Phụ nữ thế này đàn ông nào dám phản bội?

Phụ nữ yêu 19/05/2018 10:45

Bạn muốn người đàn ông bên cạnh mình mãi ở bên không rời? Không chỉ làm anh ấy sợ mình, còn phải khiến anh ta sợ mất vợ, mất con, luôn xem gia đình là duy nhất?

1. Khiến anh ta cảm thấy sợ mất vợ

Phụ nữ muốn giữ đàn ông thì đừng trở thành “mẹ” của họ, hãy để họ cảm thấy cũng sợ mất mình. Bạn đừng lúc nào cũng kiểm soát thời gian, tiền bạc của anh ta bởi nếu đã có ý định, bạn có chặt chẽ cỡ nào cũng không được. Đừng lúc nào cũng hỏi anh ta đi đâu, làm gì, với ai – Hãy để anh ta tự giác báo cáo với bạn. Trong những buổi liên hoan của anh ta với bạn bè cũng đừng gọi quá nhiều, hãy để anh ta tự giác về đúng giờ. Chồng bạn sẽ cảm thấy có lỗi nếu về muộn, không có thời gian dành cho vợ con.

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Khi không có anh ấy, bạn vẫn tự tin xinh đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Bản thân bạn cũng cần hoàn thiện mình mỗi ngày. Luôn gọn gàng, sạch sẽ và độc lập. Tạo cho chồng thói quen luôn muốn có vợ gần bên. Khi không có anh ấy, bạn vẫn tự tin xinh đẹp, anh ta sẽ chột dạ mà sợ bạn sẽ có lúc xiêu lòng vì người đàn ông khác.

2. Quan tâm gia đình nhà chồng

Câu chuyện giữa con dâu và mẹ chồng vẫn là một cuộc chiến không bao giờ có hồi kết. Tuy nhiên, nếu bạn thả lỏng mình, đừng quá định kiến về điều đó, bạn sẽ cải thiện được chuyện này. Quan tâm chân thành đến các thành viên trong gia đình chồng là cách ghi điểm với anh ấy. Hãy cho đi sự yêu thương và những giá trị tốt đẹp cũng sẽ đến với bạn.

3. Hãy là người phụ nữ tự tin độc lập

Sức hút từ một người phụ nữ độc lập luôn được khẳng định trong tất cả các mối quan hệ, giữa vợ và chồng cũng thế.

Phụ nữ thế này đàn ông nào dám phản bội? - Ảnh 2
Phụ nữ tự tin sẽ biết rõ mình cần gì và xứng đáng được nhận những gì - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ tự tin sẽ biết rõ mình cần gì và xứng đáng được nhận những gì. Nếu phát hiện ra chồng ngoại tình, họ có thể rất đau lòng, rất thương con nhưng cũng sẽ dứt khoát ra đi để tìm kiếm một hạnh phúc khác.

Đây chính là kiểu phụ nữ mà đàn ông sợ nhất. Bởi họ nghĩ rằng phụ nữ luôn vì gia đình mà giữ gìn, nhẫn nhịn. Dù anh ta có bị phát hiện làm sai nhưng vợ cũng sẽ không thể bỏ mình mà đi được.

Bởi vậy hãy yêu thương bản thân mình, yêu mình trước thì người khác mới quan tâm chăm sóc mình được. Tự biết trân quý bản thân, chồng bạn có cho tiền cũng không dám rời bạn mà đi.

4. Tự làm cuộc sống của mình thêm màu sắc

Phụ nữ sau kết hôn bỗng nhiên chỉ tập trung vào chồng và con, các mối quan hệ khác bỗng nhiên bị thu lại và trở nên nhàm chán. Cuộc sống cũng vô vị vì sáng tới tối chỉ như những vòng lặp mệt nhoài.

Phụ nữ thế này đàn ông nào dám phản bội? - Ảnh 3
Hãy đi làm và có những mối quan hệ bên ngoài đủ để bạn cảm thấy hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Hãy đi làm và có những mối quan hệ bên ngoài đủ để bạn cảm thấy hạnh phúc. Thi thoảng cũng có thể dành thời gian cho bản thân để shopping, gặp mặt bạn bè. Đừng trở nên lệ thuộc cảm xúc vào đàn ông, đây chính là con dao sẽ giết bạn nếu phát hiện chồng ngoại tình.

5. Khôn ngoan, sắc sảo

Phụ nữ khôn ngoan là người khiến cho chồng cảm thấy nể. Không cần nói nhiều nhưng mỗi lời thốt ra đều chất lượng, sâu sắc. Nếu bạn có ghen cũng ghen khéo léo, có đánh ghen thì cũng nhẹ nhàng nhưng thâm thúy, sâu cay. Biết về điểm mạnh, điểm yếu của chồng, mềm nắn rắn buông khiến chồng không rời xa mình được. Anh ta sẽ nhận ra trách nhiệm thực sự của mình trong hôn nhân để luôn biết điểm dừng giới hạn.

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