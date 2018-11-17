Phụ nữ khôn ngoan sẽ làm những điều này khi đối diện với 'bạn trai cũ'

Trong trường hợp chàng thật sự là người có lỗi thì bạn cũng không nên giữ mãi những oán trách trong lòng mà tỏ ra căm ghét đối phương khi gặp lại. Hai người có thể gặp nhau, yêu nhau, dù mối tình ấy dài lâu hay ngắn ngủi, đó vẫn là duyên phận trong cuộc đời này. Vì vậy, đừng để những giày vò quá khứ làm bận lòng mình, buồn lòng người. Hãy để lần gặp lại người cũ trở nên tự nhiên, nhẹ nhàng nhất.

Bất luận hai người đã có bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ hay đau thương, bất luận là bạn phải đối diện với người yêu cũ trong tình huống nào thì một người phụ nữ khôn ngoan hãy luôn thản nhiên trước đối phương. Bởi vì, khi hai bạn đã chọn cách dừng mối quan hệ lại, những điều đã cùng nhau trải qua vốn dĩ đã thuộc về quá khứ. Bạn không những phải học cách quên đi, mà còn phải chấp nhận sự thật trong bình thản.

Nếu không yêu nữa mà vẫn có thể làm bạn, đó thật sự là chuyện may mắn. Bởi vì dù sao đôi bên đã từng yêu thương, từng thân thuộc đến vậy thì cũng sẽ thấu hiểu và chia sẻ với nhau trong cuộc sống với tư cách bạn bè. Thỉnh thoảng có vài câu thăm hỏi hay một hai cuộc gặp gỡ cà phê, chuyện trò sẽ giúp hai bạn dần bớt đi cảm giác khó xử và buồn phiền. Tuy nhiên, phụ nữ khôn ngoan cần nhớ chỉ là “thỉnh thoảng”, tần suất gặp nhau không nên quá nhiều.

Hai người yêu nhau rồi phải chia tay là chuyện không ai muốn. Đôi khi có thể không hề do lỗi của ai mà đơn giản chỉ là hai bạn hết duyên. Nếu chàng vẫn là một người đàn ông tốt trong lòng bạn, vậy thì đừng ngại dành cho nhau những cư xử như bạn bè, dù có thể chỉ là tình bạn bình thường nhất mà không phải bạn thân.

Có thể làm bạn với người cũ nhưng đừng quá quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế sự quan tâm

Không ít người khi vừa mới chia tay người yêu sẽ không thể quên và chấp nhận sự thật. Vì vậy họ vẫn nhớ nhung và đặc biệt quan tâm đến mọi động thái của đối phương. Họ muốn biết cuộc sống của người ấy khi không còn mình bên cạnh như thế nào và dù là gì thì họ rất nhạy cảm với hiện trạng của “người cũ”.

Để có thể khiến nỗi buồn mau chóng nguôi ngoai và không khó xử khi gặp nhau sau này, tốt nhất bạn hãy mạnh mẽ hiểu rằng hai người thật sự đã chia tay rồi, không nên quá quan tâm đến đối phương nữa. Nếu cố chấp và mãi dõi theo người kia, bạn sẽ làm nỗi buồn nhân đôi, khó sống tốt ở hiện tại, đánh mất cơ hội mới và cũng khiến đối phương cảm thấy khó xử, không được tôn trọng quyền riêng tư.

Kiên định thái độ của mình

Rất nhiều người sau khi chia tay hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tâm trạng nuối tiếc và cảm thấy bản thân lúc đó quá kích động nên làm tình cảm tan vỡ. Cũng chính vì suy nghĩ này mà họ rất muốn hàn gắn lại mối quan hệ, cho dù thật sự đó là kết cục phải xảy ra.

Nhất là với phụ nữ, họ dễ mềm lòng hơn nên thường khó cam tâm đánh mất tình yêu của mình. Nếu bạn ra sức tìm mọi cách để níu kéo, cho dù đối phương đồng ý quay lại thì mối quan hệ của bạn chưa hẳn đã có thể vững bền, thậm chí còn gây tổn thương sâu hơn về sau. Kỳ thực, khi đã quyết định dừng lại, bạn nên kiên định với lựa chọn của mình, đừng vì nuối tiếc những kỷ niệm và cảm xúc xưa cũ mà tiếp tục khiến cả hai đều không vui.

Tìm lại niềm vui trong cuộc sống sau chia tay - Ảnh minh họa: Internet

Học cách giải phóng bản thân

Đối diện với bạn trai cũ thật sự là chuyện khiến phụ nữ cảm thấy khó khăn, nhưng dù bạn dùng cách gì để quên đi hay cố gắng đối mặt người ấy thế nào, đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Điều quan trọng nhất có thể giúp bạn nhanh chóng trở lại cuộc sống một mình, đó chính là học cách giải phóng bản thân, lấy lại niềm tin và tập trung cho những hoài bão trước đây của mình.

Cuộc sống thật sự không phải chỉ có tình yêu, còn rất nhiều thứ để bạn yêu quý, trân trọng và nỗ lực. Khi tìm được mục tiêu, lý tưởng sống cho bản thân, bạn sẽ nhận ra những đau khổ khi chia tay không thể giết chết bạn, thậm chí điều đó còn là bài học, là động lực để bạn sống tốt hơn.