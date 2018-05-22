Những điều đàn ông ngoại tình nên thấy sợ ở vợ mình

Phụ nữ yêu 22/05/2018 05:30

Các anh chồng ngoại tình, hãy biết sợ người đàn bà bên cạnh mình...

Bị vợ phát hiện

Đây luôn là điều đàn ông ngoại tình sợ nhất ở vợ. Đàn ông một khi ngoại tình, sợ bị phát hiện, chỉ một phần nhỏ là sợ có lỗi với vợ. Không hẳn vì họ sợ làm vợ tổn thương, đúng hơn chính là vì sợ mình bị lật tẩy tội lỗi ngoại tình. Họ sợ những tham lam, bội bạc của mình bị vạch trần.

Hơn nữa, chính là nguy cơ gia đình đổ vỡ. Đàn ông ngay cả khi bội bạc vợ sâu đậm nhất vẫn nuôi chút tham lam muốn có cả vợ và nhân tình. Vợ như bến đỗ an toàn nhất họ muốn giữ lại sau cùng để mặc sức rong chơi. Đàn ông vốn tham lam, chỉ muốn hơn chứ chẳng thích bớt.

Và kéo theo những hệ lụy sau đó chính là có thể vợ sẽ đánh ghen, cha mẹ họ sẽ không vui, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, sự nghiệp và nhiều điều trong cuộc sống của họ.

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Họ sợ những tham lam, bội bạc của mình bị vạch trần - Ảnh minh họa: Internet

Vợ tuyệt tình

Đàn ông ngoại tình thường mang 2 suy nghĩ lớn: Một là cô ấy không biết đâu và hai là cô ấy không bỏ được mình đâu. Nhiều đàn ông nghĩ rằng vợ đã sinh con cho mình, cô ấy yêu thương lo toan nhiều như vậy, làm sao bỏ mình được? Nhưng các anh nhầm to rồi, phụ nữ luôn khiến ta bất ngờ nhiều hơn thế. Vợ có thể dành cả thanh xuân cho chồng, sinh con nuôi con vì chồng mà xấu xí thì vẫn có thể bỏ đi khi chồng bội bạc. Vợ có thể nắm tay chồng qua bao thăng trầm, thì vẫn có ngày buông tay khi chồng không còn đủ xứng đáng.

Đàn ông nên cảm thấy sợ khi vợ mình sẽ không còn hiền lành, sẽ có lúc trở nên tuyệt tình mà bỏ đi. Thật lòng khuyên các anh đừng thử thách sức chịu đựng và bao dung của vợ mình. Đến một ranh giới nhất định, đàn bà luôn đáng sợ hơn bao giờ hết.

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Đến một ranh giới nhất định, đàn bà luôn đáng sợ hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Vợ trả thù

Nhiều bà vợ thật sự không hề đơn giản. Họ có thể từng dịu dàng yêu thương chăm lo cho chồng, cũng có ngày như con hổ bị tổn thương mà giương móng vuốt. Vốn dĩ, phụ nữ là thiên thần hay ác quỷ, đều do người đàn ông cạnh bên mà ra. Nhưng không phải anh chồng nào cũng có thể nhìn thấy một ác quỷ do chính bội bạc nơi mình tạo ra. Vì rõ ràng, không ít bà vợ trả thù chồng ngoại tình không thương tiếc, khiến cả chồng và nhân tình “tơi tả” đến đáng thương. Nếu các chị cứ đánh ghen một trận thật to rồi thôi thì có gì đáng sợ. Đằng này, họ khiến cả hai kẻ bội bạc phải day dứt khổ đau triền miên mãi về sau. Kẻ trả thù đáng sợ nhất ở đời, sẽ luôn là những bị phản bội và tổn thương nặng nề nhất.

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Kẻ trả thù đáng sợ nhất ở đời, sẽ luôn là những bị phản bội và tổn thương nặng nề nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình, luôn nghĩ mình là những kẻ khôn ngoan, lừa dối tinh tươm, bội bạc gọn gàng. Nhưng đáng tiếc, phụ nữ cũng chẳng phải những kẻ dễ dàng bị bắt nạt. Nếu từng hả hê vì lừa được vợ thì nên nghĩ sẽ có lúc vợ trở nên đáng sợ thế nào khi biết mình bị phản bội. Lòng dạ đàn bà, không bao giờ là điều đơn giản. Nếu họ được trân trọng, lòng dạ họ sẽ như vườn hoa ngọt ngào, càng ngày càng đậm hương. Nếu họ hứng chịu bội bạc, vườn hoa đẹp rồi cũng hóa độc, cay độc giết dần giết mòn đàn ông.

Vì vậy, đàn ông ngoại tình, hãy biết sợ người đàn bà làm vợ mình. Còn có thể quay về thì hãy về cho kịp trời chưa nổi giông. Còn không, đừng trách không điều gì trên đời này đáng sợ bằng đàn bà bị phản bội…

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