11 câu cửa miệng khiến vợ chồng tan cửa nát nhà

Phụ nữ yêu 06/12/2019 05:18

Nếu không muốn vợ chồng ly hôn, thì đừng bao giờ nói những câu này trước mặt đối phương. Vì có khi chỉ vì một câu nói mà tan cửa nát nhà, vợ chồng chia ly…

Những lời chúng ta nói với bạn đời trong lúc nóng giận có thể là lý do khiến hôn nhân đứng trên bờ vực thẩm. Nếu không muốn vợ chồng ly hôn, thì đừng bao giờ nói những câu này trước mặt đối phương. Vì có khi chỉ vì một câu nói mà tan cửa nát nhà…

Cụm từ đánh giá thấp cảm xúc, tâm trạng của bạn đời

Những câu nói như: “Suy nghĩ của em thật vớ vẩn” hay “Anh cứ buồn những chuyện không đâu” không bao giờ là cách để an ủi, động viên bạn đời. Thậm chí, đối phương có thể vì những câu nói này mà nghĩ rằng bạn xem thường, không quan tâm đến họ. Khi vô thức nói những lời này chính là bạn đang đánh giá thấp tâm trạng của bạn đời.

vo chong ly hon 1
Vợ chồng ly hôn vì những câu cửa miệng nguy hiểm - Ảnh minh họa: Internet

Và chính vì thấy bạn không xem trọng suy nghĩ hay cảm xúc của họ nên bạn đời sẽ khó chia sẻ nhiều hơn với bạn. Họ sẽ cảm thấy cô đơn, oán trách bạn, từ đó mà khiến hôn nhân rạn nứt. Hãy nhớ, nền tảng quan trọng trong hôn nhân là sự cảm thông dành cho nhau.

Cụm từ thể hiện sự thờ ơ, vô tâm

Nếu một trong hai cảm thấy sự thờ ơ, vô tâm từ đối phương thì chính là dấu hiệu hôn nhân đang gặp trục trặc. Dù chỉ là hành động vô thức, nhưng nếu lặp lại nhiều lần sẽ thành thói quen vô tâm với bạn đời. Người chịu đựng sự thờ ơ từ vợ hoặc chồng sẽ cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Đây là nguyên nhân tiềm tàng khiến vợ chồng ngày một rời xa nhau.

Cụm từ so sánh

Điều cấm kỵ nhất trong hôn nhân chính là so sánh. Không ai thích bị so sánh, đặc biệt là trong mắt người mình yêu thương. Nếu muốn điều tốt nhất cho nhau thì hãy đặt nhau vào trung tâm, cùng cải thiện, sửa đổi cùng nhau.

Cụm từ “vơ đũa cả nắm”

vo chong ly hon 2
Muốn hôn nhân hạnh phúc thì bạn nhất định phải tránh nói những cụm từ như “lúc nào cũng vậy”, “không thay đổi, “không bao giờ”…  Ảnh minh họa: Internet

Muốn hôn nhân hạnh phúc thì bạn nhất định phải tránh nói những cụm từ như “lúc nào cũng vậy”, “không thay đổi, “không bao giờ”… Vì nếu phải nghe những cụm từ đánh giá này thường xuyên về mình, đối phương sẽ có cảm giác bị buộc tội. Họ sẽ có cảm giác lỗi lầm của quá khứ đều bị “moi móc”. Cách tốt nhất là bạn nên tập trung vào hiện tại để giải quyết mâu thuẫn.

Cụm từ tổn thương tự trọng của bạn đời

Ai cũng muốn giữ gìn lòng tự trọng của mình, để tự tin trước người khác. Và những cụm từ tổn thương lòng tự trọng sẽ là lý do vợ chồng khó nhìn mặt nhau. Đặc biệt là với đàn ông, nếu bạn tổn thương sĩ diện của họ thì rất khó có được niềm tin và tình cảm ban đầu từ họ.

Cụm từ đe dọa đến hạnh phúc hiện tại

Đặc biệt tránh xa những cụm từ như “Ly hôn đi”, “Để em yên” hay “Em muốn về nhà mẹ đẻ”. Nếu bạn không muốn vợ chồng ly hôn thì đừng bao giờ để đối phương nghe những câu này. Dù có tức giận đến mấy cũng đừng nói, bởi bạn đời sẽ cảm thấy bạn không quý trọng cuộc hôn nhân của cả hai.

Cụm từ thể hiện bản thân sai lầm khi kết hôn

Đây là lời nói có sức sát thương đối phương nghiêm trọng nhất. “Em thấy gặp anh là sai lầm”, “Em hối hận khi kết hôn với anh”… Khi nghe những câu này, bạn đời sẽ thấy mất niềm tin và tổn thương. Họ cảm thấy những cố gắng và tình cảm của mình đều bị bạn chà đạp.

Cụm từ khiến bạn đời có cảm giác tội lỗi

Dù bạn đời thật sự có lỗi thì cũng đừng gieo cho họ cảm giác tội lỗi nặng nề. “Đều là lỗi của anh”, “Anh luôn là người sai”… Những câu nói này chỉ làm đối phương thấy nặng nề và chán nản. Thay vì nghĩ bản thân phải sửa đổi, họ sẽ thấy tuyệt vọng với mối quan hệ này.

Cụm từ hạ thấp tầm quan trọng của bạn đời

vo chong ly hon 3
Nếu đã thấy đối phương không coi trọng mình thì người còn lại cũng không còn muốn giữ gìn - Ảnh minh họa: Internet

“Không có anh em cũng chẳng sao”, “Anh không ở bên em cũng làm được”… Câu nói thế này sẽ làm khoảng cách vợ chồng ngày một xa nhau. Kết nối chặt chẽ nhất trong hôn nhân là khi cả hai đều đặt nhau ở vị trí quan trọng nhất. Nếu đã thấy đối phương không coi trọng mình thì người còn lại cũng không còn muốn giữ gìn.

Cụm từ có nghĩa “Không phải chuyện của anh/em”

Nếu nói những câu tương tự thế này thì đối phương sẽ hiểu rằng bạn không coi trọng họ. Dù rằng có lẽ bạn chỉ nói trong lúc tức giận, nhưng sẽ để lại hậu quả lớn sau đó, khiến căng thẳng giữa cả hai càng nặng nề hơn.

Câu nói mang ý nghĩa bạn không muốn nói chuyện

Nếu bạn cần thời gian để suy nghĩ, hãy thẳng thắn yêu cầu bạn đời cho mình thời gian. Đừng dùng những câu nói như “Em không muốn nói chuyện với anh” hay “Mình đừng nói chuyện nữa”, sẽ làm hôn nhân lâm vào tình thế bế tắc. Vì một khi thiếu giao tiếp, trao đổi sẽ chỉ khiến mâu thuẫn ngày một lớn. Vì cách duy trì hôn nhân dù là trong tình thế khó khăn nhất chính là giao tiếp. Ngay cả khi phải nói về những vấn đề tổn thương nhất thì vẫn tốt hơn là im lặng.

Hãy nhớ rằng, vợ chồng ly hôn có thể vì những câu nói chỉ mất vài giây nhưng lại khiến bạn hối hận thật lâu. Vì thế, dù trong bất kì tình huống nào, cũng hãy cố gắng nói những lời an toàn nhất cho cuộc hôn nhân của mình.

4 kiểu vợ chồng có cố mấy cũng không thể hạnh phúc

4 kiểu vợ chồng có cố mấy cũng không thể hạnh phúc

Đây là những kiểu hôn nhân không hạnh phúc. Dù vợ chồng có cố thế nào, tạm bợ chấp nhận hay lừa dối bản thân ra sao cũng vô ích…

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân rạn nứt hôn nhân đổ vỡ vợ chồng mâu thuẫn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 18 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 51 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 25 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này