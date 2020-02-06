Phụ nữ đừng ngại ngần yêu đàn ông nhỏ tuổi hơn mình

Đàn ông trưởng thành không đồng nghĩa với việc anh ta “ra đời” sớm, gương mặt có nhiều dấu vết tuổi tác hay kiếm được nhiều tiền. Phụ nữ đừng ngại yêu đàn ông nhỏ tuổi hơn nếu thấy thích hợp.

Nhiều phụ nữ gặp được người đàn ông tốt, biết quan tâm, biết yêu thương. Phụ nữ tin chắc bản thân mình có thể hạnh phúc khi đến với người đàn ông đó. Thế nhưng, họ lại bỏ qua người đàn ông này chỉ bởi 1 lí do đơn giản: Anh ta nhỏ tuổi hơn mình. Phụ nữ trong tâm thức vẫn sợ những lời dị nghị của thiên hạ và vẫn nghĩ rằng một người đàn ông bằng hoặc hơn tuổi mới là công thức hoàn hảo cho một cuộc hôn nhân. Đàn ông nhỏ tuổi thì đồng nghĩa với việc anh ta chưa trưởng thành? - Ảnh minh họa: Internet Thế nhưng, ngoài kia vẫn có nhiều cặp đôi chênh tuổi vẫn kết hôn, sinh con đẻ cái, sống hạnh phúc cùng nhau. Là do may rủi hay có công thức nào khác? Câu trả lời chính là: Người đàn ông ấy tuy kém tuổi hơn nhưng thực sự vững chãi để người phụ nữ dựa vào! Phụ nữ yêu đàn ông nhỏ tuổi hơn, đừng quan tâm đến chuyện khoảng cách tuổi tác là bao nhiêu. Đừng bận tâm những tiếng khen chê, những lời góp ý của thiên hạ. Điều cần quan tâm chính là bản thân mình có thật sự yêu người đàn ông ấy và người đàn ông đó đã thực sự trưởng thành hay chưa.

Trưởng thành của một người đàn ông không dựa vào tuổi tác - Ảnh minh họa: Internet Trưởng thành ở một người đàn ông không đồng nghĩa với việc anh ta “ra đời” sớm, gương mặt có nhiều dấu vết tuổi tác hay kiếm được nhiều tiền. Trưởng thành thể hiện ở cách nhìn đời và đối nhân xử thế. Đàn ông trưởng thành làm nhiều hơn nói, ít khoe mẽ, không chạy theo những giá trị rỗng tuếch. Họ biết phân biệt điều gì là quan trọng và không quan trọng trong cuộc sống. Họ đã đủ chiêm nghiệm để biết cách yêu thương, bao dung, thấu hiểu. Họ biết cách giữ chân người phụ nữ của mình, cho người ấy cảm giác của sự an toàn, bảo bọc. Họ đủ vững chãi để vượt qua những rào cản của xã hội, biết cách xử lý biến cố, giúp mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn, bền chặt hơn. Ở bên một người đàn ông như thế, người phụ nữ sẽ được bình yên và hạnh phúc. Đàn ông nhiều tuổi hơn không có nghĩa anh ta đã trưởng thành, đủ vững chãi để người phụ nữ có thể dựa vào. Có những người đàn ông tuy nhiều tuổi nhưng bên trong chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi. Anh ta nhìn bề ngoài già dặn nhưng lại cư xử nông cạn. Anh ta hay khoe mẽ, chạy theo những phù phiếm, trong tình yêu thì hời hợt và vô tâm. Yêu anh chàng này, người phụ nữ thường bị ngụp lặn trong cảm giác bất lực, chán chường. Và nếu cưới người như vậy, sớm hay muộn thì phụ nữ cũng sẽ gặp nhiều khổ đau.

Tuổi tác chỉ là một vấn đề nhỏ trong một cuộc hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà kết hôn, đau khổ nhất là lấy nhầm chồng. Nhưng thật ra một người đàn ông tốt chúng ta lại bỏ qua vì vấn đề tuổi tác. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc dựa trên rất nhiều yếu tố và tuổi tác chỉ là một phần rất nhỏ. Cho nên, yêu người đàn ông nhỏ tuổi hơn chẳng sao cả miễn là thời điểm ấy anh ta đã đủ trưởng thành.

Phụ nữ không cần một người đàn ông giỏi nói mà cần một người giỏi làm Những người đàn ông vô tâm, sức dài vai rộng nhưng với việc nhà rất cỏn con thì lại nề hà, lảng tránh. Điều đó chứng tỏ tình yêu và bản lĩnh của đàn ông không đủ lớn.

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