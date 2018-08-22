Là phụ nữ, đừng chờ đến tuổi 30 mới làm 4 điều này kẻo hối tiếc cả đời

Nếu đợi đến 30 mới bắt đầu chăm sóc sức khỏe của chính mình bạn sẽ phải hối tiếc cả đời, chẳng thể cứu vãn được gì nữa - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng bao giờ chờ đến tuổi 30 mới làm những điều này, nếu không bạn sẽ tiếc nuối khôn nguôi.

Khi còn trẻ, bạn cho mình quyền được bỏ bữa sáng, được thức thật khuya bên những cuộc vui với bạn bè, được “hành hạ” chính mình bằng men rượu mỗi khi có chuyện không vui. Bạn còn trẻ, còn khỏe nên cứ mặc định rằng cơ thể mình sẽ tự thích nghi với điều ấy, rằng chẳng có gì to tát cả.

Thế nhưng, việc chăm sóc sức khỏe là việc bạn nên làm ngay từ bây giờ, ngay hôm nay. Đừng chờ đến khi sức khỏe suy kém, cơ thể kiệt quệ, nhan sắc phai tàn mới nhận ra mình đã bỏ bê bản thân quá lâu thì nếp nhăn trên mặt bạn chẳng thể nào giãn ra được.

Một chỗ làm ổn định là cách giúp bạn lên kế hoạch cho cuộc đời mình chi tiết, hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

2. Có một công việc ổn định

Phụ nữ vốn nhạy cảm, sống bản năng nên thường chỉ có hứng thú với những gì mình thích, những thứ mình đam mê. Tất nhiên, chẳng ai có thể áp bạn làm điều mình không thích, nhưng hãy cố gắng làm thứ mình thích nhưng vẫn kiếm ra tiền, có cơ hội thăng tiến từ công việc ấy.

Một chỗ làm ổn định không chỉ giúp bạn chủ động trong chi tiêu mà còn là cách giúp bạn lên kế hoạch cho cuộc đời mình chi tiết, hiệu quả.

Đừng chần chừ trong việc thể hiện tình yêu thương mình dành cho đấng sinh thành bởi họ không có nhiều thời gian để chờ đợi bạn đâu - Ảnh minh họa: Internet

3. Quan tâm đến cha mẹ

Hãy trả lời thật lòng đi, đã bao lâu rồi bạn không cùng cha mẹ ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, đã bao lâu rồi bạn không gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe mẹ cha, đã bao lâu rồi bạn không dành thời gian tâm sự, chuyện trò hay đi du lịch cùng gia đình mình. Nếu câu trả lời là đã rất lâu rồi thì bạn hãy thay đổi ngay, đừng chần chừ trong việc thể hiện tình yêu thương mình dành cho đấng sinh thành bởi họ không có nhiều thời gian để chờ đợi bạn đâu.

Chỉ khi dũng cảm yêu, dũng cảm khổ đau bạn mới mong có được hạnh phúc cho cuộc đời của mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Một tình yêu sâu đậm

Là phụ nữ, đừng chờ đến khi vượt ngưỡng 30 mới có cho mình mối tình đầu, cũng đừng kén cá chọn canh để rồi cứ phải thui thủi một mình. Hãy cứ yêu, cứ rồ dại, cứ bốc đồng với tình yêu để dẫu có đau khổ vì nó, dẫu có khóc cạn nước mắt vì một người đàn ông thì ít ra con tim bạn cũng được thổn thức, được hạnh phúc, được đớn đau.

Chỉ khi dũng cảm yêu, dũng cảm khổ đau bạn mới mong có được hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Nếu cứ mãi nhát gan, cứ mãi ru rú trong vỏ ốc của mình thì bạn đang phí hoài thanh xuân hữu hạn rồi đấy.