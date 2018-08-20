Cách làm cho chồng yêu say đắm, phụ nữ nào cũng phải học ngay

Thế nên hãy dành thời gian chăm sóc, yêu thương nhau bằng những cử chỉ âu yếm như ôm hôn, những lời nói ngọt ngào để hâm nóng tình yêu. Thi thoảng hãy cùng nhau đi ăn ngoài, đi xem phim, dã ngoại cùng nhau hoặc dành tặng nhau những món quà bất ngờ. Chắc chắn đối phương sẽ rất thích và cảm nhận được tình cảm của bạn để cả hai xích lại gần nhau hơn.

Những tình cảm yêu thương, cử chỉ lãng mạn, sự quan tâm nhau là yếu tố quan trọng để duy trì hạnh phúc gia đình. Thế nhưng không ít cặp vợ chồng vì cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền mà quên đi những thứ bình dị trong cuộc sống để gắn kết hai người.

Hãy luôn là một người bạn đồng hành tin cậy của đối phương và tuyệt đối không để người khác hiểu bạn đời của mình hơn chính bạn. Đây là cách làm cho chồng yêu say đắm không quá khó phải không nào.

Đừng quên rằng người bạn đời là một phần trong cuộc sống của bạn. Thế nên hãy chia sẻ, tâm sự và thật cởi mở nói cho nhau nghe những suy nghĩ, những mong muốn về cuộc sống, về gia đình, tương lai... Từ đó giúp hai bạn hiểu nhau hơn, thông cảm và tìm cách đáp ứng nguyện vọng của đối phương để cả hai cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện.

3. Luôn biết làm mới mình

Cái gì tiếp xúc nhiều hay dùng đi dùng lại cũng khiến ta cảm thấy chán chường. Thế nên đừng quên làm mới bản thân từ cách ăn mặc, ngoại hình đến khả năng giao tiếp để cuốn hút người bạn đời.

Phụ nữ phải biết làm mới mình để chồng yêu nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm chồng yêu vợ nhiều hơn vô cùng đơn giản chính là hãy luôn hoàn thiện bản thân để gắn chặt cả hai với nhau. Một lời nói ngọt ngào, một cử chỉ âu yếm hay ăn mặc hợp hoàn cảnh cũng khiến đối phương “ngã gục” và trong trái tim của đối phương chỉ có bạn mà thôi.

Hãy nhớ dù bạn có bận rộn đến đâu, có vì con cái vì công việc thì cũng cần dành thời gian cho bản thân để làm đẹp, để vui chơi và dành thời gian cho người ấy nữa. Bởi với đàn ông, nhan sắc, sự tươi trẻ của phụ nữ rất quan trọng.

4. Bỏ qua cho nhau những điều nhỏ nhặt

Không ai trong chúng ta là vẹn toàn cả. Thế nên việc mắc sai lầm, khiếm khuyết là điều khó tránh khỏi. Và chắc chắn bạn cũng không ít lần mắc phải những lỗi nhỏ nhặt. Thế nên hãy chấp nhận những khiếm khuyết, sai lầm của đối phương như cách bạn chấp nhận sai lầm, khuyết điểm của bạn để sống tốt hơn, để cả hai hiểu nhau hơn. Nếu có vấn đề gì khúc mắc hãy trò chuyện, tâm sự thẳng thắn để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

5. Đừng quên dành cho nhau những nụ hôn và sự khen ngợi

Ôm hôn là cử chỉ của yêu thương, của sự gắn kết tình cảm. Thế nên các bạn đừng quên dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng, những cái ôm thật chặt và ấm áp để làm mới chuyện tình cảm của mình. Và chắc chắn một lời động viên, khen ngợi như “liều thuốc tinh thần” để đối phương có động lực hơn trong công việc, cuộc sống cũng như làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình.

Phụ nữ hãy mạnh dạn và biết hư trên giường - Ảnh minh họa: Internet

6. Phải là người phụ nữ biết “hư” trên giường

Bất cứ người đàn ông nào cũng muốn người phụ nữ phải biết “hư” trên giường. Vì vậy cách làm cho chồng yêu say đắm hiệu quả chính là biết cách chủ động trong chuyện yêu, luôn làm mới chuyện yêu bằng những cái ôm hôn, vuốt ve, mơn trớn. Phụ nữ cần bỏ qua sự ngại ngùng, hãy mạnh dạn bày bỏ tình cảm, mong muốn của mình với người chồng. Thi thoảng hãy đổi mới không gian, thời gian yêu để cải thiện đời sống chăn gối. Với những cách làm mới tình yêu vợ chồng này chàng sẽ "sướng mê" và không bao giờ tòm tem của lạ bên ngoài.

Với những hành động đơn giản, rất đỗi thân quen lại là bí quyết tuyệt vời giúp duy trì hạnh phúc gia đình mà nhiều cặp vợ chồng lại vô tâm bỏ qua. Thế nên bạn và người ấy hãy củng cố tình cảm bằng những hành động thiết thực nhất.