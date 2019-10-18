Dấu hiệu vợ chồng chán nhau lắm rồi nhưng không ai nói ra

Phụ nữ yêu 18/10/2019 05:23

Nếu có những dấu hiệu này thì chứng tỏ vợ chồng chán nhau thật rồi, chỉ đang giữ im lặng để hôn nhân dần chết theo thời gian, đổ vỡ là chuyện sớm muộn.

Đây là những dấu hiệu vợ chồng chán nhau mà không một ai chịu thừa nhận.

Vợ chồng không còn tâm sự nhiều

Một cuộc hôn nhân bền vững, thủy chung không thể thiếu sự giao tiếp giữa vợ chồng mỗi ngày. Việc tâm sự với nhau thường xuyên giữa vợ chồng không chỉ để hiểu nhau hơn, còn để bắt kịp thay đổi của cả hai, để biết lúc nào cần phải giữ chặt hơn, tin tưởng nhau hơn.

Khi vợ chồng không giao tiếp và chia sẻ với nhau mỗi ngày thì sẽ dần có khoảng cách và mất đi cảm giác cần có nhau. Tệ hơn, nếu một người lơ là, người còn lại có nhu cầu chia sẻ và thấu hiểu nhiều hơn thì sẽ tạo cơ hội cho người thứ ba xuất hiện.

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Những dấu hiệu vợ chồng chán nhau mà không một ai chịu thừa nhận - Ảnh minh họa: Internet

Bởi thế, nếu vợ chồng dần ít giao tiếp với nhau thì chính là dấu hiệu báo động trong hôn nhân. Sẽ không có lý do nào hợp lý để ngụy biện cho sự im lặng này. Nhiều cặp vợ chồng nghĩ rằng nhìn thấy nhau mỗi ngày đã là đủ, nhưng thật ra những mầm mống đổ vỡ gia đình lại nảy sinh từ sự im lặng thờ ơ đó theo ngày tháng. Đến một lúc, đổ vỡ chỉ là trong chớp mắt khi vợ chồng đã hoàn toàn lạc mất nhau.

Thường xuyên cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt

Thật ra không có vợ chồng nào hòa hợp một cách hoàn hảo. Nhưng vì yêu thương và thấu hiểu nhau nên sẽ cảm thông cho những điều chưa hài lòng ở nhau.

Nhiều cặp vợ chồng ban đầu chưa từng lớn tiếng, nhưng dần dà lại cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Thậm chí, có khi chỉ là vì một cái bát, một món ăn, hay một câu nói đơn giản cũng khiến vợ chồng không nói với nhau lời nào.

Đồng ý rằng đã là vợ chồng thì phải cãi vã, để hiểu nhau hơn. Nhưng nếu cãi vã quá thường xuyên sẽ là dấu hiệu hôn nhân đang trên đà rạn nứt. Khi không còn sự đồng điệu, cả hai thay vì hiểu cho nhau lại tìm cách đả kích và không thấy thoải mái khi bên nhau.

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Thường xuyên cãi vã là dấu hiệu vợ chồng chán nhau - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vợ chồng bạn xảy ra điều này, hãy tìm mọi cách để ngồi lại gỡ bỏ từng khúc mắc lớn nhỏ xung quanh hôn nhân. Đừng để mâu thuẫn dần lớn lên, đến một ngày sẽ không thể cứu vãn.

Không còn hứng thú với chuyện chăn gối

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc chắc chắn có nền tảng tình dục. Đó là nhu cầu, cũng là điều kiện đủ để duy trì tình cảm vợ chồng. Nhưng nếu có lúc nhu cầu không được đáp ứng thì tình cảm cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Cuộc sống vợ chồng luôn tồn tại nhiều gánh nặng và trách nhiệm với cơm áo gạo tiền và áp lực. Nhưng đây không nên là lý do thay đổi tần suất gần gũi của vợ chồng. Việc thân mật càng có hiệu quả làm giảm mỏi mệt, căng thẳng. Tình dục có thể là phương thuốc vàng giúp hôn nhân thăng hoa, cũng có thể là lý do chết chóc khiến vợ chồng dần rời xa nhau lúc nào không hay biết.

Bạn luôn là người làm hoà

Hôn nhân cần sự cân bằng của hai vợ chồng. Nếu việc làm hòa khi cãi vã, hay chủ động trong chuyện chăn gối, thân mật luôn là từ một người thì đây là dấu hiệu không tốt trong hôn nhân. Bởi khi chỉ có một người có thành ý và chủ động thì sẽ dần chỉ có một người vun vén gia đình. Đây cũng là dấu hiệu hôn nhân đổ vỡ sớm muộn.

Đã không còn ghen tuông từ lâu

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Vợ chồng chán nhau vì dần không còn ghen tuông - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân cũng cần chút gia vị ghen tuông như tình yêu. Ghen càng nhiều càng không tốt, nhưng không có ghen tuông thì lại càng cực kì nguy hiểm. Vì giữa vợ chồng cần có sự ghen tuông đôi chút để thấy nhau giá trị, để giữ lấy nhau khi cần thiết.

Nếu đã không còn thấy ghen, thì cũng có nghĩa là không còn thấy đối phương quan trọng. Thế thì chuyện vợ chồng chán nhau, rồi dần xa nhau chỉ là sớm muộn.

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