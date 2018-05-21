Đừng ngại ‘đá phăng’ gã đàn ông thế này ra khỏi đời bạn!  

Đàn bà có thể tha thứ khi người đàn ông của mình lần đầu phạm sai, nhưng đừng dung túng cho kẻ sai hoài một lỗi không thể đổi thay. Đây là những gã đàn ông bạn phải “đá phăng” họ ra khỏi đời càng sớm càng tốt!

Phụ nữ làm vợ làm mẹ sẽ có lúc phải “một điều nhịn, chín điều lành” để nhà cửa ấm êm. Nhưng “nhịn” ở đây không có nghĩa là cam chịu, là bỏ qua hết lần này đến lần khác lỗi sai của chồng. Dù rằng ai cũng cần bao dung và thứ tha, và con cái đều cần đủ đầy cha mẹ ở bên để trưởng thành, nhưng đừng vì vậy mà bắt mình chung sống cùng những kiểu chồng sau đây: Vũ phu Đàn ông vũ phu là “tai ương” với mọi đàn bà. Những trận đòn roi sẽ đến với bạn bất ngờ, từ người đàn ông từng hứa bảo vệ bạn. Với đàn bà, sẽ không có gì đau hơn vết thương phải chịu ngay trong gia đình của mình. Và cũng không gì đáng sợ hơn khi mỗi đêm đều nằm cạnh người không sợ mình đau, lại là người gây đau thương cho mình. Đàn bà dại chính là xem đòn roi là điều hiển nhiên, cam chịu mà không ra sức bảo vệ chính mình. Đàn bà dại chính là chấp nhận chồng vũ phu vì suy nghĩ vì con, vì gia đình. Nhưng hãy cứ nghĩ đi, bạn bảo vệ gì được con hay gia đình khi ngay cả chính bạn cũng không tự bảo vệ được chính mình.

Nhưng hãy cứ nghĩ đi, bạn bảo vệ gì được con hay gia đình khi ngay cả chính bạn cũng không tự bảo vệ được chính mình - Ảnh minh họa: Internet Trước khi nghĩ phải sống vì ai, hãy nghĩ về cơ thể quý giá cha mẹ đã cho bạn, về cuộc sống bình yên và hạnh phúc bạn xứng đáng được có. Một người đàn ông có thể đánh bạn một lần rồi sẽ nhiều lần, đừng tin một câu họ sẽ đổi thay. Điều bạn có thể làm chính là đừng tha thứ nữa, hãy tự cứu lấy mình khỏi cuộc hôn nhân kiệt cùng này đi! Ngoại tình như cơm bữa Đàn ông ngoại tình một lần là vì sai, còn quá nhiều lần thì chính là bản chất. Mà đã là bản chất rồi thì bao thứ tha cảm thông của bạn cũng bằng thừa. Họ sẽ chỉ ngựa quen đường cũ, không sợ tội lỗi, mặc sức tổn thương bạn và gia đình. Với đàn ông ngoại tình như cơm bữa thì tha thứ của bạn chỉ là thứ vứt sọt rác với họ. Họ không trân trọng bạn, vì vậy không ngại bội bạc. Đã thế, bạn trông chờ gì ở người đàn ông này nữa, một lần anh ta đổi thay sao, đừng, không thể đâu, cả đời cũng không thể.

Đàn ông ngoại tình một lần là vì sai, còn quá nhiều lần thì chính là bản chất - Ảnh minh họa: Internet Quá đa nghi Đàn ông đa nghi rồi sẽ trở thành đàn ông ghen tuông vô lý mù quáng. Anh ta sẽ muốn kiểm soát hết cuộc đời bạn. Từ chiếc điện thoại của bạn, email cá nhân, đến mọi nơi bạn đến, mọi người bạn gặp, mọi ngóc ngách trong cuộc sống của bạn. Đừng nghĩ vì chồng thương bạn mà như thế. Chỉ khi không tin tưởng, đàn ông mới trở nên ghen tuông vô lý, quản lý cuộc sống của vợ. Và từ đây, đàn ông có thể trở thành một người hoàn toàn khác, anh ta có thể ghen tuông, dùng bạo lực, vũ phu với vợ khi nghĩ vợ ngoại tình. Đàn ông đa nghi rồi sẽ trở thành đàn ông ghen tuông vô lý mù quáng - Ảnh minh họa: Internet Với người đàn ông này, khó lòng có thể để anh ta tin bạn. Cách duy nhất để cứu lấy cuộc sống bị quản thúc, không có lòng tin của bạn chính là ly hôn. Vì chỉ khi trách xa họ bạn mới có được tự do, cũng có thể là chính mình, đi đến nơi mình muốn, gặp người mình cần gặp.

Đàn bà ngoại tình: Ly hôn hay là ‘chết’ Chị chỉ hỏi tôi đúng một câu như thế: “Ly hôn hay là chết?”. Nếu tôi không dám ly hôn thì sẽ "chết", “chết” như chính chị bây giờ…

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