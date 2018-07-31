“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”. Đối với dân Việt, người thầy là một người có công lao rất lớn trong việc dìu dắt và truyền đạt cho ta những kiến thức cùng kinh nghiệm bổ ích. Đây là những hành trang để hỗ trợ và dẫn dắt chúng ta thành công trên con đường đời. Việc làm quen và kết thân với con gái thầy là điều dễ hiểu nhưng đừng dại mà lấy con thầy.

Câu nói con thầy vợ bạn gái cơ quan không còn xa lạ nữa. Có thể nói đây chính là ba đối tượng gần gũi để đàn ông làm quen, bắt chuyện và có thể tiến xa hơn nữa. Vì con của thầy, vợ của bạn, gái cơ quan đều là những người khá thân thiết, gắn bó với chúng ta. Thế nhưng trên thực tế mọi người luôn khuyên đàn ông đừng bao giờ yêu con thầy, vợ bạn và đồng nghiệp cùng cơ quan – đây là phạm trù đạo đức. Bởi yêu và cưới những đối tượng này chắc chắn bạn sẽ vấp phải nhiều ngang trái, khó xử trong trong cuộc hôn nhân. Vậy đâu là lý do? Hãy cùng khám phá ngay dưới đây.

Thậm chí dù cuộc sống hôn nhân có ngột ngạt, khó thở đến mấy cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện bỏ vợ. Bởi như thế sẽ bị thầy trách móc là kẻ “vô ơn”, làm khổ con thầy. Hơn nữa có khi còn bị người đời đàm tiếu là “lừa thầy”.

Thử nghĩ mà xem nếu cuộc sống êm đềm thì không sao nhưng hôn nhân có bao giờ là bằng phẳng mãi đâu. Đôi lúc sẽ có những va chạm, mâu thuẫn. Nếu lúc ấy con gái của thầy lại mang "papa" ra để kể công, để trách móc, kiểu như: “Ngày trước không nhờ bố em thì anh có được như ngày hôm nay không?, “Không có bố em dìu dắt, nâng điểm thì chắc gì lúc này anh đã ra được trường,”,… Thử hỏi lúc đấy đàn ông dù có bực mình, có tức đến mấy có khi cũng không dám nói lại câu gì. Bởi cái bóng của người thầy đối với chúng ta là to lớn lắm.

2. Vợ bạn – đàn ông càng nên tránh xa

Đối với vợ bạn thì đàn ông càng nên tránh xa chứ đừng có nghĩ đến chuyện tán tỉnh, cưa cẩm làm gì, dù đó chỉ là đùa vui. Bởi biết đâu cái đùa vui ấy một ngày nào đó lại trở thành sự thật thì sao?

Bạn bè chơi với nhau mà mình lại đi tán tỉnh, đi yêu vợ của bạn thì nó sẽ coi mình là thằng bạn khốn nạn, thằng đểu, thằng tồi,… Rồi mất tình cảm bạn bè, bạn bè phang nhau sứt đầu mẻ trán thì còn ra gì nữa. Đấy còn chưa kể anh em bạn bè, người thân sẽ coi khinh bạn, phỉ nhổ vào bạn đấy.

Đàn ông đừng dại mà yêu và tán tỉnh vợ bạn - Ảnh minh họa: Internet

Mà đối với đàn ông, tình anh em, bạn bè thiêng liêng và cao cả lắm. Thế nên dù có yêu hay thích vợ bạn thì cũng nên cất giấu trong lòng thôi nhé.

3. Đàn ông không nên yêu gái cơ quan

Việc hàng ngày ra vào cơ quan, tiếp xúc với nhau trong công việc thì nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp nữ cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng bạn cũng đừng dại mà yêu gái cơ quan bởi đã yêu đồng nghiệp nữ thì mệt mỏi vô cùng.

Thử hình dung mà xem khi yêu gái cơ quan thì mối quan hệ của hai người sẽ bị bao nhiêu con mắt săm soi, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất đến những chuyện lớn. Rồi mỗi lần cãi nhau, có mâu thuẫn mọi người xúm vào khuyên nhủ, hỏi han khiến bạn đã bực lại càng khó chịu hơn, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng nghiệp, công việc. Thậm chí chia tay gái cơ quan bạn sẽ bị nhiều người chê trách là người đàn ông không đứng đắn.

Nếu không muốn ảnh hưởng đến công việc thì đừng yêu gái cơ quan - Ảnh minh họa: Internet

Yêu gái cơ quan bạn cũng khó có thể tạo dựng tốt các mối quan hệ đồng nghiệp khác vì sợ bạn gái ghen tuông, điều này sẽ cản trở đến công việc. Khi đã về chung một nhà dù bạn muốn đi nhậu nhẹt hay la cà một chút với mấy anh em đồng nghiệp cũng khó vì vợ của bạn – gái cơ quan hiểu quá rõ về nhất cử nhất động của bạn ở cơ quan rồi.

Nói tóm lại yêu và lấy gái cơ quan vô vàn nhiều cái khổ, bất tiện và ảnh hưởng đến công việc. Bởi vậy đàn ông có yêu và lấy vợ cũng nên chừa gái cơ quan là vì thế.

Đàn ông thông minh thì tốt nhất đừng có dây vào “con thầy vợ bạn gái cơ quan” kẻo chuốc họa vào thân đấy.