Từ sau chuyện đó, chị có chia sẻ với tôi vài dấu hiệu phát hiện chồng thay lòng đổi dạ, nhất là thói quen khi ngủ. Các chị em phụ nữ nên tinh ý một chút để xác định được tình cảm của anh ấy đang ở mức độ nào. Nếu thấy chồng có những dấu hiệu này, bạn nên chuẩn bị tâm lý, anh ấy sẽ rời khỏi bạn bất cứ lúc nào.

Ngày khoác tay anh bước vào lễ đường, nụ cười của chị vô cùng rạng rỡ khiến ai cũng ganh tỵ. Chị hạnh phúc vì cuối cùng mọi cố gắng của cả hai cũng có kết thúc viên mãn. Về chung một nhà được 10 năm, vợ chồng chị bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn. Và điều chị sợ hãi nhất cũng đã đến, anh ngoại tình. Mọi niềm tin trong chị sụp đổ. Chị kể với tôi, chị phát hiện anh thay đổi cách đây không lâu nhưng không ngờ "bản án" dành cho cuộc hôn nhân của chị lại đến sớm như vậy.

Đây là hành động anh ấy không muốn đối mặt với vợ. Một là vì anh ấy đang làm những điều có lỗi, hai là vì anh ấy cảm thấy chán khi phải nhìn thấy bạn. Hoặc có thể anh ấy đang nhắn tin hay lén lút làm chuyện gì đó mà không muốn vợ biết. Tuy nằm bên cạnh bạn nhưng tình cảm và trái tim của anh ấy đã hướng về người khác.

Hành động xoay lưng lại khi ngủ chứng tỏ anh ấy không muốn đối mặt với bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tìm cớ ngủ muộn, không thường xuyên trò chuyện với vợ

Anh ấy luôn viện cớ giải quyết công việc để tránh né những hành động thân mật của bạn. Thậm chí còn thúc giục bạn ngủ sớm để anh ấy thoải mái làm những việc riêng. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất chứng tỏ chồng bạn đã thay lòng đổi dạ. Bên cạnh đó, anh ấy không có gì muốn nói với bạn hoặc chỉ muốn ở một mình. Anh ấy luôn tìm cách trốn tránh những câu hỏi, không muốn tương tác, nói chuyện quá nhiều với bạn.

Trong hôn nhân, việc lắng nghe và trò chuyện cùng nhau rất quan trọng, giúp vợ chồng bạn thân thiết và thấu hiểu nhau hơn. Nếu không còn gì để nói với nhau, chứng tỏ cuộc hôn nhân của bạn đã gặp vấn đề, sớm muộn gì cũng đổ vỡ.

Không muốn chạm đến vợ

Đã lâu rồi anh ấy không còn muốn chạm vào người bạn. Dù cho bạn cố tìm cách tiếp cận nhưng anh ấy luôn tránh né, không chịu hợp tác. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất chứng tỏ anh ấy đang chán vợ. Có thể anh ấy đã được nhân tình thỏa mãn nên không còn cảm giác với bạn nữa. Là vợ, bạn nên tinh ý để nhận biết điều này và nên chuẩn bị tâm lý vững vàng.

Đi ngủ một mình, không quan tâm đến vợ

Khi đi ngủ, anh ấy nằm gọn ở một góc, luôn tìm cách giữ khoảng cách với vợ. Hoặc anh ấy chỉ tập trung vào giấc ngủ của mình, không quan tâm đến cảm xúc của vợ. Đây chỉ là hành động nhỏ nhưng mang lại sự tổn thương sâu sắc cho tâm hồn của phụ nữ.

Luôn muốn ngủ riêng

Mỗi tối, anh ấy thường ôm gối, chăn sang phòng con hoặc xuống phòng khách ngủ. Đây là biểu hiện nghiêm trọng nhất báo hiệu chồng đã thật sự chán bạn, chuyện ly hôn sớm muộn gì cũng xảy ra. Có câu, vợ chồng cãi nhau ở đầu giường, làm lành ở cuối giường. Một khi đã ngủ riêng thì những mâu thuẫn, xích mích không thể giải quyết được.