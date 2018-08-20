Cách làm cho chồng yêu say đắm, phụ nữ nào cũng phải học ngay

Tư vấn hôn nhân 20/08/2018 05:30

Cách làm cho chồng yêu say đắm là điều mà bất cứ phụ nữ nào cũng nên học hỏi để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ngay dưới đây sẽ là những cách làm cho chồng luôn yêu mình cực kỳ đơn giản nhưng rất hiệu quả, những cô vợ nên biết.

1. Duy trì tình cảm và những cử chỉ lãng mạn

Những tình cảm yêu thương, cử chỉ lãng mạn, sự quan tâm nhau là yếu tố quan trọng để duy trì hạnh phúc gia đình. Thế nhưng không ít cặp vợ chồng vì cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền mà quên đi những thứ bình dị trong cuộc sống để gắn kết hai người.

Cách làm cho chồng yêu say đắm
Cách làm cho chồng yêu say đắm - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên hãy dành thời gian chăm sóc, yêu thương nhau bằng những cử chỉ âu yếm như ôm hôn, những lời nói ngọt ngào để hâm nóng tình yêu. Thi thoảng hãy cùng nhau đi ăn ngoài, đi xem phim, dã ngoại cùng nhau hoặc dành tặng nhau những món quà bất ngờ. Chắc chắn đối phương sẽ rất thích và cảm nhận được tình cảm của bạn để cả hai xích lại gần nhau hơn.

2. Luôn lắng nghe và thấu hiểu

Đừng quên rằng người bạn đời là một phần trong cuộc sống của bạn. Thế nên hãy chia sẻ, tâm sự và thật cởi mở nói cho nhau nghe những suy nghĩ, những mong muốn về cuộc sống, về gia đình, tương lai... Từ đó giúp hai bạn hiểu nhau hơn, thông cảm và tìm cách đáp ứng nguyện vọng của đối phương để cả hai cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện.

Hãy luôn là một người bạn đồng hành tin cậy của đối phương và tuyệt đối không để người khác hiểu bạn đời của mình hơn chính bạn. Đây là cách làm cho chồng yêu say đắm không quá khó phải không nào.

3. Luôn biết làm mới mình

Cái gì tiếp xúc nhiều hay dùng đi dùng lại cũng khiến ta cảm thấy chán chường. Thế nên đừng quên làm mới bản thân từ cách ăn mặc, ngoại hình đến khả năng giao tiếp để cuốn hút người bạn đời.

Phụ nữ phải biết làm mới mình để chồng yêu nhiều hơn
Phụ nữ phải biết làm mới mình để chồng yêu nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm chồng yêu vợ nhiều hơn vô cùng đơn giản chính là hãy luôn hoàn thiện bản thân để gắn chặt cả hai với nhau. Một lời nói ngọt ngào, một cử chỉ âu yếm hay ăn mặc hợp hoàn cảnh cũng khiến đối phương “ngã gục” và trong trái tim của đối phương chỉ có bạn mà thôi.

Hãy nhớ dù bạn có bận rộn đến đâu, có vì con cái vì công việc thì cũng cần dành thời gian cho bản thân để làm đẹp, để vui chơi và dành thời gian cho người ấy nữa. Bởi với đàn ông, nhan sắc, sự tươi trẻ của phụ nữ rất quan trọng.

4. Bỏ qua cho nhau những điều nhỏ nhặt

Không ai trong chúng ta là vẹn toàn cả. Thế nên việc mắc sai lầm, khiếm khuyết là điều khó tránh khỏi. Và chắc chắn bạn cũng không ít lần mắc phải những lỗi nhỏ nhặt. Thế nên hãy chấp nhận những khiếm khuyết, sai lầm của đối phương như cách bạn chấp nhận sai lầm, khuyết điểm của bạn để sống tốt hơn, để cả hai hiểu nhau hơn. Nếu có vấn đề gì khúc mắc hãy trò chuyện, tâm sự thẳng thắn để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

5. Đừng quên dành cho nhau những nụ hôn và sự khen ngợi

Ôm hôn là cử chỉ của yêu thương, của sự gắn kết tình cảm. Thế nên các bạn đừng quên dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, sâu lắng, những cái ôm thật chặt và ấm áp để làm mới chuyện tình cảm của mình. Và chắc chắn một lời động viên, khen ngợi như “liều thuốc tinh thần” để đối phương có động lực hơn trong công việc, cuộc sống cũng như làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình.

Phụ nữ hãy mạnh dạn và biết hư trên giường
Phụ nữ hãy mạnh dạn và biết hư trên giường - Ảnh minh họa: Internet

6. Phải là người phụ nữ biết “hư” trên giường

Bất cứ người đàn ông nào cũng muốn người phụ nữ phải biết “hư” trên giường. Vì vậy cách làm cho chồng yêu say đắm hiệu quả chính là biết cách chủ động trong chuyện yêu, luôn làm mới chuyện yêu bằng những cái ôm hôn, vuốt ve, mơn trớn. Phụ nữ cần bỏ qua sự ngại ngùng, hãy mạnh dạn bày bỏ tình cảm, mong muốn của mình với người chồng. Thi thoảng hãy đổi mới không gian, thời gian yêu để cải thiện đời sống chăn gối. Với những cách làm mới tình yêu vợ chồng này chàng sẽ "sướng mê" và không bao giờ tòm tem của lạ bên ngoài.

Với những hành động đơn giản, rất đỗi thân quen lại là bí quyết tuyệt vời giúp duy trì hạnh phúc gia đình mà nhiều cặp vợ chồng lại vô tâm bỏ qua. Thế nên bạn và người ấy hãy củng cố tình cảm bằng những hành động thiết thực nhất.

Tại sao đàn bà không đẹp vẫn quyến rũ được chồng bạn?

Tại sao đàn bà không đẹp vẫn quyến rũ được chồng bạn?

Nhiều bà vợ phát điên vì chồng đi ngoại tình, thậm chí là với những cô nàng xấu xí hơn mình bội phần. Khi đó các chị em có lý giải được vì sao phụ nữ không đẹp vẫn quyến rũ được chồng mình không? Thử đọc 1 số lý giải sau đây nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ nên làm những điều này cách để chồng yêu thương cả đời phụ nữ nên làm điều này để chồng yêu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 39 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 40 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay