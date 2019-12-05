3 cách thức ‘moi tiền’ chồng cao tay của vợ thông minh

Người vợ thông minh không buộc chồng nộp lương mỗi tháng. Nhưng họ có “bài” để đàn ông tự nguyện “dâng” tiền, chẳng cần phải nhọc công ra tay...

Trong hôn nhân, vợ thường là người nỗ lực nhiều hơn chồng trong việc quản lý, gìn giữ hạnh phúc gia đình. Đặc biệt là trong chuyện tiền bạc. Một người vợ thông minh sẽ tự chủ tài chính, vì thế sẽ không phụ thuộc vào tiền lương của chồng. Nhưng với chuyện tiền nong, nếu vợ không có cách thức quản lý, đàn ông rất dễ “hư hỏng” bên ngoài. Vợ khôn ngoan có cách vừa khiến anh ấy tự nguyện “dâng” tiền hàng tháng vừa cho chồng đủ tự do tài chính. Không yêu cầu chồng giao toàn quyền kiểm soát tài chính Tiền bạc thường là vấn đề nhạy cảm trong cả tình yêu và hôn nhân. Trong hôn nhân, sự rạch ròi tài chính là cần thiết, nhưng sẽ rất khác biệt giữa hai việc bạn yêu cầu và đối phương tự nguyện. Chỉ cần lời yêu cầu như: “Anh phải đưa tiền lương cho em giữ” hay “Em là người giữ tiền trong nhà” sẽ khiến đàn ông có cảm giác bất đồng ngay. Có khi anh ấy còn nảy sinh nghi ngờ khi bạn không khéo léo trong lời nói.

Một người vợ thông minh sẽ không tạo cho chồng cảm giác ngột ngạt bí bách khi bị vợ kiểm soát tiền bạc lẫn cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet Một người vợ khôn ngoan sẽ không tạo cho chồng cảm giác ngột ngạt bí bách khi bị vợ kiểm soát tiền bạc lẫn cuộc sống. Ngay cả khi chồng có yêu bạn thế nào thì cũng không thể nhượng bộ khi bạn quá “áp bức” anh ấy về tự do tài chính và cuộc sống. Đàn ông có thể vì thế mà dần trở nên giấu giếm, không chia sẻ với vợ. Phụ nữ hãy nhớ, đàn ông sẽ có rất nhiều cách để giấu diếm, lừa dối về chuyện tiền bạc sau lưng bạn. Nếu bạn ép họ đến đường cùng, họ sẽ làm những việc bạn không thể ngờ tới. Bởi thế, hãy khôn khéo trong cả lời nói và hành động.

Chia sẻ trách nhiệm Thay vì kiểm soát tất cả chi tiêu của chồng, bạn hãy khéo léo gắn liền tiền bạc với trách nhiệm của chồng trong gia đình. Một người vợ thông minh sẽ tạo một quỹ chung cho gia đình, với số tiền từ hai vợ chồng cùng gộp vào. Quỹ chung này chính là để nói với chồng rằng, anh ấy phải có trách nhiệm với vợ con, gia đình. Chi tiền cho gia đình chính là hành động có trách nhiệm thực tế nhất. Thay vì kiểm soát tất cả chi tiêu của chồng, bạn hãy khéo léo gắn liền tiền bạc với trách nhiệm của chồng trong gia đình - Ảnh minh họa: Internet Từ quỹ chung đó, vợ chồng sẽ biết cả hai đã tiêu xài vào những khoản nào. Sẽ không thể có sự lừa dối nào ở đây, sự thẳng thắn thống nhất ban đầu sẽ giảm thiểu mâu thuẫn trong tài chính. Chồng bạn cũng có khoản tự do riêng nếu anh ấy muốn tiêu xài gì đó. Dù rằng phần lớn thu nhập của anh ấy bạn vẫn có thể nắm được. Và đương nhiên, thu nhập của bạn chồng bạn cũng biết rõ. Đây sẽ là nền tảng tôn trọng và trách nhiệm cả hai cùng duy trì. Học cách đầu tư và quản lý tiền bạc Nếu vợ muốn quản lý tiền bạc của chồng, để chồng tin tưởng tuyệt đối thì nhất định phải là người biết cách đầu tư và quản lý tài chính giỏi. Một người vợ thông minh phải có cách khiến mình có giá trị trong mắt chồng. Vì thế, trước khi có ý định “moi tiền” từ chồng, phụ nữ nên có một kế hoạch chi tiêu đủ sức thuyết phục để chồng không thể chối từ. Đàn ông chẳng ai thích để vợ quản tiền, nhưng nếu vợ đủ khôn ngoan và tinh tế trong việc quản lý tiền bạc, đòi hỏi lòng tin từ chồng thì không hề khó - Ảnh minh họa: Internet Thật ra, đàn ông chẳng ai thích để vợ quản tiền, nhưng nếu vợ đủ khôn ngoan và tinh tế trong việc quản lý tiền bạc, đòi hỏi lòng tin từ chồng thì không hề khó. Vì mục đích sau cùng của vợ là đảm bảo gia đình có một cuộc sống sung túc, vợ chồng yêu thương và tin tưởng nhau. Chỉ cần là người đàn ông yêu vợ, hiểu chuyện thì chắc chắn sẽ luôn ủng hộ vợ.

Đàn ông cặp bồ lúc nào cũng nói xấu vợ Một người đàn ông ra ngoài luôn nói xấu vợ thì chỉ có hai lý do, một là anh ta kém cỏi, và hai là anh ta đang muốn quyến rũ người phụ nữ khác. Đàn ông ngoại tình luôn nói vợ không đủ tốt dành cho họ...

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