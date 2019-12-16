Những kiểu tin nhắn 'yêu' cực kỳ hiệu quả, đảm bảo chồng đọc xong nhớ vợ suốt cả ngày

Có rất nhiều cách giữ chồng rồi làm mới tình yêu với chồng, chẳng hạn như vợ có thể ôm hôn chồng trước khi đi làm hay đơn giản cả hai cùng chuẩn bị một bữa tối thật lãng mạn. Đặc biệt phụ nữ nên thử gửi những tin nhắn yêu thương nhưng cũng không kém phần quyến rũ tới chồng. Đảm bảo đọc xong anh ấy rạo rực, phấn khởi chỉ muốn nhanh nhanh về nhà ôm lấy vợ mà thôi.

Cách thể hiện tình cảm này sẽ khiến chồng biết rằng vợ luôn yêu và xem trọng mình. Đừng nghĩ rằng kết hôn nhiều năm, vợ chồng hiểu rõ nhau tường tận thì không cần phải lãng mạn. Hãy thử một lần gửi tin nhắn đầy ma lực quyến rũ này cho chồng xem, đảm bảo anh ấy suốt cả ngày nhớ đến hình bóng của vợ.

Đang ngồi làm việc căng não, nếu như người đàn ông đột nhiên nhận được tin nhắn yêu thương từ vợ như "Chồng à, em nhớ anh chết đi được'' hay là "Mới xa anh có mấy tiếng đồng hồ mà em đã khó chịu rồi''. Chắc chắn đảm không có người đàn ông nào cưỡng lại được với những mẩu tin nhắn quen thuộc nhưng chưa bao giờ "lỗi thời" thế này.

2. "Chồng ơi, anh cố lên. Em tin anh sẽ thành công''

Những kiểu tin nhắn cổ vũ, động viên thế này của phụ nữ lại mang đến nguồn động lực vô cùng lớn cho người chồng vào những lúc anh ấy khó khăn. Đây cũng chính là cách giữ chồng khôn ngoan của chị em phụ nữ khi ở thời điểm chồng đang bế tắc, áp lực vì công việc mà nếu có được sự động viên, ủng hộ từ vợ mình thì chắc chắn anh ấy sẽ càng quyết tâm hơn.

Muốn thể hiện tình cảm với chồng thì vợ không cần phải nhắn tin dài dòng, sướt mướt mà chỉ cần là những câu từ ngắn gọn - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc nếu như anh ấy đang trong giai đoạn cần nhiều sự nỗ lực như vừa lên chức, chuyển công việc thì tin nhắn này từ vợ chẳng khác nào là cách nạp đầy năng lượng, giúp anh ấy tự tin giải quyết mọi vấn đề.

3. Ký hiệu trái tim hoặc nụ hôn

Muốn thể hiện tình cảm với chồng thì vợ không cần phải nhắn tin dài dòng, sướt mướt mà chỉ cần là những câu từ ngắn gọn, kèm theo đó là những ký hiệu hình trái tim hay là những icon hôn nhau.

Chắc chắn những ký hiệu này gửi đến chồng thì anh ấy sẽ vô cùng phấn khởi. Đôi lúc anh ấy bạn làm việc không có thời gian đọc nhưng chỉ cần nhìn những ký hiệu trên thì cũng đủ hiểu tình cảm của vợ. Khiến anh ấy thấy tình yêu giữa mình và vợ lúc nào ngọt ngào như thưở ban đầu.

Đa phần phụ nữ nghĩ rằng đàn ông sau khi kết hôn thì chẳng còn thích những kiểu tán tỉnh mùi mẫn - Ảnh minh họa: Internet

4. "Chồng ơi, em vừa sắm được bộ đồ ngủ ưng ý lắm, tối về chồng xem nhé''

Đây được xem là cách giữ chồng táo bạo nhưng vô cùng tinh tế của vợ thông minh. Với cách nhắn tin trên thì đủ để người chồng hiểu đây chính là sự tán tỉnh, mời gọi, khiến cho anh ấy phải cười sung sướng lên khi đọc được.

Đa phần phụ nữ nghĩ rằng đàn ông sau khi kết hôn thì chẳng còn thích những kiểu tán tỉnh mùi mẫn thế này nữa. Nhưng thực chất đàn ông cực kỳ thích và rất tò mò để được ngắm nhìn vợ trong bộ đồ ngủ sexy, nóng bỏng.

Hoặc không thì các chị em cũng có thể chơi lớn khiến chồng muốn chạy ngay về nhà bằng việc gửi một tấm hình đang mặc bộ đồ ngủ đó cho chồng. Đảm bảo anh ấy sẽ mê mẩn vô cùng.