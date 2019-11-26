4 kiểu vợ chồng có cố mấy cũng không thể hạnh phúc

Phụ nữ yêu 26/11/2019 05:11

Đây là những kiểu hôn nhân không hạnh phúc. Dù vợ chồng có cố thế nào, tạm bợ chấp nhận hay lừa dối bản thân ra sao cũng vô ích…

Hôn nhân không hạnh phúc là cái lồng giết dần giết mòn hạnh phúc của từng người trong cuộc. Đặc biệt là 4 kiểu vợ chồng này, có cố đến mấy cũng không thể hạnh phúc.

Không có cảm xúc trong “chuyện ấy”

Vợ chồng khác với người dưng là vì cả hai có sự liên kết mật thiết trong tình cảm, cuộc sống và đặc biệt là tình dục.

Trong bất kì cuộc hôn nhân hạnh phúc nào, tình dục là điều không thể thiếu, thậm chí phải là chất xúc tác cảm xúc mạnh mẽ nhất giữa vợ chồng. Ngược lại, nếu cảm xúc của cả hai đã nguội lạnh thì tình dục cũng trở nên rời rạc, khô khan.

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Hôn nhân không hạnh phúc là cái lồng giết dần giết mòn hạnh phúc của từng người trong cuộc - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân không có ham muốn, cảm xúc trong tình dục là một cuộc hôn đang chết dần theo năm tháng. Tình yêu dẫu có từng sâu đậm đến mấy mà thiếu thân mật thể xác cũng sẽ biến thành cảm giác đau khổ vì phải bắt buộc ở bên nhau.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu quá sâu sắc, không thể giải quyết

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là nguyên nhân gián tiếp khiến vợ chồng dần rời xa nhau. Một khi mẹ chồng và nàng dâu đã có mâu thuẫn sâu sắc, không thể thỏa hiệp hay giải quyết thì vợ chồng cũng không còn khả năng hạnh phúc khi bên nhau.

Với đàn ông, đây là lúc họ thấy khó xử nhất. Vợ và mẹ đều quan trọng, không thể chọn ai, cũng không thể bỏ ai. Cảm giác mệt mỏi, bất lực đó ngày một tích tụ nhiều sẽ làm tình cảm phai nhạt, hôn nhân rạn nứt theo những mâu thuẫn nảy sinh. Và đỉnh điểm chính là vợ chồng không còn tiếng nói chung, tình yêu cũng dần chết theo.

Quan điểm sống, nhận thức quá khác nhau

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Nếu cả hai không thể nhường nhịn, không có cách hòa hợp thì cái kết chỉ có thể là rời bỏ nhau để tìm người khác thích hợp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng hạnh phúc không hẳn là phải giống nhau hoàn toàn, nhưng nhất định phải có cách để hòa hợp với nhau. Bởi hai con người dù yêu nhau nhưng cũng đầy những điểm khác nhau. Tình yêu không đủ sức khiến vợ chồng trở nên giống nhau hoàn toàn, mà phải cần sự thấu hiểu, cảm thông để hòa hợp nhau.

Nhưng một khi quan điểm sống, nhận thức của vợ chồng khác nhau quá nhiều, thậm chí là đối nghịch nhau thì hôn nhân sẽ dễ dàng lâm vào đường cùng. Nền tảng cho một cuộc hôn nhân bền vững là sự tương đồng nhất định trong tư duy, quan điểm sống. Phải có vài tiếng nói chung, ít nhất là sự đồng lòng cho những hướng giải quyết khi có mâu thuẫn xảy ra. Nếu cả hai không thể nhường nhịn, không có cách hòa hợp thì cái kết chỉ có thể là rời bỏ nhau để tìm người khác thích hợp hơn.

Không có lòng tin vào nhau

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Hôn nhân không hạnh phúc bắt nguồn từ mâu thuẫn không thể hóa giải - Ảnh minh họa: Internet

Một khi tình yêu phai nhạt, thì niềm tin là điều duy nhất có thể hàn gắn, giúp vợ chồng tìm cách trở về bên nhau. Nhưng khi giữa vợ chồng chỉ toàn hoài nghi, mất hoàn toàn lòng tin vào nhau thì khó có thể bên nhau lâu dài. Bởi trong bất kì mối quan hệ nào, lòng tin là điều tiên quyết. Không còn lòng tin thì dù có cố gắng thế nào cũng không có kết quả.

Hôn nhân không hạnh phúc bắt nguồn từ mâu thuẫn không thể hóa giải. Dẫu có cố gắng thế nào, cái kết cũng không thể thay đổi. Chia tay, kết thúc để tìm một người phù hợp hơn có lẽ là điều tốt nhất dành cho cả hai.

Giai đoạn vợ chồng dễ ly hôn, nên cẩn trọng!

Giai đoạn vợ chồng dễ ly hôn, nên cẩn trọng!

Hôn nhân là một hành trình mà ngoài tình yêu, hai bạn cần có sự nỗ lực để hiểu, yêu thương và vị tha cho nhau.

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