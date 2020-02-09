Phụ nữ cho đủ 3 thứ này, dư sức ‘điều khiển’ được chồng

Đàn ông dù là phái mạnh, được định nghĩa mạnh mẽ và bản lĩnh, nhưng vẫn có lúc chênh vênh và không chắc chắn. Đằng sau một người đàn ông thành công là một người phụ nữ thấu hiểu. Đàn ông cần bạn đời cho niềm tin vào bản thân khi họ cảm thấy thiếu quyết đoán nhất.

Với đàn ông, lòng tự trọng cũng quan trọng như túi tiền. Anh ấy cần vợ cho mình thể diện, nhân phẩm trong mắt người khác. Bởi ai cũng nghĩ rằng vợ là người hiểu và đánh giá chồng đúng nhất.

Quả thật sự tự tin sẽ góp phần tạo nên một người đàn ông bản lĩnh . Nhiều người đàn ông thừa nhận rằng, chính vợ là người đã khơi gợi những điều quý giá tiềm tàng trong con người họ. Có vợ động viên, khuyến khích, khen ngợi và gợi mở những khúc mắc trong tâm lý, đàn ông có thể làm được những điều ngoài khả năng mà họ tưởng tượng. Đó là sức mạnh của sự thấu hiểu, tin tưởng từ người vợ.

Vợ khôn sẽ không bao giờ khiến chồng phải “bẽ mặt” trước người khác - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ khôn sẽ không bao giờ khiến chồng phải “bẽ mặt” trước người khác. Họ cho chồng toàn quyền thể hiện vị thế người đàn ông trong gia đình trước mặt người khác. Nếu có mâu thuẫn, họ cũng giữ nguyên tắc chỉ hai người đối thoại với nhau. Người vợ thế này luôn khiến chồng thấy tôn trọng, lời nói của vợ cũng có hiệu lực với chồng hơn.

Ngược lại, nếu đàn ông bị vợ làm tổn thương phẩm giá, họ sẽ dần cảm thấy chán nản và cư xử thiếu tôn trọng với vợ.

Cho chồng không gian riêng

Có một nguyên tắc trong tình yêu, chính là không cho nhau không gian riêng thì sẽ đành phải cho nhau lối đi riêng. Dù là trong tình yêu hay hôn nhân, tự do cá nhân là điều kiện không thể thiếu để lâu dài bên nhau.

Vợ chồng càng phải giữ cho nhau không gian riêng vừa đủ, để thoát khỏi những bó buộc, trách nhiệm nặng nề trong hôn nhân. Đặc biệt với đàn ông, nếu bạn muốn giữ lấy họ thì phải học cách “thả” họ ra.

Bạn cho đàn ông điều họ cần, họ sẽ cho lại bạn điều bạn muốn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường cần không gian riêng để nghĩ về những vấn đề của riêng họ. Nếu anh ấy không làm gì quá giới hạn, hãy tôn trọng không gian riêng này. Cho chồng tự do riêng vừa đủ cũng là cách củng cố lòng tin của bạn trong hôn nhân. Hôn nhân cần giữ sự độc lập của từng người, đủ để hoàn thiện bản thân và tạo cảm giác muốn gần nhau nhiều hơn.

Trong hôn nhân, đàn ông muốn được hiểu những điều họ cần, phụ nữ mong được chiều những điều họ muốn. Bạn cho đàn ông điều họ cần, họ sẽ cho lại bạn điều bạn muốn. Chỉ cần vợ thông minh cho đủ 3 điều này thì chồng dù đi đâu, bao lâu vẫn một lòng hướng về vợ. Hay dù vợ chồng có mâu thuẫn lớn đến thế nào vẫn tìm được cách trở về bên nhau. Vì quan trọng nhất trong hôn nhân chính là sự phù hợp được tạo bằng sự thấu hiểu.