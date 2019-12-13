Trong khi đó, nỗi khổ của đàn ông chính là áp lực tinh thần, họ căng thẳng vì mình là trụ cột gia đình, gánh nặng cơm áo, gạo tiền. Đàn ông buộc phải gồng mình để trở thành người chồng, người cha đáng tin cậy, có thể chăm sóc, nuôi vợ con thật tốt.

Phụ nữ khi đặt chân vào hôn nhân có nhiều nỗi niềm hơn đàn ông, nỗi khổ về thể xác, vật chất nhiều hơn. Phụ nữ thường phải làm nhiều việc, nhất là việc sinh nở, thiên chức mang nặng đẻ đau thật sự không hề dễ chút nào.

Bởi thế, phụ nữ nếu không muốn hôn nhân đi đến bờ vực thì hãy nhớ bí quyết giữ chồng chính là đừng làm 4 việc này khiến chồng rùng mình mỗi khi về nhà.

Đàn ông có thể vượt qua được những khó khăn đó nếu như bên cạnh có người vợ thấu hiểu, ủng hộ và tin tưởng mình. Ngược lại họ sẽ cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi khi về nhà là chịu những áp lực từ vợ.

Phụ nữ khi đặt chân vào hôn nhân họ có nhiều nỗi niềm hơn đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

1. Căn bếp lạnh tanh, nhà cửa bừa bộn

Chồng có công việc của chồng, vợ có công việc của vợ, một người chồng sẵn sàng tôn trọng sự nghiệp, thế giới riêng của vợ. Nhưng họ không thể đồng cảm với một người vợ lúc nào cũng sống theo ý mình còn chồng con thì không chịu chăm sóc, yêu thương.

Người phụ nữ để cho căn bếp lạnh tanh, ngày 3 bữa cơm đều mua vội bên ngoài hoặc để mặc chồng thích ăn đâu thì ăn. Người vợ chăm chút cho bản thân mình luôn xinh đẹp, thơm tho mà nhà cửa bẩn thỉu thì chắc chắn không có nổi tình yêu từ chồng.

Đàn ông sau mỗi ngày làm việc và trở về nhà thì hình ảnh họ mong ngóng nhiều nhất chính là vợ tận tụy nấu cho mình món ngon bên căn bếp. Còn nếu phụ nữ cứ vô tư, cho rằng mình không có nghĩa vụ lo toan cơm nước cho chồng con thì sớm muộn cuộc hôn nhân cũng đổ vỡ.

2. Chồng sợ vợ mặt nặng mày nhẹ

Đàn ông sợ nhất khi về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi chính là bắt gặp gương mặt khó ở, cau có của vợ. Sợ nhất vừa bước chân vào nhà đã nghe tiếng vợ quát mắng ầm ĩ.

Với đàn ông, sự cằn nhằn của vợ rất khó chịu, mà kinh khủng hơn là sự im lặng, vô tình của người phụ nữ bên cạnh mình. Lúc đó người đàn ông làm gì cũng thấy khó xử, cuối cùng họ chẳng biết làm cách nào để chiều lòng vợ cho vừa ý.

Đàn ông sợ nhất vừa bước chân vào nhà đã nghe tiếng vợ quát mắng ầm ĩ - Ảnh minh họa: Internet

Với đàn ông sự im lìm, lãnh đạm của vợ chính là bão giông đang đứng trước cửa nhà. Họ chẳng thể ăn ngon ngủ yên được, thà rằng vợ không hài lòng chỗ nào thì nói ra để cả hai cùng giải quyết thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Vậy nên phụ nữ nhớ nhé, bí quyết giữ chồng chính là muốn gì cứ nói thẳng ra, đàn ông họ không biết đọc suy nghĩ của mình đâu.

3. Vợ sai bảo, cằn nhằn chồng quá nhiều

Sau sự lo lắng vợ im lặng thì nỗi sợ tiếp theo của đàn ông chính là vợ nói nhiều, nhất là lúc vợ sai khiến, than vãn chồng quá nhiều.

Phụ nữ cần biết rằng đàn ông có thể chịu đựng, nhún nhường vợ một ngày, hai ngày nhưng không thể kéo dài từ tháng này qua năm khác được. Bởi vì họ đi làm đã quá mệt mỏi, về nhà còn đối phó với vợ nữa thì họ sẽ vỡ đầu vì áp lực.

Mọi người đàn ông đều yêu thương cha mẹ, thế nên là vợ hãy sống lễ phép, chuẩn mực với nhà chồng - Ảnh minh họa: Internet

Muốn chồng bớt vô tâm thì đừng cằn nhằn mà thay vào đó hãy dùng chiêu khéo léo, những lời nói ngọt ngào. Đàn ông ai cũng hảo ngọt vô cùng nên phụ nữ càng mềm mỏng càng hiệu quả. Đó mới chính là bí quyết giữ chồng hoàn hảo nhất mà phụ nữ thông minh cần phải nhớ.

4. Sợ vợ bất hòa với người thân

Với đàn ông, bố mẹ, người thân chính là những người họ trân trọng. Vậy nên điều họ sợ hãi là nhìn cảnh vợ mình mâu thuẫn với mẹ, anh chị em trong nhà mình. Chưa bàn đến ai đúng ai sai, người đàn ông ở giữa chính là khó xử nhất.

Một người vợ khôn ngoan chính là người sống hiểu chuyện, làm vợ đảm đang, làm dâu hiếu thảo. Đừng bao giờ nghĩ rằng bí quyết giữ chồng chính là lôi kéo chồng về phe mình để chống đối lại bố mẹ chồng. Mọi người đàn ông đều yêu thương cha mẹ, thế nên là vợ hãy sống lễ phép, chuẩn mực với nhà chồng.