Phụ nữ có thể không xinh đẹp, không tài giỏi nhưng nhất định phải có “khí chất”

Là phụ nữ, bạn có thấy bất công không khi thanh xuân đẹp đẽ đã dành hết cho người đàn ông là chồng của mình hiện tại, đã cùng họ gầy dựng sự nghiệp, đã sinh cho họ những đứa con ngoan ngoãn, đã chăm sóc họ chu đáo nhưng bạn lại còn phải… giữ chồng.

Đấy, đàn ông tự cho phép mình làm lơ trước hạnh phúc hay khổ đau của người phụ nữ đầu ấp tay gối, quên cả nghĩa vụ và trách nhiệm của một người chồng người cha. Thế nhưng, phụ nữ đừng bao giờ quên đi chính mình.

Vâng, khi cưa cẩm tán tỉnh phụ nữ có thể hô mưa gọi gió, có thể đặt ta mọi yêu sách nhưng người đàn ông yêu bạn sẵng sàng làm theo mọi yêu cầu, cốt chỉ để khiến bạn vui, hài lòng. Thế nhưng, khi dấn thân vào cuộc sống hôn nhân sự cưng chiều, trân trọng ấy dần biết mất. Người chồng trở nên vô tâm, lạnh lùng và đôi khi là tàn nhẫn đến đau lòng. Anh ấy sẵn sàng hủy cuộc hẹn ăn tối cùng vợ con chỉ vì bạn bè rủ đi uống vài ly, anh quên đi kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật vợ hay ngày con chào đời, anh cũng quên luôn những chăm sóc quan tâm vốn có.

Là phụ nữ, bạn có thể không xinh đẹp, cũng không cần tài giỏi nhưng nhất định phải có khí chất. Chính khí chất là sức mạnh mang đến cho nữ giới những điều còn quý giá hơn cả tiền tài danh vọng. Nếu đã sở hữu nó rồi bạn hãy quyết bảo toàn, nếu chưa có hãy thay đổi để đạt được.

Một người phụ nữ dù xinh đẹp đến đâu thì thời gian cũng sẽ làm họ trở nên giàu nua, xuống sắc. Một phụ nữ có giàu có đến đâu cũng không thể dùng tiền mua hạnh phúc. Một phụ nữ tài giỏi thông minh đến đâu cũng sẽ trở nên xuẩn ngốc khi đứng trước người đàn ông mình yêu. Một phụ nữ có khí chất sẽ làm nội tâm họ trở nên an lành, trong sáng khiến họ lương thiện cà cao thượng một cách chân thành. Họ sẽ không xét nét, so đo với người khác, cũng không oán giận để tự giày vò chính mình mà luôn dùng trái tim thiện lương để nghĩ cho người khác. Vâng, chính khi chất giúp người khác nhận ra và nhớ đến bạn giữa biển người mênh mông.

Để hiểu thêm về khí chất của người phụ nữ, bạn hãy đọc cuộc trò chuyện giữa mẹ và con gái sau:

"Từ khi lập gia đình, cô con gái rất ít khi về thăm mẹ vì còn bận rộn với gia đình nhỏ của mình. Nhưng một ngày cuối tuần, cô bất ngờ trở về nhà, chỉ đi một mình, dáng điệu thất thểu, khuôn mặt buồn bã. Biết con có chuyện không vui , dùng xong bữa tối, người mẹ pha 2 tách trà, kéo ghế ngồi lại gần con tỉ tê hỏi chuyện:

Mẹ: “Hai vợ chồng con lại có chuyện gì rồi phải không?”.

Con gái: “Thực sự con đang rất hoang mang xem mình nên là ai giữa cuộc đời này. Không hiểu vì sao mình chẳng được hạnh phúc? Vì sao chồng con lại vẫn yêu thương và không quên được mối tình đầu, một người thua kém con về dung nhan cũng như vật chất?”.

Mẹ: “Cuộc đời không ai nói trước được điều gì. Hôm nay con hạnh phúc không có nghĩa ngày mai vẫn yên ổn. Hôm nay người ta tôn sùng và vây quanh con không có nghĩa là người ta sẽ yêu thương con suốt cuộc đời”.

Con gái: “Trước đây con nghĩ mình trẻ đẹp thì có quyền dựa vào nhan sắc trời cho để sống thuận lợi mai này, nên chẳng thèm bận tâm những lời khuyên của mẹ. Làm sao để hôn nhân được hạnh phúc dài lâu đây?”.

Mẹ: “Tuổi trẻ là thứ đẹp lắm, nhưng rồi sẽ mau chóng vụt qua. Sắc đẹp là thứ đáng trân trọng, nhưng tiếc là chẳng ở lại lâu. Cuối cùng chỉ có khí chất mới giúp con giữ được hạnh phúc”.

Con gái: “Đúng thế mẹ ạ! Chồng con yêu thích con vì vẻ bề ngoài, chọn cưới con vì tính cách nhưng lại mê mẩn, không thể quên một người khác chỉ vì khí chất của người ấy”.

Mẹ: “Con còn nhớ hai nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết đình đám mà hồi trẻ con rất thích chứ?”.

Con gái: “Vâng, con nhớ là khi 12 tuổi, chàng trai đã thấy nàng rất đặc biệt, dù nàng không đẹp và chân đi khập khiễng. Hơn 20 năm sau, khi đã vợ con yên ổn, chàng vẫn không một phút thôi nghĩ về nàng, dù nàng đã mang nhiều dấu ấn thời gian trên khuôn mặt và đi lại ngày càng khó khăn hơn xưa”.

Mẹ: “Có những thứ không thể giải thích, chỉ có thể cảm nhận. Giống như khí chất vậy, mẹ không cần con gái phải giống như mẹ, nhưng muốn con gái có được khí chất”.

Con gái: “Nhưng con vẫn thấy đó là thứ mơ hồ, cao siêu quá!”.

Có những thứ không thể giải thích, chỉ có thể cảm nhận. Giống như khí chất vậy.

Mẹ: “Lúc cha con mới cưới mẹ về phải trải qua rất nhiều khó khăn, bị gia đình hai bên phản đối quyết liệt. Sau này mẹ lại lâm bệnh nặng, bác sĩ nói rằng mẹ bị hiếm muộn, rất khó có con. Cha con lại là con trai trưởng nên nhà nội gây áp lực rất nhiều, muốn cha con phải chia tay mẹ, cưới vợ khác để có người nối dõi tông đường”.

Con gái: “Chắc lúc đó mẹ đau khổ lắm? Làm sao mẹ có thể vượt qua sóng gió như vậy?”

Mẹ: “Lúc đầu mẹ cũng rất đau khổ nhưng sau này mới hiểu ra và khuyên cha đi kiếm con ở ngoài cũng được. Nhưng cha con nhất quyết từ chối, vẫn kiên trì, nhẫn nại trị bệnh cho mẹ. Rồi ông Trời đã an bài cho mẹ những gì tốt nhất, ban cho ba mẹ món quà vô giá chính là con đó”.

Con gái: “Làm sao mẹ có thể chịu được đau khổ lớn đến thế!”.

Mẹ: “Khi gặp mâu thuẫn, nghịch cảnh, hãy dùng sự mềm mại, ôn nhu của người phụ nữ để bao dung hết thảy. Đó chính là khí chất của một người phụ nữ. Nhờ khí chất đó mà mẹ có thể sống ngẩng cao đầu, dù là lúc thành công hay khi thất bại, dù là lúc tưởng như đã có cả thế giới, hay là khi tất cả quay lưng lại với mình. Khí chất ấy giúp mẹ tự tin nắm lấy những gì thuộc về mình, và kiêu hãnh chối từ những thứ mẹ biết không đuổi theo được”.

Con gái: “Thì ra chính nhờ khí chất phát ra từ nội tâm trong sáng ấy mà ai cũng cảm nhận thấy mẹ là người phụ nữ thực sự đẹp và lương thiện. Mẹ luôn thương cảm, khoan dung với mọi người. Vậy mà con lại không học hỏi được những đức hạnh đó từ mẹ”.

Mẹ: “Khí chất là sức mạnh, nó không đem lại tiền bạc, danh vọng nhưng sẽ cho con gái mẹ những thứ quý giá hơn thế. Nếu đã sở hữu rồi hãy quyết bảo toàn, còn chưa có hãy trau dồi học hỏi thêm”.