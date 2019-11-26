5 dấu hiệu chứng tỏ vợ chồng đang dần mất sức hút với nhau

Hôn nhân tan vỡ khi vợ chồng chán nhau, không còn tìm thấy sức hút ở nhau. Cảm giác nhàm chán và mệt mỏi sẽ dần xuất hiện, cùng những dấu hiệu này…

Không có tình yêu nào vô điều kiện tồn tại theo năm tháng. Tình yêu càng lâu năm, càng gắn cùng nhiều trách nhiệm thì sẽ càng dễ bị các yếu tố bên ngoài tác động. Nếu xuất hiện những dấu hiệu này thì có nghĩa là hôn nhân đang dần mất sức hút, vợ chồng chán nhau lắm rồi... Không còn chủ động dành thời gian bên nhau Một khi vợ chồng còn yêu thương nhau, dù là ít hơn trước thì vẫn muốn dành thời gian bên nhau. Vợ chồng cần thời gian để chia sẻ, bắt kịp những thay đổi của nhau, tạo dựng niềm tin mỗi ngày. Khi không có giao tiếp, tiếp xúc với nhau, cả về tinh thần lẫn thể xác thì vợ chồng sẽ dần không còn thấy nhau thu hút.

Vợ chồng chán nhau khi không còn muốn dành thời gian riêng cho nhau - Ảnh minh họa: Internet Những cặp vợ chồng chán nhau thường dành thời gian cho bạn bè, công việc hơn là cho bạn đời. Vì họ thấy không còn hứng thú bên nhau, từ đó mà tình cảm cũng sẽ nhạt dần. Và nếu vợ chồng thường xuyên thế này thì rất có thể sẽ tạo cơ hội cho người thứ ba bước vào. Tần suất quan hệ ít đi Tình dục là một trong những nhu cầu không thể thiếu trong hôn nhân. Và đặc biệt hơn, tình dục cũng là cách để vợ chồng giữ sức hút với nhau. Nhiều nghiên cứu cho biết, những cặp đôi quan hệ ít nhất 2 lần một tuần sẽ thường hạnh phúc hơn. Dù rằng tần suất quan hệ của từng cặp đôi khác nhau, nhưng quan trọng nhất là sự hài lòng và thường xuyên tạo “điểm nhấn” trong đời sống tình dục.

Một khi chuyện ấy giảm đi, vì nhiều lý do khách quan hay chủ quan, thì theo thời gian sức hút sinh lý giữa vợ chồng cũng sẽ giảm đi. Thực tế, nguyên nhân nhiều người ngoại tình chính là vì không tìm thấy hứng thú trong chuyện chăn gối với bạn đời. Không có kết nối cảm xúc Vợ chồng chán nhau vì không còn kết nối cảm xúc - Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân chính dẫn đến điều này là do vợ chồng không cùng quan điểm sống, dần trở nên mờ nhạt trong mắt nhau. Khi đã bất đồng quan điểm thì cả hai sẽ không thấu hiểu được cảm xúc hay mong muốn của đối phương. Tình yêu sẽ không thể tồn tại nếu mất đi sự đồng cảm, chia sẻ và thấu hiểu. Và điều tồi tệ hơn có thể xảy ra chính là một trong hai tìm được một người thứ ba đồng quan điểm hay suy nghĩ với họ. Không có kế hoạch cho tương lai Ngay cả khi đã lấy nhau thì vợ chồng vẫn phải có một kế hoạch cho cả hai. Những kế hoạch cụ thể, cùng nhau thống nhất sẽ thể hiện sự đồng thuận cho tương lai có mặt nhau, cùng cố gắng nhìn về một hướng, một mục tiêu riêng. Điều này sẽ giúp vợ chồng càng gắn kết theo năm tháng. Ngược lại, khi không có những kế hoạch tương lai cùng nhau, cả hai sẽ dần cảm thấy rời rạc trong cả cuộc sống và tình cảm. Thường xuyên chỉ trích, lên án nhau Vợ chồng chán nhau sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet Thay vì cùng nhau giải quyết vấn đề, vợ chồng lại thường xuyên đổ lỗi, lên án nhau. Đây là dấu hiệu vợ chồng đang mất liên kết trong tình cảm nghiêm trọng, mâu thuẫn dần lớn hơn theo thời gian. Vợ chồng chán nhau sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh chóng. Nhưng bạn vẫn có những cách cứu vãn khi biết được những dấu hiệu vợ chồng đang dần rạn nứt. Nhìn thẳng vào cuộc hôn nhân của cả hai, thẳng thắn với nhau để tìm ra hướng giải quyết là việc cần làm nhất vào lúc này.

8 biểu hiện vợ chồng cực kì yêu nhau, muốn giả vờ cũng khó Kỳ thực, vợ chồng hạnh phúc hay không khó mà giả vờ được. Đây là 8 biểu hiện chỉ có ở những cặp vợ chồng cực kỳ yêu thương nhau.

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