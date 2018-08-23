4 cách thông minh nhất để quên người yêu cũ trong nháy mắt, chị em hãy ngẫm thật kỹ

Phụ nữ yêu 23/08/2018 16:15

Nếu đã chia tay người yêu cũ khá lâu nhưng vẫn nặng lòng, vẫn luôn bị những ký ức đã có cùng nhau hành hạ, làm cho đau đớn bạn hãy đọc ngay bài viết này.

Dưới đây là cách phụ nữ thông minh cách xóa sạch ký ức về người yêu cũ trong nháy mắt, lưu luyến đến mấy cũng quên sạch sẽ.

4 cách thông minh nhất để quên người yêu cũ trong nháy mắt, chị em hãy ngẫm thật kỹ - Ảnh 1

Phụ nữ vốn nặng tình, thế nhưng bạn chớ dại nặng lòng với người đàn ông trong quá khứ, người đã làm bạn đớn đau thương tổn - Ảnh minh họa: Internet

1. Yêu cầu người xưa không tiếp tục liên lạc với bạn

“Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên” chỉ là câu thơ lãng mạn, phụ nữ chỉ nên đọc cho vui chứ đừng tin là thật. Bạn thấy đấy, ngay cả bạn bè dù thân thiết đến mấy nhưng lâu ngày không gặp gỡ, không tiếp xúc thì tình bạn ấy cũng nhạt nhòa theo tháng năm.

Cũng thế, dẫu còn yêu, còn nặng tình với người đàn ông đã cũ nhưng chỉ cần không liên lạc, không gặp gỡ thì hình bóng của anh ấy sẽ không còn sức nặng với tâm hồn bạn nữa. Muốn dứt tình đoạn nghĩa với người yêu cũ, phụ nữ hãy yêu cầu anh ấy không cố gắng liên lạc với bạn để khơi dậy những gì đã qua. Chỉ khi quá khứ ngủ yên, khi lòng không dậy sóng bạn mới có thể dửng dưng nếu đứng trước người yêu cũ.

4 cách thông minh nhất để quên người yêu cũ trong nháy mắt, chị em hãy ngẫm thật kỹ - Ảnh 2
Dù đã đường ai nấy đi,người yêu cũ đã có tình mới nhưng tình yêu trong bạn vẫn chưa nguôi ngoai thì đừng cố kết thân với anh ấy làm gì - Ảnh minh họa: Internet

2. Đừng ép mình phải duy trì tình bạn với anh ấy

Sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn với người cũ là một điều không hề tệ. Bởi dù hết duyên nhưng cả hai vẫn từng là một phần trong cuộc sống của nhau, có những mối quan hệ chung, vẫn có thể đối xử với nhau tử tế như hai người bạn.

Tuy nhiên, nếu bạn và anh ấy chia tay không hề êm đẹp. Hoặc dù đã đường ai nấy đi, anh ấy đã có tình mới nhưng tình yêu trong bạn vẫn chưa nguôi ngoai, vẫn thầm ghen tuông với người yêu mới của chàng thì bạn đừng cố kết thân với anh ấy làm gì. Điều ấy không chỉ khiến bạn lún càng sâu vào bi lụy đơn phương mà còn là sai lầm khiến bạn tự tước đi cơ hội có người mới của chính mình.

4 cách thông minh nhất để quên người yêu cũ trong nháy mắt, chị em hãy ngẫm thật kỹ - Ảnh 3
Không yêu anh ta bạn vẫn có thể yêu đàn ông khác, nhưng nếu để thanh xuân trôi qua trong nước mắt phí hoài thì đấy chính là sai lầm lớn nhất đời bạn đấy - Ảnh minh họa: Internet

3. Đi du lịch để tái tạo cảm xúc

Thay vì tự nhốt mình trong bốn bức tường với nước mắt và khổ đau, sao bạn không khiến mình dễ chịu hơn bằng việc đi du lịch đâu đó cho thoải mái tâm hồn. Dù có khóc, có buồn thương thì cảm giác khóc ở một nơi xinh đẹp vẫn tốt hơn khóc ở căn phòng kín bưng gấp nhiều lần.

Hãy vứt người đàn ông kia sang một bên, xách ba lô lên và tận hưởng cuộc đời của bạn đi. Không yêu anh ta bạn vẫn có thể yêu đàn ông khác, nhưng nếu để thanh xuân trôi qua trong nước mắt phí hoài thì đấy chính là sai lầm lớn nhất đời bạn đấy.

4 cách thông minh nhất để quên người yêu cũ trong nháy mắt, chị em hãy ngẫm thật kỹ - Ảnh 4
Nếu ngay từ đầu đã xác định mục đích hẹn hò với anh chàng hiện tại chỉ để lấp đầy hình bóng người cũ thì làm sao bạn có được hạnh phúc, sự an yên - Ảnh minh họa: Internet

4. Không vội yêu người mới

Rất nhiều phụ nữ vì muốn khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn sau khi chia tay mà vội vàng hẹn hò với người mới. Họ tự tin rằng, khi có tình mới mình sẽ dửng dưng với người cũ, sẽ quên anh ta nhanh hơn nhưng đây lại là sai lầm khiến họ nhớ người yêu cũ đến cuồng điên.

Bởi lẽ, khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương, thứ quan trọng nhất chính là tình yêu thuần khiết, chân thành. Nếu ngay từ đầu đã xác định mục đích hẹn hò với anh chàng hiện tại chỉ để lấp đầy hình bóng người cũ thì làm sao bạn có được hạnh phúc, sự an yên. Chỉ khi lòng bình yên, khi con tim đã hồn nhiên trở lại bạn hẵng yêu. Dám chắc, lúc ấy bạn sẽ chẳng mảy may nhớ đến người xưa thêm một phút giây nào trong đời.

 

Là phụ nữ, đừng chờ đến tuổi 30 mới làm 4 điều này kẻo hối tiếc cả đời

Là phụ nữ, đừng chờ đến tuổi 30 mới làm 4 điều này kẻo hối tiếc cả đời

Là phụ nữ, bạn nhất định phải làm điều này trước tuổi 30, đừng chờ đến khi nhắm mắt xuôi tay mới hối thì đã quá muộn màng.

Xem thêm
Từ khóa:   người yêu cũ quên người yêu cũ đàn bà khôn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 2 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 18 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này