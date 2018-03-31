Nếu chồng bắt đầu có biểu hiện 'chán cơm thèm phở', vợ cần dùng ngay những 'đòn phủ đầu' này

Vậy thì làm 1 người vợ thông minh phải đoán biết được những dấu hiệu "chán cơm thèm phở" của chồng để đánh ngay "đòn phủ đầu".

Không có người đàn ông nào không có lúc thèm “phở” cả. Họ sẽ có lúc thích chinh phục những thứ mới mẻ, nhất là những phụ nữ trẻ đẹp hơn vợ mình.

Vậy khi đó, phụ nữ nên làm gì? Trước tiên không nên mất bình tĩnh, hãy thận trọng sử dụng những chiêu này:

Khi thấy chồng thường cáu gắt vô cớ, hay viện lý do tăng ca về muộn, không nhớ những ngày kỷ niệm quan trọng của 2 vợ chồng, đặc biệt là không còn ham muốn chuyện chăn gối nhiều nữa thì vợ phải cảnh giác cao đ. Vì đây chính là biểu hiện chán vợ ở đàn ông.

Tút tát lại nhan sắc, nhiệt tình chuyện chăn gối

Đương nhiên rồi, đàn ông lúc nào cũng yêu bằng mắt, nhan sắc là thứ không phải quan trọng nhất nhưng là thứ tiên quyết. Vì thế, đừng khiến mình trở thành 1 cô vợ sề trong mắt chồng.

Ngay từ đầu, vợ nên là người nắm giữ tài chính-Ảnh Internet

Dù cho có phải chăm con, chăm chồng, bạn cũng nên sắp xếp thời gian hợp lý để chăm sóc cho bản thân mình. Ít nhất cũng phải sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho.

Có như thế thì chồng mới có cảm giác thích được gần gũi.

Khi đã lên giường rồi, nếu vợ còn nhiệt tình và có những cách tạo nên sự bất ngờ nữa thì chồng sẽ càng yêu hơn.

"Tịch thu" hết tài chính của anh

Ngay từ đầu, vợ nên là người nắm giữ tài chính. Nghe có vẻ hơi vật chất, nhưng sự thật là những ông chồng thực sự yêu vợ thương con thì sẽ tự nguyện giao nộp tài chính cho vợ mà không chút thắc mắc.

Chỉ khi "tịch thu" hết tài chính của chồng thì anh ấy mới không thể ra ngoài làm bừa. Nếu lúc nào trong túi cũng rủng rỉnh tiền bạc, đàn ông rất dễ sa ngã vào cạm bẫy mà ngoại tình là điều rất hiển nhiên. Khi không có tiền, anh ta đương nhiên sẽ phải về nhà đúng giờ. Như thế, vợ có thể kiểm soát chồng rồi.

Phân chia công việc gia đình

Thời đại mới, đàn ông và đàn bà bình đẳng, cả 2 đều đi làm, vậy tại sao chỉ có phụ nữ về tới nhà phải lao đầu vào bếp?

Chỉ khi tịch thu hết tài chính của anh thì anh mới không thể ra ngoài làm bừa - Ảnh Internet

Có nhiều người vợ nghĩ rằng sẽ chịu hy sinh để chồng con được sung sướng, như thế họ sẽ yêu quý mình hơn. Nhưng hoàn toàn không phải vậy, nếu bạn quá cam chịu thì đàn ông sẽ chỉ càng coi thường mà thôi, họ sẽ nghĩ bạn là ô sin chứ không còn là vợ nữa.

Một khi vợ làm hết mọi việc, bận rộn như vậy thì càng không có thời gian lo cho bản thân, còn chồng thì rảnh rang bên ngoài làm điều gì vợ cũng không hay biết.

Vậy nên, khi thấy chồng có những biểu hiện lạ, hãy chỉnh đốn ngay.

Hỏi dò, điều tra mối quan hệ

Ở giai đoạn đầu khi ngoại tình, có thể mọi việc vẫn chưa tiến triển sâu và hoàn toàn có thể cứu vãn được. Vì thế, khi phát hiện ra 1 dấu hiệu nhỏ, vợ cũng nên hết sức lưu ý.

Thỉnh thoảng bạn có thể hỏi chồng “dạo này anh lạ lắm, có gì bên ngoài hả?”, hoặc “anh đừng làm gì có lỗi với em, em biết hết rồi đấy nhé”, những câu nói nửa đùa nửa thật như thế sẽ khiến chồng giật mình.

Nếu anh ta vẫn không thay đổi, bạn cần bắt đầu quá trình điều tra các mối quan hệ ngay, đừng để xảy ra chuyện gì rồi gia đình tan vỡ thì hối không kịp.