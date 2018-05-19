Phụ nữ khôn ngoan phải biết tuyệt tình với đàn ông thế này để không tự làm khổ mình

Phụ nữ yêu 19/05/2018 10:51

Đa số phụ nữ đều nghĩ đàn ông thích 1 người đàn bà biết hy sinh. Vì thế, họ dùng cả cuộc đời mình để hy sinh cho đàn ông, cho gia đình. Nhưng đó chỉ là quan điểm của những người phụ nữ bình thường, còn người đàn bà khôn ngoan họ luôn biết cách tuyệt tình để không làm tổn thương bản thân.

Phụ nữ có biết, càng hy sinh nhiều thì đàn ông càng coi thường và nhanh chán không? Nếu cho rằng tình yêu là sự hy sinh không vụ lợi thì bạn đã sai lầm. Dẫu biết, khi yêu chúng ta không tính toán gì, nhưng để có được trái tim người ấy mãi mãi và không tự làm khổ mình thì phụ nữ phải khôn khéo và có bí kíp .

Phụ nữ nên biết lúc nào cần buông tay

Phụ nữ khôn ngoan phải biết tuyệt tình với đàn ông thế này để không tự làm khổ mình - Ảnh 1
Nên nhớ, người phụ nữ có bản lĩnh không cho phép ai được làm tổn thương mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt tình có nghĩa là bạn nên biết cái gì cần nắm giữ và cái gì nên buông bỏ. Một khi đã buông bỏ được thì bạn mới có thể ngẩng cao đầu bước tiếp.

Nhiều người phụ nữ khi bị đàn ông chia tay liền tìm cách cầu xin sự tha thứ và quay lại. Thậm chí có nhiều người biết chắc người đàn ông của mình ra ngoài lăng nhăng nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Họ sẵn sàng chịu đựng, nhẫn nhịn.

Nếu tha thứ, có thể là lần đầu tiên, nhưng bạn tha thứ được 1 lần , người ta sẽ làm tới lần 2, lần 3. Khi đó, phụ nữ còn không biết cách buông bỏ, chấm dứt tình cảm thì quả là tự làm tổn thương mình.

Nên nhớ, người phụ nữ có bản lĩnh không cho phép ai được làm tổn thương mình. Cần phải tuyệt tình với những kẻ dám phụ bạc bạn. Không cần trả thù, bởi vì như thế chỉ khiến trong lòng bạn bứt rứt không yên mà thôi, hãy rời xa anh ta, coi như chưa từng quen biết.

Phụ nữ khôn ngoan phải biết tuyệt tình với đàn ông thế này để không tự làm khổ mình - Ảnh 2
Người ta nói phụ nữ đẹp thì có quà, đẹp thì có quyền - Ảnh minh họa: Internet

Trên đời này không có gì là mãi mãi cả, đôi khi bạn nghĩ rằng tình yêu của 2 người là vĩnh hằng, nếu không có anh ta thì bạn không sống nổi, nhưng sự thật chẳng có ai không sống được vì thiếu 1 người khác cả, họ chỉ không sống được vì thiếu tiền mà thôi.

Vậy thì không việc gì phải hủy hoại hạnh phúc và lòng tự trọng của mình để cho những người không đáng. Phía trước còn có rất nhiều điều hạnh phúc bất ngờ đang chờ đón bạn.

Phụ nữ phải tự biết chăm sóc bản thân chứ đừng chỉ chăm sóc người đàn ông của mình

Người ta nói phụ nữ đẹp thì có quà, đẹp thì có quyền, nhiều người nghĩ những lời đó chỉ là đùa hoặc theo 1 cách tiêu cực, nhưng thực tế xã hội ngày nay là như thế, khi bạn đẹp, bạn có rất nhiều đặc quyền.

Vì thế, hãy biết cách tự chăm sóc bản thân mình trước tiên, chứ đừng bao giờ hy sinh quá mức vì người khác.

Nhiều người khi yêu thường nghĩ rằng bạn trai/ chồng là số 1, tất cả đều dành cho người đó còn bản thân mình thì để sau. Nhưng chỉ có đàn bà dại dột mới làm như vậy.

Phụ nữ khôn ngoan phải biết tuyệt tình với đàn ông thế này để không tự làm khổ mình - Ảnh 3
Nhiều người sợ cuộc sống cô đơn, 1 mình nên luôn mong muốn có  1 người đàn ông bên cạnh che chở - Ảnh minh họa: Internet

Học cách sống tự lập

Nhiều người sợ cuộc sống cô đơn, 1 mình nên luôn mong muốn có  1 người đàn ông bên cạnh che chở, bảo vệ. Nhưng ai cũng vậy, không bao giờ đáng tin bằng chính bản thân mình, họ cũng không chắc rằng sẽ sống bên cạnh bạn cả đời.

Đừng bao giờ nghĩ rằng cho đi tất cả thì sẽ là cô gái đáng yêu, còn giữ lại thì ích kỷ. Đôi khi, cuộc sống cần 1 chút ích kỷ cho bản thân mình.

Là phụ nữ, hãy làm quen với cách sống cô đơn để khi bị phũ phàng còn có bản lĩnh đứng vững.

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