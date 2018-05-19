Đàn ông thường 'phát điên' khi nghe phụ nữ nói những câu này

Khi tức giận, khi vui, khi buồn.. phụ nữ đều không thể giữ trong lòng mà phải thể hiện ra bên ngoài. Phụ nữ thường hay càm ràm, nhiều đến mức khiến đàn ông phát sợ, nhưng đó còn chưa là gì so với những câu nói dễ khiến đàn ông phát điên này.

Khi nghe câu hỏi “anh vừa đi đâu về” với thái độ dò xét của phụ nữ, đàn ông thường rất tức tối trong lòng, có người bày tỏ ra bên ngoài luôn, nhưng có người lại âm thầm bịa chuyện nói dối. Vậy thì đằng nào cũng không có lợi cho cả 2 bên, hỏi câu này làm gì?

Đàn ông có lòng tự trọng rất cao, họ ghét nhất sự kiểm soát và gò bó, vậy mà phụ nữ thì thích nhất được kiểm soát người đàn ông của mình. Vì thế, họ thường hỏi những câu mang tính kiểm tra khiến đàn ông tức điên người.

Nếu anh ta thương bạn, sẽ tự biết cách thông báo cho bạn biết anh ta đi đâu, làm gì, nếu không, có hỏi cũng không nhận được câu trả lời thật thà.

Thôi, em tự làm được

Lúc mới yêu thì bạn nói ra câu này là vì khách sáo, nhưng khi đã yêu lâu hoặc là vợ chồng rồi mà phụ nữ vẫn từ chối sự giúp đỡ của đàn ông thì sẽ khiến họ nổi điên thực sự.

Đàn ông là phái mạnh, họ sinh ra là để giúp đỡ, bảo vệ chị em phụ nữ , họ rất thích thú khi làm những việc đó vì như thế sẽ thể hiện được khả năng của họ, nhưng một khi bị phụ nữ từ chối họ sẽ tức giận.

Anh thật kém cỏi

Khi nóng giận, nhiều chị em thường không giữ mồm giữ miệng được khi giao tiếp với người yêu/ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Bất kỳ ai khi nghe câu nói này đều cảm thấy phát điên chứ không phải chỉ đàn ông. Một người khác chê mình kém cỏi thì liệu bạn có vui được không?

Khi nóng giận, nhiều chị em thường không giữ mồm giữ miệng được khi giao tiếp với người yêu/ chồng. Vì thế, họ dễ thốt ra những lời làm tổn thương đối phương.

Câu nói này khiến các ông chồng cảm thấy mình bị vợ coi thường, rẻ rúng. Chẳng người đàn ông nào thích bị vợ chê cả, vì thế các bà vợ hãy khôn khéo trong cách ứng xử. Nếu không hài lòng với những việc làm của chồng thì có thể nói 1 cách nhẹ nhàng “em nghĩ anh nên thế này”, “em thấy như vậy chưa ổn..”.

Biết thế này tôi chẳng bao giờ lấy anh làm chồng

Đây có thể coi là câu nói có tính sát thương nhất đối với đàn ông. Chính câu nói này đã khiến đàn ông cảm thấy bị sỉ nhục, coi thường và tổn thương lòng tự trọng của họ. Đồng thời, nếu bạn nói ra câu này có nghĩa là đang hủy hoại lòng tin của 2 người dành cho nhau.

Đã quyết định trở thành vợ chồng thì không nên cứ giận dỗi là đòi chia tay, đòi ly dị hoặc chê bai người bạn đời của mình. Như thế, cuộc hôn nhân của bạn rất dễ đổ vỡ.

Biết thế này tôi chẳng bao giờ lấy anh làm chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông các anh ông nào cũng thế

Câu nói vơ đũa cả nắm này sẽ khiến người chồng cảm thấy mình và lũ đàn ông khác cũng không có điểm gì khác nhau trong mắt vợ. Bình thường, phải yêu thương, có tình cảm đặc biệt thì mới cưới nhau, nhưng khi phụ nữ nói ra câu này, chẳng khác nào nói rằng anh cũng ngang hàng với những người khác? Như thế thì anh ấy không còn quan trọng, không còn ý nghĩa gì với bạn nữa?

Có rất nhiều cách nói chuyện vừa nhẹ nhàng, khôn khéo lại có hiệu quả, vì thế phụ nữ đừng bao giờ dại dột mà dùng những câu trên đây để nói chuyện với người đàn ông của mình.