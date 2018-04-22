Phụ nữ có 3 loại 'năng lực' này thì sẽ nắm chắc trong tay cuộc hôn nhân hạnh phúc

Phụ nữ yêu 22/04/2018 05:28

Làm thế nào để nắm bắt được cuộc hôn nhân hạnh phúc? Không phải cứ hy sinh nhiều thì sẽ có được hạnh phúc, mà thực tế, phụ nữ chỉ cần có 3 loại “năng lực” này thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến!

Phụ nữ luôn mong muốn sau khi kết hôn sẽ có 1 gia đình hạnh phúc viên mãn, nhưng thực tế chứng minh đã có rất nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ và người chịu nhiều thiệt thòi nhất vẫn luôn là người vợ.

Vậy làm thế nào để nắm bắt được cuộc hôn nhân hạnh phúc? Không phải cứ hy sinh nhiều thì sẽ có được hạnh phúc, mà thực tế, phụ nữ chỉ cần có 3 loại “năng lực” này thì hạnh phúc sẽ tự tìm đến.

Độc lập về tài chính

Nhiều người phụ nữ vẫn có tư tưởng và thói quen ỷ lại vào đàn ông, họ nghĩ rằng đàn ông sinh ra để nuôi sống phụ nữ.

Phụ nữ có 3 loại 'năng lực' này thì sẽ nắm chắc trong tay cuộc hôn nhân hạnh phúc - Ảnh 1

Có những người lấy chồng xong thì nghĩ rằng không cần làm ăn gì nữa mà vẫn có người chăm lo - Ảnh Internet

Có những người lấy chồng xong thì nghĩ rằng không cần làm gì nữa mà vẫn có người chăm lo. Nếu bạn lấy chồng giàu, thì đó là sự may mắn của bạn, nhưng nếu vì chồng giàu mà chỉ quanh đi quẩn lại ở nhà cơm nước rồi đi ăn chơi mua sắm thì sớm muộn gì chồng cũng bỏ bạn đi.

Mặc dù anh ta có đủ năng lực tài chính để lo cho bạn cả đời nhưng một người phụ nữ không có ngành nghề, không biết kiếm tiền, chỉ biết cậy vào chồng sẽ rất dễ khiến chồng thấy chán ghét, coi thường và tìm tới một người thứ 3.

Không những chồng, cả nhà chồng cũng coi thường bạn, tới lúc đó bạn có được hạnh phúc hay không? Vì thế, dù có cưới được người giàu có thế nào thì bạn cũng nên có 1 công việc ổn định, có 1 khoản tài chính của riêng mình.

Lúc bình thường có thể mang đi tiết kiệm, khi có vấn đề gì xảy ra giữa 2 vợ chồng, bạn cũng không phải là người ở thế bị động. Nên nhớ, có tiền chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng không có tiền thì mọi thứ trở nên khó khăn vô cùng. Tài chính độc lập chính là đường lùi an toàn của người phụ nữ.

“Em có thể yêu anh, nhưng không thể đánh mất chính mình”

Phụ nữ có 3 loại 'năng lực' này thì sẽ nắm chắc trong tay cuộc hôn nhân hạnh phúc - Ảnh 2

Nhưng trên thực tế, nếu yêu nhau thật lòng, người ta sẽ chấp nhận cả ưu điểm và khuyết điểm của đối phương - Ảnh Internet

Đó là tuyên ngôn mà các chị em nên nhớ cho thật kỹ. Nhiều chị em thường có tư tưởng rằng đã yêu là mù quáng, đã yêu là dâng hiến hết.

Nhưng trên thực tế, nếu yêu nhau thật lòng, người ta sẽ chấp nhận cả ưu điểm và khuyết điểm của đối phương. Vì vậy, trừ những thứ thuộc về giá trị đạo đức, nhân phẩm thì những sở thích, tích cách, những thói quen của bạn không nên chỉ vì chồng mà thay đổi hoàn toàn.

Nếu cứ chiều theo ý chồng, sớm muộn gì bạn cũng biến thành con người khác. Sở thích, thói quen, mọi thứ của bạn đều lệ thuộc vào chồng, đột nhiên bạn sẽ trở thành nô lệ cho tình yêu.

Không phải bạn cứ thay đổi theo ý của chồng là anh ta sẽ yêu chiều và bên cạnh bạn mãi mãi. Ngược lại, người phụ nữ không có cá tính còn khiến chồng chán chường, coi thường.

Vì thế, đừng bao giờ vì ai khác mà đánh mất chính mình.

Không biến mình thành người phụ nữ làm “nghề nội trợ”

Phụ nữ có 3 loại 'năng lực' này thì sẽ nắm chắc trong tay cuộc hôn nhân hạnh phúc - Ảnh 3

Mọi việc trong nhà đều là 2 vợ chồng cùng nhau chia sẻ, gánh vác mới tạo nên được 1 gia đình hạnh phúc - Ảnh Internet

Đàn ông dù có thế nào cũng chỉ thích ngắm gái đẹp. Vì thế, phụ nữ lúc nào cũng phải đẹp thì mới khiến họ không chán.

Ngay từ đầu khi lấy nhau, người vợ phải nói rõ tiêu chí này với chồng. Mọi việc trong nhà đều là 2 vợ chồng cùng nhau chia sẻ, gánh vác mới tạo được 1 gia đình hạnh phúc. Không phải chỉ có người phụ nữ mới có thể nấu nướng, giặt giũ.

Là phụ nữ, đừng ôm đồm hết, đừng hy sinh quá nhiều, hãy dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn để cuộc sống luôn tươi đẹp.

Những tuyệt chiêu làm lành với chồng sau cãi nhau, đảm bảo 1 phát ăn ngay!

Những tuyệt chiêu làm lành với chồng sau cãi nhau, đảm bảo 1 phát ăn ngay!

Cuộc sống vợ chồng vốn rất nhiều phức tạp, và mâu thuẫn cãi vã là điều không thể nào tránh khỏi. Là một người phụ nữ thì cần mềm mỏng, khéo léo để giải quyết vấn đề.

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Từ khóa:   phụ nữ bản lĩnh phụ nữ độc lập phụ nữ hạnh phúc

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