Những kiểu tin nhắn 'yêu' cực kỳ hiệu quả, đảm bảo chồng đọc xong nhớ vợ suốt cả ngày

Phụ nữ yêu 16/12/2019 12:45

Hầu hết các cặp vợ chồng sau khi cưới vài năm thì mọi thứ chẳng còn mặn nồng như trước nữa. Nhưng đừng vì điều đó mà phụ nữ quên mất cách giữ chồng, bởi hôn nhân giống như 1 ngọn lửa, muốn nó cháy mãi thì phải tiếp thêm than.

Có rất nhiều cách giữ chồng rồi làm mới tình yêu với chồng, chẳng hạn như vợ có thể ôm hôn chồng trước khi đi làm hay đơn giản cả hai cùng chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn. Đặc biệt phụ nữ nên thử gửi những tin nhắn yêu thương nhưng cũng không kém phần quyến rũ tới chồng. Đảm bảo đọc xong anh ấy rạo rực, phấn khởi chỉ muốn nhanh nhanh về nhà ôm lấy vợ mà thôi.

1. "Em nhớ anh chết đi được!"

Đang ngồi làm việc căng não, nếu như người đàn ông đột nhiên nhận được tin nhắn yêu thương từ vợ như "Chồng à, em nhớ anh chết đi được'' hay là "Mới xa anh có mấy tiếng đồng hồ mà em đã khó chịu rồi''. Chắc chắn đảm không có người đàn ông nào cưỡng lại được với những mẩu tin nhắn quen thuộc nhưng chưa bao giờ "lỗi thời" thế này. 

cach giu chong 1
Hôn nhân giống như 1 ngọn lửa, muốn nó cháy mãi thì phải tiếp thêm than - Ảnh minh họa: Internet

Cách thể hiện tình cảm này sẽ khiến chồng biết rằng vợ luôn yêu và xem trọng mình. Đừng nghĩ rằng kết hôn nhiều năm, vợ chồng hiểu rõ nhau tường tận thì không cần phải lãng mạn. Hãy thử một lần gửi tin nhắn đầy ma lực quyến rũ này cho chồng xem, đảm bảo anh ấy suốt cả ngày nhớ đến hình bóng của vợ.

2. "Chồng ơi, anh cố lên. Em tin anh sẽ thành công''

Những kiểu tin nhắn cổ vũ, động viên thế này của phụ nữ lại mang đến nguồn động lực vô cùng lớn cho người chồng vào những lúc anh ấy khó khăn. Đây cũng chính là cách giữ chồng khôn ngoan của chị em phụ nữ khi ở thời điểm chồng đang bế tắc, áp lực vì công việc mà nếu có được sự động viên, ủng hộ từ vợ mình thì chắc chắn anh ấy sẽ càng quyết tâm hơn.

cach giu chong 2
Muốn thể hiện tình cảm với chồng thì vợ không cần phải nhắn tin dài dòng, sướt mướt mà chỉ cần là những câu từ ngắn gọn - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc nếu như anh ấy đang trong giai đoạn cần nhiều sự nỗ lực như vừa lên chức, chuyển công việc thì tin nhắn này từ vợ chẳng khác nào là cách nạp đầy năng lượng, giúp anh ấy tự tin giải quyết mọi vấn đề.

3. Ký hiệu trái tim hoặc nụ hôn

Muốn thể hiện tình cảm với chồng thì vợ không cần phải nhắn tin dài dòng, sướt mướt mà chỉ cần là những câu từ ngắn gọn, kèm theo đó là những ký hiệu hình trái tim hay là những icon hôn nhau.

Chắc chắn những ký hiệu này gửi đến chồng thì anh ấy sẽ vô cùng phấn khởi. Đôi lúc anh ấy bạn làm việc không có thời gian đọc nhưng chỉ cần nhìn những ký hiệu trên thì cũng đủ hiểu tình cảm của vợ. Khiến anh ấy thấy tình yêu giữa mình và vợ lúc nào ngọt ngào như thưở ban đầu.

cach giu chong 3
Đa phần phụ nữ nghĩ rằng đàn ông sau khi kết hôn thì chẳng còn thích những kiểu tán tỉnh mùi mẫn - Ảnh minh họa: Internet

4. "Chồng ơi, em vừa sắm được bộ đồ ngủ ưng ý lắm, tối về chồng xem nhé''

Đây được xem là cách giữ chồng táo bạo nhưng vô cùng tinh tế của vợ thông minh. Với cách nhắn tin trên thì đủ để người chồng hiểu đây chính là sự tán tỉnh, mời gọi, khiến cho anh ấy phải cười sung sướng lên khi đọc được.

Đa phần phụ nữ nghĩ rằng đàn ông sau khi kết hôn thì chẳng còn thích những kiểu tán tỉnh mùi mẫn thế này nữa. Nhưng thực chất đàn ông cực kỳ thích và rất tò mò để được ngắm nhìn vợ trong bộ đồ ngủ sexy, nóng bỏng.

Hoặc không thì các chị em cũng có thể chơi lớn khiến chồng muốn chạy ngay về nhà bằng việc gửi một tấm hình đang mặc bộ đồ ngủ đó cho chồng. Đảm bảo anh ấy sẽ mê mẩn vô cùng.

4 biểu hiện báo động bạn cần cẩn thận với cô bạn thân của chồng

4 biểu hiện báo động bạn cần cẩn thận với cô bạn thân của chồng

Kỳ thực, bạn thân khác giới của chồng luôn là nỗi băn khoăn âm ỉ của những bà vợ. Vậy làm sao để "đánh hơi" được những điểm bất thường trong tình bạn của chồng?

Xem thêm
Từ khóa:   tin nhắn yêu thương vợ thông minh đàn bà khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 34 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 7 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 41 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này