Vợ chồng cưới nhau càng lâu càng nên đọc bài viết này

Chẳng cần dùng “chuyện ấy” hay các chiêu trò khó nhằn, vợ chồng muốn hâm nóng tình cảm, muốn sống với nhau đến đầu bạc răng long vẫn mặn nồng như ngày đầu chỉ cần nhớ lấy điều này là đủ.

Vậy nên, sau khi cưới nhau, các bạn đừng tiết kiệm lời khen ngợi dành cho nhau. Khi chồng mặc chiếc áo mới vợ đừng ngần ngại khen “chiếc áo này hợp với anh quá, trông chồng em rất ổn”, hay khi vợ xịt mùi nước hoa mới chồng đừng giấu giếm sự thích thú của mình bằng lời “mùi hương này khiến anh chỉ muốn nuốt chửng em thôi”. “Tương kính như tân” chính là bí quyết giúp các bạn có được cuộc hôn nhân hạnh phúc , giúp mỗi ngày trôi qua đều ngập trong nụ cười.

Khi yêu, đàn ông hay phụ nữ đều ra sức lấy lòng đối phương, đều không tiếc dành cho một nửa những lời dịu dàng, có cánh. Những mật ngọt ấy không chỉ khiến tình cảm lứa đôi thêm gắn kết, khiến cả hai lâng lâng hạnh phúc mà còn giúp mối quan hệ có cơ hội đi xa hơn.

Nụ hôn ở mắt, môi hay má không quan trọng bằng cách bạn hôn cuồng nhiệt ra sao, hoang dại thế nào - Ảnh minh họa: Internet

2. Không quên hôn nhau mỗi ngày

Đừng nghĩ chỉ chuyện gối chăn mới có thể giúp vợ chồng thêm yêu nhau, bởi chỉ cần một nụ hôn sâu đã có thể thiêu đốt đối phương. Sau một ngày làm việc, trở về nhà bạn đừng quên dành cho bạn đời một nụ hôn gặp lại. Trước khi đi ngủ đừng quên chúc ngủ ngon và đặt lên môi nhau nụ hôn nồng nàn. Hay đôi khi, chẳng nhân dịp gì, chỉ vì ngắm đối phương khiến bạn hạnh phúc thì bạn đã có thể đặt nụ hôn của mình trượt dài trên khắp cơ thể họ.

Nụ hôn ở mắt, môi hay má không quan trọng bằng cách bạn hôn cuồng nhiệt ra sao, hoang dại thế nào.

Rồi bạn sẽ thấy, cái nắm tay khi về già chính là món quà vô giá mà hôn nhân ban tặng cho các cặp vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

3. Không quên cái siết tay thật chặt

Chả phải thuở mới yêu chính cái nắm tay đã thay lời hò hẹn cho cả hai đấy sao, chẳng phải sau những chuỗi ngày cưa cẩm, tán tỉnh cái nắm tay đã giúp xác nhận một tình yêu, giúp vợ chồng bạn dám liều mình thể hiện tình yêu hơn đấy sao.

Vậy nên, những cái nắm tay khi sang đường, khi nằm cạnh nhau chính là cách diệu kỳ nhất để giữ gìn sự thân thiết, gần gũi giữa hai người đến suốt cuộc đời này. Rồi bạn sẽ thấy, cái nắm tay khi về già chính là món quà vô giá mà hôn nhân ban tặng cho các cặp vợ chồng.

Hãy nói thật những tâm tư tình cảm của mình cho đối phương hiểu, để giữa hai bạn không tồn tại bất cứ một bí mật, vướng mắc nào trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

4. Không giấu giếm cảm xúc thật của bản thân

Mọi xung đột, mâu thuẫn của vợ chồng nên được giải quyết dứt điểm tránh tình trạng tích tụ lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng “tức nước vỡ bờ”, dù muốn cứu vãn cũng không còn cơ hội. Muốn như thế, ngay từ hôm nay các bạn hãy luôn thẳng thắn với nhau, hãy nói thật những tâm tư tình cảm của mình cho đối phương hiểu, để giữa hai bạn không tồn tại bất cứ một bí mật, vướng mắc nào trong lòng.

Nhờ thế, vợ chồng sẽ hiểu thấu tâm can của nhau, sẽ biết đối phương cần gì muốn gì. Lúc đấy, chắc chắn các cặp vợ chồng sẽ hòa hợp hơn trước rất nhiều.