Những kiểu phụ nữ khiến đàn ông say mê như bị 'bỏ bùa’

Phụ nữ yêu 11/01/2018 06:30

Phụ nữ xinh đẹp chỉ khiến đàn ông say mê nhất thời, khi nhan sắc phai tàn rồi họ cũng rời đi. Chỉ khi phụ nữ có được những điều này mới khiến đàn ông mê mệt, một lòng một dạ cả đời ở bên.

Nếu sở hữu đầy đủ những điều sau đây, chắc chắn bạn là người phụ nữ được hàng triệu đàn ông săn đón, theo đuổi.

Có sự nghiệp riêng

Phụ nữ hiện đại phải tự mình gầy dựng sự nghiệp, đừng bao giờ phụ thuộc vào người khác. Hãy tìm cho mình một công việc đàng hoàng, dù không kiếm được nhiều tiền nhưng phải đủ khả năng nuôi bản thân. Đàn ông luôn có cảm tình đặc biệt với những người phụ nữ tự lập, biết đam mê và hết lòng thực hiện những điều mình thích. Việc người phụ nữ có công việc riêng cũng là yếu tố quyết định sự bình đẳng trong cuộc sống hôn nhân.

Đủ thông minh, tâm lý

Là phụ nữ, nếu không thông minh thì phải xinh đẹp, không xinh đẹp thì phải thật thông minh và sắc sảo. Bởi cuộc đời này không “chứa chấp” người phụ nữ ngốc nghếch, dựa dẫm. Đàn ông thường rất sợ những người phụ nữ quá thông minh, tỏ ra biết tuốt. Khi ở bên người phụ nữ như vậy, họ cảm thấy bản thân yếu kém và thấp hèn. Nhưng họ lại cực kỳ nể phục người phụ nữ thông minh, tâm lý và tế nhị.

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Phụ nữ thông minh và tâm lý mới khiến đàn ông mê mệt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nên biết cách giữ thể diện cho người đàn ông của mình, đừng bắt anh ấy phải quy phục bạn một cách tuyệt đối. Điều đó sẽ khiến anh ấy cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này. Hãy cư xử thật khôn khéo để giữ gìn tình cảm của cả hai.

Biết cách chăm sóc cho bản thân

Đàn bà từ xưa đến nay luôn có tâm niệm hi sinh và cam chịu. Họ nghĩ chỉ cần một lòng một dạ chăm lo cho chồng con thì sẽ được hạnh phúc. Nhưng điều đó không đúng với xã hội ngày nay, đàn bà tận tụy chưa chắc đã hưởng niềm vui trọn vẹn.

Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi biết cách chăm sóc cho mình. Hãy ăn mặc thật đẹp, tìm nhiều phương pháp làm đẹp để bản thân tỏa sáng hơn. Vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ là nhan sắc, vì vậy hãy tận dụng điều đó. Hãy tự thương mình trước khi người khác thương mình.

Biết cách đối nhân xử thế

Đàn ông cũng rất chú ý đến tiểu tiết. Họ luôn ngầm quan sát cách người phụ nữ đối xử với những người xung quanh. Chẳng qua họ không nói ra mà chỉ tự chấm điểm người phụ nữ đó thôi. Sự quan tâm và chăm sóc người khác của bạn sẽ là việc mà đàn ông đánh giá rất cao. Chỉ cần bạn dành cho gia đình và bạn bè những điều tốt đẹp nhất, đó cũng là điểm thu hút chết người của bạn.

Biết ghen tuông

Ghen tuông là gia vị không thể thiếu trong tình yêu và hôn nhân. Đàn ông rất thích người phụ nữ của mình ghen. Tuy nhiên ghen tuông cũng phải có chừng mực, đừng đẩy sự việc đi quá xa. Phụ nữ thông minh sẽ biết ghen đúng lúc và dừng đúng chỗ. Ghen tuông nhẹ nhàng sẽ khiến anh ấy cảm thấy thích thú và cảm nhận được vị trí của mình trong lòng của đối phương. Ngược lại, ghen quá mức sẽ gây phản tác dụng.

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Người ta thường nói, phụ nữ là phong thủy và phúc khí của gia đình. Một gia đình thịnh vượng, chồng thành đạt đều nhờ vào cách đối nhân xử thế của người vợ. Người xưa ví phụ nữ như nước, tượng trưng cho tài lộc. Phụ nữ càng dịu dàng như nước, chồng càng hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp.

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