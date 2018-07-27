Những câu nói hay nhất để trải lòng khi bị người yêu lừa dối, phụ bạc

Phụ nữ yêu 27/07/2018 09:47

Khi ta yêu nhau, những câu nói này chẳng có nghĩa lý gì, nhưng khi bị người yêu lừa dối, sao bỗng thấy chúng hay và thấm thía đến thế.

Những câu nói hay khi bị người yêu lừa dối sao mà đúng tâm trạng của người trong cuộc đến vậy. Biết nói cùng ai khi mà sự phản bội khiến ta cảm thấy xấu hổ, bất lực biết nhường nào.

Đau đớn có, nhớ nhung có, giận hờn có, cùng trải lòng với những câu nói hay nhất khi bị người yêu lừa dối để cảm thấy trút bớt đi phần nào gánh nặng sau cú sốc về tinh thần trong tình yêu.

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Bị người yêu lừa dối là nỗi đau khó có thể vượt qua

Hãy nhớ lấy đừng quên

Vết thương đâm vào cơ thể, da thịt sẽ lành, nhưng vết thương đâm vào con tim thì nỗi đau ấy sẽ tồn tại cho đến hết cuộc đời.

Khi mà cả thế giới phản bội anh, em sẽ vì anh mà phản bội lại cả thế giới. Nhưng thật nực cười làm sao khi người mà em sẵn sàng đỡ đạn thay lại chính là người nhẫn tâm bóp cò súng.

Sự phản bội mà em nhận được từ anh ngày hôm nay không phải do em ngu ngốc không nhận ra, không phải do bản thân em không đủ tốt, mà là bởi vì em đã đối xử quá tốt với những thứ thật sự chẳng hề xứng đáng với mình.

Những câu nói hay nhất để trải lòng khi bị người yêu lừa dối, phụ bạc - Ảnh 2

Vết thương đâm vào con tim sẽ tồn tại mãi mãi

Bởi vậy mà có những thứ đã đánh mất đi rồi, ta mới cảm thấy nuối tiếc vì đã không biết trân trọng. Nhưng có những thứ ta làm mất đi rồi thì ta mới thở phào nhẹ nhõm nhận ra rằng: Đáng lẽ ta phải tự vứt bỏ nó từ lâu lắm rồi.

Mạnh mẽ đứng dậy đừng để mất phương hướng

Lời xin lỗi muộn màng của kẻ phản bội đâu có giá trị gì, ta có thể dễ dàng tha thứ cho họ nhưng niềm tin dẫu sao cũng đã vụn vỡ rồi.

Mảnh ghép tình yêu trong trái tim vẫn còn đó, nhưng niềm tin về một người mà ta yêu thật nhiều đã vỡ vụn rồi còn nhặt lại làm gì để cho xước bàn tay?

Những câu nói hay nhất để trải lòng khi bị người yêu lừa dối, phụ bạc - Ảnh 3

Niềm tin vụn vỡ rồi còn nhặt làm gì cho xước bàn tay

Phải mạnh mẽ lên thôi vì nếu vẫn còn nỗi hận về người đã phản bội mình tức là trong lòng vẫn còn hình bóng người đó, còn hận là vẫn chưa thể buông, dù dặn lòng phải cố quên nhưng vẫn chưa thể nào quên được, rốt cuộc thì người đau nhất lại chính là bản thân mình.

Điều làm ta đau đớn nhất trên cuộc đời này chẳng phải là sự phản bội không đến từ kẻ thù của mình mà lại tới từ chính người mà ta vốn yêu thương và tin tưởng nhất.

Những câu nói hay nhất để trải lòng khi bị người yêu lừa dối, phụ bạc - Ảnh 4

Sự phản bội lại thường đến từ người mà ta yêu thương và tin tưởng nhất

Sau những năm tháng yêu đương, dành cả thanh xuân vì một người ta đâu tiếc, chỉ tiếc rằng yêu nhầm một người mà ngay từ đầu đã muốn phản bội ta.

Hóa ra, tình yêu đối với những người phản bội chỉ luôn là một trò đùa không hơn không kém.

Vậy nên, khi bạn biết người ta lừa dối mình một lần, đó là lỗi của họ. Nhưng nếu có lần tiếp theo xảy ra, đó không còn là sai lầm của họ nữa, mà lỗi là do bạn đã quá dại khờ.

Cánh cửa tình yêu này đóng lại rồi sẽ có cánh cửa khác tươi sáng hơn mở ra

Đừng vì những kẻ phản bội mà đánh mất đi niềm tin vào một tình yêu chân thành, bởi tình yêu sẽ đến với những người biết trân trọng nó. Bước qua khổ đau, sau này nếu có ai đó hỏi rằng phải làm gì đây nếu người mình yêu thương là một kẻ phản bội, bỏ mình để chạy theo kẻ khác, ta có thể dứt khoát trả lời: Hãy mạnh mẽ buông tay!

Những câu nói hay nhất để trải lòng khi bị người yêu lừa dối, phụ bạc - Ảnh 5

Lãng quên người đã phản bội là món quà ta tự tặng cho chính mình

Tha thứ cho người đã làm cho ta bị tổn thương chính là món quà cao thượng nhất mà ta dành cho họ. Lãng quên đi người đã làm tổn thương mình, đó là món quà thông minh nhất bạn tặng cho chính mình.

Tình yêu vẫn sẽ đến với những ai còn hi vọng dù từng thất vọng thật nhiều, vẫn tin tưởng dù từng chịu nỗi đau phản bội, và vẫn chứa chan yêu thương dù từng phải nhận lấy tổn thương.

Tình yêu tay ba không có người đến trước, kẻ đến sau mà khi ai đó được người kia yêu thương nhiều hơn, kẻ còn lại sẽ là người thứ ba. Đau khổ là vậy nhưng đừng để mất niềm tin, rồi tình yêu thực sự sẽ đến với những người luôn sẵn sàng đón nhận nó.

Con gái nên làm gì khi bị người yêu lừa dối?

Con gái nên làm gì khi bị người yêu lừa dối?

Con gái khi bị người mà mình vốn dĩ rất tin tưởng và yêu thương vô điều kiện lừa dối, đừng vội suy sụp mà hãy nhớ thực hiện những điều sau.

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