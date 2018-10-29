Trong tình yêu mỗi khi giận hờn, chỉ cần nói với đối phương những câu nói hay, những lời ngọt ngào qua cách gọi điện, gửi tin nhắn hay đăng status trên facebook là mọi giận hờn đều có thể được hóa giải, cả hai lại có thể trở về hạnh phúc bên nhau. Bởi vậy, đừng tiếc những lời ngọt ngào khi nhớ người yêu mà đang giận hờn, bởi chỉ khi xa nhau mới biết được nửa kia quan trọng với mình đến thế nào và đây cũng là lúc bạn có thể "tuôn ra" những câu nói hay nhất về tình yêu dành cho người ấy.

Đừng vì cái tôi quá cao của bản thân hay sự ích kỷ, cứng đầu không chịu nhường nhịn để phải chia tay vì những lý do nhỏ nhặt mà đáng lý ra có thể giải quyết êm xuôi bởi một vài câu nói. Khi buồn, hãy nghĩ đến cảm xúc của nhau để cùng cố gắng làm lành, đừng vì xích mích nhỏ mà dễ dàng buông tay.

Dưới đây là những câu nói hay nhất về tình yêu để các cặp đôi có thể lành lành mỗi khi giận nhau, giúp tình yêu thêm bền chặt và gắn kết.

Nhận lỗi về mình

Một khi đã yêu chẳng cần quá quan trọng ai đúng, ai sai, chỉ cần những lúc nóng giận có thể bình tình cùng nhau xử lý để hàn gắn thì cả hai sẽ không giận nhau lâu. Đúng hay sai có thể để giải quyết sau, còn thời điểm khi giận nhau, hãy tự nhận lỗi về mình trước để làm lành, bởi một câu nói đâu phải sự hi sinh gì quá lớn lao?

“Anh cứ luôn chiều em quá nên đôi khi em làm anh buồn, đừng giận em nữa nhé, em hứa sẽ thay đổi vì anh”.

“Anh biết là anh đã sai khi nổi nóng với em, nhưng giận hờn không đem lại kết quả tốt trong tình yêu. Bởi vậy, hãy chấp nhận lời xin lỗi của anh nhé!”

Nhận lỗi về mình là cách giải quyết mâu thuẫn nhanh nhất khi giận nhau

Vỗ về bằng những lời ngọt ngào

Khi yêu nhau, chẳng ai tiếc những lời nói ngọt ngào dành tặng người mình yêu. Nhưng khi giận nhau, thường chẳng mấy ai nói được những lời đó vì cái tôi quá lớn, vì không muốn bản thân phải nhún nhường. Hãy thử một lần nói những lời yêu thương khi cả hai giận hờn, chắn hẳn nửa kia sẽ chẳng thể giận được lâu.

“Hạnh phúc của anh là được thấy em cười, được thấy em nhõng nhẽo đôi chút, vậy nên đừng giận anh nữa, đừng im lặng vì anh rất nhớ em”.

“Em là ánh sáng soi đường cho anh. Thiếu em, anh chỉ là kẻ mất phương hướng. Bởi vậy, đừng rời xa anh, đừng giận anh nữa nhé!”.

“Giận để biết yêu nhau nhiều hơn phải không anh, mình làm lành anh nhé vì khi giận nhau mới biết em không thể sống thiếu anh”.

Hãy hóa giải giận hờn bằng những lời ngọt ngào, những cái ôm chặt để nửa kia biết tình yêu này quan trọng đến nhường nào

Hướng về tương lai

Nếu cả hai người cùng muốn vun đắp xây dựng một tình yêu bền vững thì tương lai phía trước rất quan trọng. Những khi giận hờn, chỉ cần nghĩ đến sẽ phải trải qua những khó khăn lớn hơn trong tương lai thì những giận dỗi vụn vặt sẽ chẳng còn nữa.

“Mình giận nhau để hiểu nhau hơn, chứ không phải để tìm người thay thế. Thế nên mình hãy cùng nhau nhìn lại để cùng thay đổi, cùng cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, em nhé”.

“Đoạn đường phía trước còn nhiều khó khăn, việc mình cần là mạnh mẽ đối mặt, đừng im lặng lẩn tránh nó em à, hãy cùng anh đương đầu với mọi chuyện, trước tiên là hóa giải sự giận dỗi này”.

Hy vọng qua những câu nói về tình yêu hay nhất khi giận nhau ở trên, 2 bạn sẽ sớm làm lành để tiếp tục hâm nóng tình cảm của mình!