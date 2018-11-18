Phụ nữ hãy nằm lòng cách từ chối khéo khi đàn ông đòi quan hệ

Trong tình yêu đôi khi bạn trai muốn đi quá giới hạn. Thế nhưng bạn không muốn và băn khoăn không biết cách từ chối khéo thế nào để vừa tế nhị vừa giữ vững tình cảm của hai người?

Đừng lo lắng ngay dưới đây chúng tôi sẽ bật mí cho bạn! 1. Hãy thống nhất ngay với bạn trai quan điểm trước khi yêu Ngay từ khi mới bắt đầu yêu bạn hãy thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này với người yêu. Bởi thời gian đầu khi yêu là lúc tình cảm anh ấy dành cho bạn dạt dào nhất. Thế nên hãy tận dụng cơ hội này để nói với anh ấy suy nghĩ của bạn là bạn sẽ không đồng ý chuyện sex trước hôn nhân. Chắc chắn lúc mới yêu bạn sẽ được anh ấy yêu chiều nên vấn đề bạn đưa ra anh ấy sẽ chấp nhận mà thôi. Và một khi đã chấp nhận “lời tuyên ngôn” đó của bạn thì anh ấy sẽ có những cách ứng xử thận trọng, phù hợp hơn.

Cách từ chối khéo khi bạn trai đòi quan hệ - Ảnh minh họa: Internet 2. Tuyệt đối tránh xa những nơi dễ khiến chàng nảy sinh đòi hỏi Việc nảy sinh đòi hỏi chuyện ấy có tác động bởi không gian, địa điểm. Do đó bạn nên tránh xa những nơi vắng vẻ, bóng tối nhé vì đây chính là cơ hội để anh ấy dễ dàng hơn trong việc thực hiện hành vi của mình. Trong trường hợp nếu có đi du lịch hay đi chơi xa thì tốt nhất hãy đi theo hội nhóm để đảm bảo giữ vững lập trường của bạn là không quan hệ trước hôn nhân. 3. Bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn với anh ấy Chắc chắn trong tình yêu thời buổi hiện nay cả hai đều sẽ mong muốn và nhu cầu khám phá về sex. Bởi sex được coi là giới hạn cuối cùng của tình yêu. Thế nên cách từ chối khéo khi bạn trai đòi quan hệ không phải là điều dễ dàng gì. Tuy nhiên không phải là không có cách.

Bày tỏ quan điểm thẳng thắn với bạn trai - Ảnh minh họa: Internet Lúc này bạn hãy mạnh dạn và thẳng thắn chia sẻ với anh ấy rằng bạn chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện đó. Hơn nữa bạn cũng rất lo lắng các vấn đề về hậu quả có thể xảy ra cho việc đi quá giới hạn của hai người. Chắc chắn lúc này chàng sẽ không thể đồng ý ngay mà sẽ vịn vào những lý do như bạn không yêu anh ấy hoặc bạn không hiểu anh ấy… Thế nhưng nếu anh ấy thực sự yêu bạn chắc chắn bạn sẽ có cách thuyết phục và chính thời gian sẽ là phương thuốc tốt nhất chứng minh tình yêu của hai bạn mà không cần sex trước hôn nhân. 4. Cách xử lý khi bạn trai đòi quan hệ một cách khéo léo Việc từ chối một cách thẳng thắn khi bạn trai đòi quan hệ sẽ khiến anh ấy bị tổn thương hoặc cảm thấy bạn không tôn trọng anh ấy. Vì thế lúc này cần học ngay cách từ chối khéo khi bạn trai đòi quan hệ bằng cách đưa ra những dẫn chứng về nhiều đôi quan hệ trước hôn nhân dẫn đến hậu quả ra sao, người con gái phải chịu những ấm ức, thiệt thòi gì,…Bên cạnh đó bạn cũng nói cho anh ấy biết rằng mình muốn giữ đến đêm tân hôn để cả hai có những thú vị khám phá về nhau, tránh sự nhàm chán trong chuyện ấy… Chắc chắn rằng với sự khéo léo và tinh tế trong cách từ chối đòi hỏi của bạn trai thì anh ấy sẽ dễ dàng “nhường bạn” ngay thôi. Xử lý khéo léo khi bạn trai đòi quan hệ - Ảnh minh họa: Internet 5. Nhắc đến vấn đề cưới xin Nếu bạn trai đòi quan hệ khi đang yêu bạn bạn không nên quá hoảng loạn hay lo lắng mà hãy bình tĩnh để đánh giá tâm lý của cả hai. Từ đó có thể giở chiêu bài nhắc đến chuyện cưới xin với bạn trai rằng nếu cả hai cưới nhau chắc chắn bạn sẽ là của anh ấy. Với những anh chàng trẻ tuổi chưa muốn ràng buộc thì họ sẽ chưa có ý định cưới vội. Do đó đây chính là cách tránh khi bạn trai đòi quan hệ khá hữu hiệu.

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