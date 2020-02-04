Đàn bà 40 chỉ cần một cuộc sống bình yên bên chồng con

Những người đàn bà 40 đã thôi không so sánh cuộc đời mình với cuộc đời của những người khác. Đã không còn buồn tủi, đau lòng khi thấy người ta giàu có, sống sung túc hơn mình. Bởi họ hiểu rằng hạnh phúc của đàn bà không đo bằng vật chất, bằng những phù phiếm bên ngoài.

Từng giai đoạn, người phụ nữ sẽ có cái nhìn khác nhau về cuộc đời. Đàn bà càng trẻ tuổi lại càng có nhiều mong ước, nhiều khao khát, nhiều mục tiêu để thực hiện trong đời. Nhưng điều một người đàn bà 40 tuổi cần chính là sự bình yên. Một cuộc sống giản đơn, đầy hạnh phúc bên chồng con của mình. Điều đàn bà 40 cần chính là sự bình yên - Ảnh minh họa: Internet 40 tuổi, người đàn bà đã nếm trải đủ những dư vị đắng chát trong cuộc đời, gặp đủ hạng người, cũng từng thành công và thất bại. Nếu 20 tuổi, người ta còn hơn thua, còn theo đuổi những mục tiêu lớn lao trong đời, 30 tuổi trong lòng còn nhiều tị hiềm thì đến 40 tuổi đàn bà lại lắng lòng mình lại, sống chậm và yêu thương nhiều hơn.

Đàn bà 40 tuổi kiệm lời, lắng nghe nhiều hơn là nói. Giữa một đám đông, họ cũng ít thể hiện, không muốn chứng tỏ bản thân mình với người khác. Với người đối diện, phụ nữ cũng nhìn bằng ánh mắt bao dung hơn. Bởi đã từng trải, từng đi qua sóng gió nên họ hiểu rằng ai cũng có những sai lầm, những vấp ngã. Trái tim phụ nữ 40 dịu dàng và thấu suốt. Gặp bất cứ chuyện gì, họ cũng không dồn dập, không sốt sắng như thời trẻ mà bình tâm đón nhận và bình tĩnh giải quyết. Khi còn trẻ phụ nữ thích vùng vẫy ngoài xã hội, khi từng trải lại muốn quay về gia đình - Ảnh minh họa: Internet Sự khác nhau dễ nhận thấy nhất của một người đàn bà trẻ và phụ nữ 40 chính là cái nhìn về gia đình. Khi còn trẻ, người ta thích kết giao, thích có nhiều bạn bè, gây dựng càng nhiều mối quan hệ càng nhiều càng tốt. Khi còn trẻ, phụ nữ cũng dễ dàng bị tác động bởi những lời nói của thiên hạ. Người đời khen hay chê cũng khiến phụ nữ bận lòng, suy nghĩ rất nhiều. Phụ nữ chưa từng trải, đôi khi thích đi nhiều, như con chim sổ lồng kiêu hãnh, họ muốn đi xa, muốn vẫy vùng trên bầu trời rộng lớn ngoài kia.

Khi từng trải, người ta lại muốn quay về và xem gia đình là quan trọng nhất trong cuộc đời. Đàn bà 40 bao dung hơn với những người thân yêu của mình. Với người chồng dẫu còn nhiều khiếm khuyết, bất toàn, đàn bà gắn bó bằng thứ tình cảm sâu đậm. Bây giờ tình yêu không còn nữa mà thay thế bằng tình thương và cao hơn là tình thân. Không có mối quan hệ nào ngoài xã hội bằng tình thân gia đình. Người chồng dẫu chẳng giỏi giang, chẳng kiếm nhiều tiền nhưng đàn bà trân trọng vì đã đi qua năm tháng, cùng đồng hành với mình trong đời. 40 tuổi, phụ nữ bao dung hơn với người đàn ông của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà 40 tuổi, đã thôi không so sánh cuộc đời mình với cuộc đời của những người đàn bà khác. Đã không còn buồn tủi, đau lòng khi thấy người ta giàu có, sống sung túc hơn mình. Bởi hạnh phúc của phụ nữ không đo bằng vật chất, bằng những phù phiếm bên ngoài. Chỉ cần bản thân mình thấy đủ, chỉ cần có một người chồng tốt, một mái nhà yên cho con, mỗi ngày đều vui vẻ, bình an thì đã là niềm hạnh phúc lớn lao của cuộc đời này rồi.

Đàn ông ngoại tình sẽ quay về, còn đàn bà ngoại tình sẽ dứt áo ra đi Chị đã dự định cho mình một cuộc ra đi và đã viết sẵn đơn ly hôn. Một người đàn bà ngoại tình thì sẵn sàng để lại phía sau lưng mình tất cả mọi thứ và người chồng đã thành vô nghĩa rồi.

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