5 lý do phụ nữ càng thông minh, xinh đẹp càng khó lấy chồng

Chính vì những lý do dưới đây nên phụ nữ càng thông minh, xinh đẹp lại càng khó lấy chồng:

2. Phụ nữ thông minh biết rõ mình cần người đàn ông như thế nào

Nếu những phụ nữ bình thường khác có thể giả ngốc để làm hài lòng đàn ông, để phái mạnh thấy mình thật tài giỏi, thật đáng tôn sùng thì phụ nữ thông minh không như thế. Nàng là người xem trọng tính chính trực, luôn rành mạch giữa phải trái đúng sai. Chính vì quá chân thật, thẳng thắn nên mẫu phụ nữ này dễ làm mất lòng người khác. Đây là lý do khiến đàn ông dù yêu, dù quý nhưng lại không dám làm chồng họ.

Phụ nữ càng xinh đẹp, khôn ngoan càng thu hút nhiều vệ tinh vây quanh. Nàng không thiếu những người tán tỉnh, trồng cây si từ năm này sang năm khác. Đứng giữa vòng vây ấy những cô nàng thông minh luôn đủ tỉnh táo để biết rằng mình cần một người đàn ông như thế nào bên đời. Họ không cần đàn ông giàu, không cần đàn ông quá yêu chiều mình. Họ muốn một người đàn ông hơn mình “một cái đầu” và có thể làm mình yêu.

Nếu sau lần gặp gỡ đầu tiên bạn không thể gây ấn tượng với nàng, không thể khiến nàng mảy may rung động thì đừng bao giờ mong có cơ hội bước vào trái tim họ.

Bởi thế, dẫu rất say mê, rất muốn chiếm hữu nàng nhưng vì biết nàng không phải là người dễ dàng bị 'qua mặt’ nên đàn ông nào cũng ái ngại - Ảnh minh họa: Internet

3. Phụ nữ thông minh biết cách nhìn thấu tâm can một người

Những người phụ nữ có khả năng nhìn thấu bản chất của một người, có thể đoán biết chính xác tính cách chỉ sau một vài lời trò chuyện sẽ khiến mọi đàn ông nơm nớp lo sợ. Không chỉ lo sợ mình không thể che đậy những điều xấu xa mà còn sợ bị lột trần chúng trước bàn dân thiên hạ. Bởi thế, dẫu rất say mê, rất muốn chiếm hữu nàng nhưng vì biết nàng không phải là người dễ dàng bị “qua mặt" nên đàn ông nào cũng ái ngại.

4. Phụ nữ thông minh luôn đòi hỏi một tình yêu chân thành, đậm sâu

Vì thông minh nên nàng có thừa sự tinh tế để biết người đàn ông đang kề bên có yêu mình đủ sâu đậm, chân thành hay không. Nếu nhận thấy sự dối gian, lừa lọc nàng sẽ kiêu hãnh quay lưng mặc cho bạn chưng hửng chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

Đừng mong dùng thứ tình yêu hời hợt để chinh phục phụ nữ khôn ngoan, cũng đừng mong “yêu cho vui” bởi nàng sẽ không bao giờ cho bạn cơ hội làm điều ấy.

Họ đủ tỉnh táo để biết rằng đàn ông chỉ là một phần, không phải là tất cả cuộc sống của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

5. Phụ nữ thông minh không đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác

Đàn ông là mảnh ghép của người phụ nữ, là người mang lại cho phái yếu những hạnh phúc xốn xang, những rung động như men say, những yêu thương nồng nàn. Hạnh phúc là thế, đắm say trong tình yêu là thế nhưng đàn bà khôn không bao giờ đặt hết niềm tin vào đàn ông.

Họ đủ tỉnh táo để biết rằng đàn ông chỉ là một phần, không phải là tất cả cuộc sống của người phụ nữ. Họ yêu thương chính mình, trân trọng cuộc sống của mình và sẵn sàng đá phăng kẻ không xứng đáng ra khỏi cuộc đời.