3 mối duyên kiếp trước quyết định bạn và người ấy nhất định là vợ chồng kiếp này

Dù bạn có tin vào số phận, duyên nợ ở đời hay không thì vòng tròn số kiếp cũng đã có an bài. Bạn cưới người này mà không phải người khác. Bạn yêu người này đậm sâu nhưng cuối cùng lại lấy một người khác. Bạn thành vợ chồng với một người, vậy mà vẫn không thể ở bên cả đời. Đó đều là duyên nợ, gặp là duyên, nhưng có thành vợ chồng ở đời ở kiếp với nhau không thì lại là nợ. Bạn hạnh phúc hay khổ sở ở kiếp này cũng là vì được trả nợ hay phải trả nợ người khác ở kiếp trước.

Đây là duyên nợ vợ chồng dễ chịu, khiến con người hạnh phúc nhất. Vì cái ân ban đầu đã khiến người chịu ân luôn có mong muốn đền đáp, bởi thế mà tự nguyện cho đi, không cầu không oán. Vợ chồng hạnh phúc cũng từ sự tự nguyện hiến dâng như thế.

Nếu gặp nhau, người này có ân với người kia, mang lòng cảm động, thành ý báo đáp sâu nặng, thì kiếp sau sẽ nối tiếp mối duyên này. Có thể một người là nam, một người là nữ, theo duyên nợ mà tìm đến nhau, nguyện ước báo ân ở kiếp trước sẽ trở thành vợ chồng ở kiếp này.

Duyên người này thiếu nợ người kia

Nếu là mối duyên người này thiếu nợ người kia thì sẽ có hai loại nợ, nợ tiền bạc và nợ tình cảm.

Nếu kiếp trước bạn là đàn ông, bị một người phụ nữ phản bội, phụ tình sâu sắc thì kiếp này bạn sẽ lại gặp người đó. Sự day dứt, không cam lòng ở kiếp trước sẽ kết thành mối duyên nợ vợ chồng khó rời ở kiếp này.

Duyên vợ chồng từ món nợ kiếp trước - Ảnh minh họa: Internet

Cũng tương tự, khi một người bị người khác lợi dụng về mặt tiền bạc mà không cam lòng, sẽ tạo thành mối duyên nối tiếp ở kiếp sau. Dù khởi nguồn là duyên ác nhưng nếu chăm chỉ, không toan tính với nhau thì vẫn có thể hạnh phúc bên nhau.

Duyên thiếu nợ lẫn nhau

Đây là món nợ cả về tiền bạc và tình cảm. Nếu ở kiếp này nợ nhau cả về hai điều này, thì kiếp sau trở thành vợ chồng cũng là vừa vặn để trả nợ cho nhau. Đây cũng là nhân quả từ tiền kiếp, con người và con người luôn có sự cân bằng, bất công theo kiếp số mà dần biến mất.

Nếu bạn có duyên vợ chồng với một người thì nhất định phải quý trọng họ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đã trở thành vợ chồng với một người thì nhất định phải quý trọng họ. Vì đây là món nợ bạn phải trả, cũng không thể thay đổi được. Mối duyên nợ này đã được định sẵn bởi những gì bạn đã làm ở tiền kiếp. Và nếu càng oán hận, làm điều xằng bậy với đối phương thì nợ sẽ càng nặng nề hơn.

Nhưng đây cũng là mối duyên vợ chồng dễ có tranh chấp, so đo nhất. Bởi cả hai đều từng nợ nhau, nên dễ gây bất hòa. Dù vậy, hãy tử tế đối đãi với nhau, duyên chính là nợ, đã là nợ thì cả đời chỉ có thể bên nhau mới có thể vẹn toàn, hạnh phúc ở kiếp này.