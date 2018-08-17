Không phải tiền, đây mới là thứ giúp bạn trở thành người phụ nữ cao quý

Phụ nữ yêu 17/08/2018 16:39

Có tiền chưa hẳn đã sang, phụ nữ muốn có phẩm giá cao quý, cốt cách thanh tao hãy phấn đấu để có được 3 điều này.

Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không thể làm nên cốt cách của một con người. Thế nên, là phụ nữ, bạn hãy không ngừng phấn đấu để có 3 điều tối quan trọng này:

Không phải tiền, đây mới là thứ giúp bạn trở thành người phụ nữ cao quý - Ảnh 1
Chính sự điềm tĩnh, bao dung giúp người phụ nữ tôi luyện được thần thái, khí chất cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Đủ bao dung với người đời

Là phụ nữ, đừng nhỏ nhen ích kỷ, cũng đừng vì những chuyện vụn vặt mà đôi co tranh đoạt với người khác. Bạn thấy đấy, có rất nhiều người chỉ vì hiểu lầm không đáng có mà to tiếng, đánh nhau, mạt sát đối phương. Họ không hiểu rằng, sau đấy họ chỉ có được lợi ích tức thời ấy nhưng lại đánh mất một người bạn, một mối quan hệ và bị người đời đánh giá, mang tiếng xấu muôn đời.

Thế nhưng, cũng có những người dẫu bị hiểu lầm, chơi xấu cũng không thèm chấp. Họ cứ ung dung tự tại, cứ thản nhiên mà sống mặc cho miệng đời ngang trái, mặc cho thị phi bủa vây. Chính sự điềm tĩnh, bao dung ấy giúp người phụ nữ tôi luyện được thần thái, khí chất cho chính mình.

Không phải tiền, đây mới là thứ giúp bạn trở thành người phụ nữ cao quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không ngừng đọc sách

Mỗi cuốn sách là một người thầy, thế nên phụ nữ có thể ngừng học đại học, có thể chỉ tốt nghiệp cấp 3 nhưng nhất định không được ngừng đọc sách. Hãy không ngừng thu nạp thêm cho mình những kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh để có thể mạnh mẽ đương đầu với mọi thách thức, khó khăn của cuộc đời.

Việc tích lũy kiến thức không chỉ giúp phụ nữ khôn ngoan, tinh tế và có vốn hiểu biết sâu rộng mà còn khiến họ trở nên thú vị, hấp dẫn hơn trong mắt người khác. Đàn ông có thể say mê một người phụ nữ xinh đẹp nhưng chỉ phụ nữ thông minh mới có thể khiến họ tự nguyện kề bên cả đời.

Không phải tiền, đây mới là thứ giúp bạn trở thành người phụ nữ cao quý - Ảnh 3
Khi nhận của người khác điều gì bạn nhất định hãy dùng sự hàm ơn để ghi nhớ, để đáp lại chân thành - Ảnh minh họa: Internet

Trân trọng những người đã từng giúp đỡ mình

Là phụ nữ, nhất định phải sống có trước có sau, biết điều với tất cả mọi người. Với những quý nhân đã từng cưu mang, giúp đỡ hoặc hỗ trợ mình trong cuộc sống, công việc bạn nhất định phải ghi nhớ mối thâm tình ấy mà tìm cơ hội trả ơn. Khi nhận của người khác điều gì bạn nhất định hãy dùng sự hàm ơn để ghi nhớ, để đáp lại chân thành.

Chính sự cư xử biết điều, biết cách cho đi nhận lại là nét tính cách khắc lên chân dung người phụ nữ thanh tao, khí chất. Để rồi sau đấy, bạn có cho mình những mối quan hệ tốt đẹp, những người bạn chí cốt mà ở bên họ bạn chẳng cần toan tính thiệt hơn, cũng không cần phải đề phòng. Sự thanh thản, an yên ấy nào dễ gì có được.

Đừng cố tỏ ra sang chảnh, phụ nữ muốn có khí chất chỉ cần nhớ rõ điều này

Đừng cố tỏ ra sang chảnh, phụ nữ muốn có khí chất chỉ cần nhớ rõ điều này

Phụ nữ muốn có khí chất đừng chỉ chăm chăm học cách sống làm sao cho sang, hãy cố gắng có được 4 phẩm chất này là đủ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn khí chất đàn bà đàn bà hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 34 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 34 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này