cách khôn khéo để mình luôn hấp dẫn hơn trong mắt phái mạnh, để đàn ông luôn thấy rằng mình cần được chăm sóc, được yêu thương và chở che.

Phụ nữ muốn hạnh phúc cần biết giả nai, ngây thơ trước đàn ông
Phụ nữ muốn hạnh phúc cần biết giả nai, ngây thơ trước đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ đừng tỏ ra cái gì cũng biết, cái gì cũng tường trước mặt đàn ông. Thay vào đó đôi khi hãy “giả nai”, giả ngây ngô không biết cái này, chưa biết cái kia để nhờ đàn ông hướng dẫn, giúp đỡ. Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng đàn ông cũng thấy tự hào vì mình không phải là kẻ vô dụng trong mắt người phụ nữ của mình, họ sẽ được thể hiện trước mặt bạn và thấy rằng bạn thực sự cần có họ ở bên để giúp đỡ khi cần, để là một người đàn ông thực sự bản lĩnh trong mắt bạn.

Đôi khi phụ nữ hãy tỏ ra là người yếu đuối, là người phụ nữ mỏng manh. Chỉ khi đó đàn ông mới thấy rằng họ thật sự là chỗ dựa vững chắc để bạn có thể dựa vào, để là bờ vai tin cậy cho người phụ nữ mình yêu thương. Phụ nữ đừng dại dột gì khi lúc nào cũng cố tỏ ra là một người mạnh mẽ, một người kiên định và không cần sự giúp đỡ từ đàn ông. Điều này thật sự là sai lầm đấy bởi phụ nữ sinh ra là phái yếu mà đã là phái yếu thì luôn cần có sự giúp đỡ từ phái mạnh, từ người đàn ông mà mình yêu thương. Có như vậy mới giúp đàn ông yêu bạn hơn, thương bạn hơn.

Phụ nữ ngây ngô dễ khiến đàn ông si mê, chiều chuộng
Phụ nữ ngây ngô dễ khiến đàn ông si mê, chiều chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Biết rằng phụ nữ ngây ngô dễ hấp dẫn đàn ông nhưng phụ nữ đừng lúc nào cũng tỏ ra là mình ngây thơ, đóng cái bộ mặt giả nai đâu nhé. Dù có ngây thơ, có giả nai, có yếu đuối thì cũng phải đúng lúc, đúng chỗ chứ không phải lúc nào cũng yếu đuối, mong manh, dễ vỡ. Như vậy chỉ khiến đàn ông cảm thấy mệt mỏi, khó chịu và muốn tránh xa. Hãy là người phụ nữ thông minh để biết lúc nào cần ngay thơ, yếu đuối, lúc nào cần khôn ngoan, mạnh mẽ nhé.

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