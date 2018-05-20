Có giận đến mấy cũng đừng bao giờ 'phạt' chồng theo cách này, mất chồng đấy!

Phụ nữ yêu 20/05/2018 05:15

Vợ chồng đến với nhau là duyên số nhưng sống được với nhau hay không lại do sự cố gắng của cả 2 bên. Và trong đó, sự khéo léo của người vợ là vô cùng quan trọng.

Một người vợ khôn khéo là 1 người biết cân bằng cuộc sống vợ chồng, biết tinh tế trong cách xử lý những tình huống để tình cảm vợ chồng dù có lúc thăng lúc trầm thì vẫn luôn luôn bền chặt.

Đương nhiên, là vợ chồng thì không thể tránh khỏi những mâu thuẫn hay cãi vã, dù có yêu nhau đến mấy thì sự cãi vã trong hôn nhân là điều không thể nào tránh được. Vậy mỗi khi cơn nóng giận lên, vợ chồng cãi nhau thì người vợ có nên "phạt" chồng hay không?

Câu trả lời của nhiều bà vợ thường là có. Nhưng dù có phạt chồng cũng đừng bao giờ phạt theo những cách dưới đây nhé.

Không cho làm chuyện ấy

Có giận đến mấy cũng đừng bao giờ 'phạt' chồng theo cách này, mất chồng đấy! - Ảnh 1
 Nhiều chị em thường nghĩ phạt chồng theo cách này sẽ khiến anh cảm giác thèm muốn, sau đó là sợ hãi và từ đó sẽ không dám làm điều gì sai trái nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đây là cách phạt chồng phổ biến và nặng nhất của chị em. Nhiều chị em thường nghĩ phạt chồng theo cách này sẽ khiến anh cảm giác thèm muốn, sau đó là sợ hãi và từ đó sẽ không dám làm điều gì sai trái nữa.

Nhưng đó là 1 quan điểm hoàn toàn sai lầm. Khi vợ phạt chồng không được làm chuyện đó, đương nhiên chồng sẽ khó chịu, mà nhu cầu của người đàn ông rất lớn, 1 khi không được giải tỏa ngay sẽ rất bí bách.

Vì thế, họ có rất nhiều cách khác nhau để thỏa mãn cơn thèm thuồng của mình, 1 trong số những cách đó là đi ra ngoài “kiếm gái”.

Và đương nhiên không cần nói thì những bà vợ cũng thừa biết hậu quả của việc này. Nếu chỉ bóc bánh trả tiền thì không sao, nhưng nhiều lần như vậy, đôi khi chồng lại “tậu” hẳn 1 cô bồ nhí bên ngoài để tiện “làm việc”.

Đó là chưa kể khi anh quan hệ lung tung, mang bệnh tật vào người rồi lây cho vợ, như thế chẳng phải tự chuốc khổ vào thân sao? Như thế là tự bạn làm mất chồng mình.

Vì vậy, khi tức giận, thay vì cấm chồng làm chuyện ấy thì hãy dùng chính chuyện ấy để làm hòa. Vợ chồng giận nhau đầu giường cuối giường làm hòa là vậy.

Im lặng

Có giận đến mấy cũng đừng bao giờ 'phạt' chồng theo cách này, mất chồng đấy! - Ảnh 2
Vợ chồng cần phải giao tiếp, chia sẻ mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Các bà vợ khi giận đến đỉnh điểm họ sẽ nói rất nhiều và rất to, nhưng sau đó để phạt chồng họ thường tỏ ra lạnh lùng, và chiến tranh lạnh bằng cách im lặng.

Vợ chồng cần phải giao tiếp, chia sẻ mỗi ngày, có như thế chúng ta mới thấu hiểu nhau, mới yêu nhau nhiều hơn. Nếu cứ im lặng thì  mọi vấn đề sẽ không thể được giải quyết.

Sự im lặng sẽ đẩy 2 người ra xa nhau, vậy nên bạn cần cân nhắc thật kỹ, có thể khi bạn không thèm nói chuyện với anh ta thì anh ta đang chat với cô nào đó tâm sự cũng nên.

Không chăm lo cho chồng

Bình thường người vợ nào cũng thích chăm sóc chồng từ chân tơ kẽ tóc, từ bữa cơm tới giấc ngủ. Nhưng 1 khi giận nhau, vợ thường mặc kệ chồng cho anh muốn làm gì thì làm.

Có giận đến mấy cũng đừng bao giờ 'phạt' chồng theo cách này, mất chồng đấy! - Ảnh 3
Nhưng nếu bạn không quan tâm tới chồng, khi anh ra đường lôi thuôi luộm thuộm thì người khác sẽ đánh giá thế nào? - Ảnh minh họa: Internet

Thấy quần áo chồng nhăn cũng không là, không nấu đồ ăn sáng,…tóm lại là không quan tâm.

Nhưng nếu bạn không quan tâm tới chồng, khi anh ra đường lôi thôi luộm thuộm thì người khác sẽ đánh giá thế nào? “Xấu chàng hổ ai?”, nếu bạn không lo bữa cơm giấc ngủ cho chồng thì sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh, như thế ai là người thiệt thòi?

Hơn nữa, nếu bạn không quan tâm tới chồng, ắt hẳn sẽ có hàng chục cô gái khác sẵn sàng “tâm sự” cùng anh. Vậy nên, hãy cẩn trọng!

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Từ khóa:   vợ chồng giận chồng hôn nhân quan tâm

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