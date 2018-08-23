4 cách thông minh nhất để quên người yêu cũ trong nháy mắt, chị em hãy ngẫm thật kỹ

Phụ nữ vốn nặng tình, thế nhưng bạn chớ dại nặng lòng với người đàn ông trong quá khứ, người đã làm bạn đớn đau thương tổn - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách phụ nữ thông minh cách xóa sạch ký ức về người yêu cũ trong nháy mắt, lưu luyến đến mấy cũng quên sạch sẽ.

“Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên” chỉ là câu thơ lãng mạn, phụ nữ chỉ nên đọc cho vui chứ đừng tin là thật. Bạn thấy đấy, ngay cả bạn bè dù thân thiết đến mấy nhưng lâu ngày không gặp gỡ, không tiếp xúc thì tình bạn ấy cũng nhạt nhòa theo tháng năm.

Cũng thế, dẫu còn yêu, còn nặng tình với người đàn ông đã cũ nhưng chỉ cần không liên lạc, không gặp gỡ thì hình bóng của anh ấy sẽ không còn sức nặng với tâm hồn bạn nữa. Muốn dứt tình đoạn nghĩa với người yêu cũ, phụ nữ hãy yêu cầu anh ấy không cố gắng liên lạc với bạn để khơi dậy những gì đã qua. Chỉ khi quá khứ ngủ yên, khi lòng không dậy sóng bạn mới có thể dửng dưng nếu đứng trước người yêu cũ.

Dù đã đường ai nấy đi,người yêu cũ đã có tình mới nhưng tình yêu trong bạn vẫn chưa nguôi ngoai thì đừng cố kết thân với anh ấy làm gì - Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng ép mình phải duy trì tình bạn với anh ấy

Sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn với người cũ là một điều không hề tệ. Bởi dù hết duyên nhưng cả hai vẫn từng là một phần trong cuộc sống của nhau, có những mối quan hệ chung, vẫn có thể đối xử với nhau tử tế như hai người bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn và anh ấy chia tay không hề êm đẹp. Hoặc dù đã đường ai nấy đi, anh ấy đã có tình mới nhưng tình yêu trong bạn vẫn chưa nguôi ngoai, vẫn thầm ghen tuông với người yêu mới của chàng thì bạn đừng cố kết thân với anh ấy làm gì. Điều ấy không chỉ khiến bạn lún càng sâu vào bi lụy đơn phương mà còn là sai lầm khiến bạn tự tước đi cơ hội có người mới của chính mình.

Không yêu anh ta bạn vẫn có thể yêu đàn ông khác, nhưng nếu để thanh xuân trôi qua trong nước mắt phí hoài thì đấy chính là sai lầm lớn nhất đời bạn đấy - Ảnh minh họa: Internet

3. Đi du lịch để tái tạo cảm xúc

Thay vì tự nhốt mình trong bốn bức tường với nước mắt và khổ đau, sao bạn không khiến mình dễ chịu hơn bằng việc đi du lịch đâu đó cho thoải mái tâm hồn. Dù có khóc, có buồn thương thì cảm giác khóc ở một nơi xinh đẹp vẫn tốt hơn khóc ở căn phòng kín bưng gấp nhiều lần.

Hãy vứt người đàn ông kia sang một bên, xách ba lô lên và tận hưởng cuộc đời của bạn đi. Không yêu anh ta bạn vẫn có thể yêu đàn ông khác, nhưng nếu để thanh xuân trôi qua trong nước mắt phí hoài thì đấy chính là sai lầm lớn nhất đời bạn đấy.

Nếu ngay từ đầu đã xác định mục đích hẹn hò với anh chàng hiện tại chỉ để lấp đầy hình bóng người cũ thì làm sao bạn có được hạnh phúc, sự an yên - Ảnh minh họa: Internet

4. Không vội yêu người mới

Rất nhiều phụ nữ vì muốn khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn sau khi chia tay mà vội vàng hẹn hò với người mới. Họ tự tin rằng, khi có tình mới mình sẽ dửng dưng với người cũ, sẽ quên anh ta nhanh hơn nhưng đây lại là sai lầm khiến họ nhớ người yêu cũ đến cuồng điên.

Bởi lẽ, khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương, thứ quan trọng nhất chính là tình yêu thuần khiết, chân thành. Nếu ngay từ đầu đã xác định mục đích hẹn hò với anh chàng hiện tại chỉ để lấp đầy hình bóng người cũ thì làm sao bạn có được hạnh phúc, sự an yên. Chỉ khi lòng bình yên, khi con tim đã hồn nhiên trở lại bạn hẵng yêu. Dám chắc, lúc ấy bạn sẽ chẳng mảy may nhớ đến người xưa thêm một phút giây nào trong đời.