‘Bỏ bùa’ chồng bằng những điều nhỏ nhặt mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải biết

Phụ nữ yêu 06/05/2018 05:02

Khi trở về nhà, bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có được một người vợ nhẹ nhàng, tình cảm và biết cách chia sẻ để giúp mình bớt căng thẳng.

Có nhiều chuyện tưởng như vô cùng khó khăn nhưng thật ra lại cực kì đơn giản để giữ hôn nhân luôn bền vững.

Biết lắng nghe

Muốn hiểu được người khác nhất định bạn phải học cách lắng nghe. Đối với một nửa của mình bạn càng cần biết cách lắng nghe nhiều hơn. Có những ngày anh ấy đi làm về và rất mệt với công việc ở công ty. Trở về nhà, anh ấy thật sự muốn nghỉ ngơi, vì vậy đừng tạo thêm áp lực cho anh ấy.

Hãy thật sự chú ý câu chuyện anh ấy kể để người đàn ông của bạn có thể cảm nhận được rằng bạn quan tâm anh ấy bằng cả sự chân thành. Khi ấy chắc chắn anh ấy sẽ vô cùng yêu thương bạn và chồng sẽ chia sẻ nhiều hơn với bạn về những vướng mắc mà mình đang gặp phải.

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Có những ngày anh ấy đi làm về và rất mệt với công việc ở công ty - Ảnh: Internet

Đừng để bản thân luộm thuộm

Phụ nữ có một thói quen cực kì không tốt chính là sau khi kết hôn họ cho rằng mình không thật sự cần đến việc chăm sóc cá nhân và hình tượng của bản thân nữa. Nhưng điều đó sẽ khiến chồng vô cùng nhanh chán bạn.

Việc ăn mặc xinh đẹp không chỉ để làm đẹp chính mình mà còn là một cách để giữ chồng. Sự thật cần phải thừa nhận đó chính là không có một người đàn ông nào thích một người phụ nữ xuề xòa, luộm thuộm cả.

Sự tinh tươm của người phụ nữ khiến người đàn ông cảm thấy thư giãn. Vợ đẹp ai mà không thích khoe. Không nhất định phải quá cầu kì hay chải chuốt. Chỉ cần biết cách khiến bản thân thoải mái và ăn mặc đủ gọn gàng mà vẫn đẹp là đủ.

‘Bỏ bùa’ chồng bằng những điều nhỏ nhặt mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải biết - Ảnh 2
Sự thật cần phải thừa nhận đó chính là không có một người đàn ông nào thích một người phụ nữ xuề xòa, luộm thuộm - Ảnh: Internet

Thỏa hiệp với chồng

Trong đời sống vợ chồng không bao giờ có thể thoát khỏi những cãi vã thường nhật. Tuy nhiên đôi khi bạn hãy tìm cách thỏa hiệp với chồng. Đừng cho rằng khi nào cãi nhau với chồng thì anh ấy bắt buộc phải là người làm lành trước.

Đã là vợ chồng đừng cố gắng phân thắng bại để khiến cuộc hôn nhân của mình thêm căng thẳng. Có những lúc cần biết nhường nhịn lẫn nhau để giữ cuộc hôn nhân ấy được hòa bình. Người làm lành là bạn chắc chắn chồng sẽ mỉm cười vui vẻ và chẳng nỡ giận bạn thêm nữa đâu.

Một bữa ăn ấm áp và những món quà nhỏ

Bạn có thể không phải một người phụ nữ giỏi nấu nướng nhưng ít nhất hãy biết các món ăn tủ. Hãy nấu cho chồng những món ăn ngon để khiến anh ấy muốn trở về nhà sau những giờ làm việc căng thẳng ở công ty. Món ăn được bạn chăm chút nấu thật cẩn thận sẽ khiến chồng vui vẻ cả ngày và cảm nhận được tình yêu từ bạn.

‘Bỏ bùa’ chồng bằng những điều nhỏ nhặt mà bất cứ người phụ nữ nào cũng phải biết - Ảnh 3
Hãy nấu cho chồng những món ăn ngon để khiến anh ấy muốn trở về nhà sau những giờ làm việc căng thẳng ở công ty - Ảnh: Internet

Đừng lầm tưởng chỉ có phụ nữ mới thích những món quà nhỏ, đàn ông cũng không hề ngoại lệ. Anh ấy cũng hi vọng mình có thể nhận được một món quà nhỏ từ vợ cho dù chỉ mang ý nghĩa tinh thần.

Bởi vì những lời yêu thương, những món quà nhỏ bạn dành cho anh ấy sẽ khiến cho chồng luôn cảm thấy mình là người đàn ông may mắn khi có được một người vợ không chỉ biết lo lắng cho gia đình nhỏ mà còn biết yêu thương chồng hết mực. Điều đó càng khiến vợ chồng gần nhau hơn và cuộc hôn nhân sẽ luôn hạnh phúc.

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