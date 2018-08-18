Cách làm hòa khi vợ chồng giận nhau trăm trận trăm thắng

Phụ nữ yêu 18/08/2018 06:03

Vợ chồng yêu nhau đến mấy cũng không tránh khỏi lúc đá thúng đụng nia, cơm không lành canh không ngọt. Nếu những lúc ấy một người không nghĩ cách xuống nước trước, thì không khí trong gia đình sẽ vô cùng chán nản, ngột ngạt. Nhưng đâu phải ai cũng có thể giảm bớt cái tôi để nghĩ cách làm hòa khi vợ chồng giận nhau?

Cách làm hòa khi vợ chồng giận nhau của cô vợ chu đáo

Mỗi lần vợ giận là anh Nghi đều phải đau đầu tìm cách giảng hòa. Bởi vì chị từ nhỏ đã rất bướng, không những thế còn có tật giận dai. Chính vì thế mà nhiều lần anh không sai nhưng cũng phải xuống nước trước để cho gia đình êm ấm thuận hòa.

Nhưng lần này, anh giận chị thật và không có ý định làm lành dù đã 2 tuần trôi qua. Rõ ràng là chị sai mười mươi, khi lần trước anh phát hiện chị lén anh liên lạc lại với tình cũ. Ban đầu, chị nghĩ rằng mình thật ra chẳng có lỗi gì, vì tình cũ bây giờ cũng chỉ là bạn, nói chuyện với nhau vài câu chẳng qua là do có việc nhờ vả, còn lại là do anh tự cả nghĩ mà thôi. Nhưng sau đó thấy thái độ của anh quá quyết liệt, khác hẳn mọi lần, chị mới chột dạ mà nghĩ lại.

Lần đầu tiên anh và chị im lặng với nhau lâu đến như vậy. Chị cảm thấy không khí trong nhà chẳng khác gì... sống trong 1 cái tủ lạnh khổng lồ. Chuyện cứ tiếp diễn như thế chắc chị sẽ phát điên. Chính vì thế, chị lần đầu phải lao tâm khổ tứ để nghĩ cách làm hòa khi vợ chồng giận nhau.

Đêm đó, khi anh vừa đưa tay lên xoa cái lưng mỏi nhừ sau ngày làm việc vất vả cộng thêm chứng thoát vị đĩa đệm, chị đã vội vàng đứng đằng sau lưng anh với chai dầu nóng. Và khi anh chưa kịp phản ứng gì, chị nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh. Trước đó, chị còn chu đáo đốt đèn xông tinh dầu, khiến căn phòng trở nên thơm mát, lãng mạn lạ thường. Khung cảnh ấm áp cùng những hành động ngọt như đường của vợ dĩ nhiên đã khiến bức tường băng giá trong tim anh Nghi chẳng còn cớ mà đứng vững nữa.

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Cách làm hòa khi vợ chồng giận nhau của chị khiến anh vừa ngạc nhiên, vừa cảm động - Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt chiêu giảng hòa với vợ bằng sex của anh chồng láu cá

Không như anh Nghi và vợ, chị Giang và anh Mạnh rất ít khi giận hờn nhau. Vốn đều là những người thoải mái, vui vẻ nên anh chị đã thỏa thuận trước là nếu có bất cứ khúc mắc gì thì đều phải nói cho nhau nghe. Nhờ không để bụng nhiều chuyện mà không khí trong gia đình ít khi bị "ngoài lạnh trong nóng" vì chuyện giận hờn.

Ít, nhưng cũng không thể nói là không có. Có điều là mỗi lần vợ giận, anh Mạnh đều dùng 1 tuyệt chiêu vô cùng hiệu quả với chị: sex. Chẳng hiểu sao trước ông chồng quái tính, cứ bị kéo vào lòng, ôm thật chặt rồi hôn vài cái là chị Giang sẽ phì cười, chẳng thể giận anh được nữa.

Mấy lần chị giận quá, khóa cửa phòng không cho anh vô thì thế nào sáng hôm sau thức dậy đã thấy anh rình trước cửa phòng. Dĩ nhiên anh sẽ làm mặt thật thảm não sau cả đêm phải ngủ trên ghế sô pha. Và sau đó, sẽ lại sà và lòng chị, khiến chị bật cười như giữa 2 người chẳng có chuyện khúc mắc gì.

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Ai cũng phải công nhận là những hành động thân mật là tuyệt chiêu làm hòa rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Làm thế nào để làm hòa khi hai vợ chồng giận nhau trăm lần thực hiện trăm lần thành công?

Không phải chỉ có những tuyệt chiêu của vợ anh Nghi hay anh Mạnh mới giúp các bạn làm hòa được với bạn đời. Công tâm mà nói, đâu là tuyệt chiêu đề vợ/chồng hết giận thì chỉ có bạn mới hiểu rõ nhất điều đó.

Với những người đang có hiểu lầm hay khúc mắc: Cách làm hòa khi vợ chồng giận nhau tốt nhất là nên ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn và cùng nhau giải quyết vấn đề. Trong trường hợp người kia từ chối ngồi nói chuyện, 1 bức mail, vài dòng inbox hoặc 1 tin nhắn viết tay gửi đến người đó cũng sẽ rất hiệu quả.

Với những cô vợ hay ông chồng giận để làm nũng: Điều họ cần chính là sự quan tâm. Vì vậy, những món quà hợp ý, thái độ yêu thương, chăm sóc sẽ khiến họ thấy mình thật quan trọng và quên hết đi những giận hờn vô lý.

Đặc biệt, với những người dùng chiêu giận hờn để vòi vĩnh một thứ gì đó: Họ có thể sẽ không xuống nước cho đến khi người bạn đời làm theo yêu cầu. Lúc này, hãy "dùng nhu chế cương", thuyết phục nhẹ nhàng để khiến họ thay đổi ý định. Nếu có kèm theo một món quà khiến người kia thích thú thì chiêu làm hòa này sẽ càng hiệu quả hơn nữa.

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Những món quà thường giúp làm hòa rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng nhất khi bạn đời giận, đó là bạn cần thấu hiểu lý do giận hờn của họ là gì. Bằng trái tim và sự quan tâm chân thành, nhất định bạn sẽ giảng hòa thành công và đem không khí đầm ấm về lại gia đình bạn.

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