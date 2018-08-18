Những cách trị chồng, phụ nữ nên bỏ túi khi vô tình lấy phải người vũ phu

Phụ nữ vốn đã là những người mỏng manh, yếu đuối nên đàn ông cần phải yêu thương, trân trọng. Thế nhưng từ xưa đến nay không ít người phụ nữ lấy phải chồng vũ phu và đã chịu nạn bạo hành gia đình. Tuy nhiên trong thời buổi hiện đại này phụ nữ không thể cam chịu mãi mà cần phải có cách trị chồng vũ phu?

Nếu bạn đang sống với một người chồng vũ phu và thường xuyên bị tổn thương từ những lời nói, hành động “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” từ người đàn ông mà bạn gọi là chồng thì đừng nhẫn nhịn, cam chịu mãi nữa. Thay vào đó hãy tham khảo những cách đối phó với chồng vũ phu dưới đây. 1. Đừng cam chịu một cách mù quáng Phụ nữ Việt xưa nay bản tính là hi sinh, chịu đựng và nhẫn nhịn để vợ chồng yên ấm, gia đình hạnh phúc, con cái có đủ cả cha cả mẹ. Thế nhưng bạn phải hi sinh và nhẫn nhịn sao cho đúng lúc, đúng thời điểm chứ không phải là một sự cam chịu mù quáng, nhất là với những người đàn ông có thói vũ phu.

Chồng vũ phu phụ nữ nên làm gì - Ảnh minh họa: Internet Hãy nhớ nếu cứ cam chịu bị chồng đánh đấm, chửi bới mỗi khi anh ta say xỉn, bực mình một chuyện gì đó,… thì bạn càng làm cho cái tính vũ phu của chồng càng gia tăng. Anh ta sẽ càng "được nước mà làm tới" và chắc chắn bạn sẽ mãi là “tấm bia” cho anh ta trút giận. Vì vậy hãy lên tiếng để bảo vệ bản thân mình trước, sau đó là bảo vệ con cái trước người cha vũ phu, gia trưởng. Ngoài ra bạn cũng nên tránh đi mỗi khi thói vũ phu của chồng lại "bùng nổ". Cách này sẽ giúp bạn tránh được những bạo lực gia đình, tránh được sự tổn thương cho bản thân và cho tình cảm vợ chồng. 2. Nhờ mọi người khuyên ngăn Nếu chồng vũ phu, bạn đừng có lúc nào cũng cho rằng chuyện trong nhà thì cả hai vợ chồng giải quyết. Thế nhưng nếu bạn cứ suy nghĩ mãi như vậy thì người chịu tổn thương, chịu đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn sẽ là bạn và những đứa con mà thôi. Do đó hãy bỏ qua sự e ngại khi “vạch áo cho người xem lưng” chuyện của gia đình mà hãy nhờ bố mẹ hai bên khuyên can giúp.

Giải pháp nào để phụ nữ thoát khỏi người chồng vũ phu - Ảnh minh họa: Internet Cho dù chồng bạn có là ai thì chí ít anh ấy cũng sẽ trọng nể những người lớn tuổi hơn, nhất là khi những người đó là chính bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ. Những người này sẽ giúp bạn phần nào trong việc đối phó với chồng vũ phu. 3. Hãy nói chuyện khi chồng đã bình tĩnh Chồng vũ phu đánh vợ là điều thường xảy ra khi người chồng say xỉn, rượu chè hay bực tức điều gì đó. Khi này bạn hãy tránh đi nơi khác chứ đừng cố gắng giải thích hay cãi vã, đấu tay đôi với chồng. Bởi khi cả hai đã không bình tĩnh thì mỗi lời nói như châm thêm dầu vào lửa khiến mối qua hệ của vợ chồng càng căng thẳng. Và biết đâu đấy chồng sẽ càng tức giận mà đánh đập, chửi bới bạn thì sao? Phụ nữ hãy mạnh dạn ly hôn với chồng vũ phu - Ảnh minh họa: Internet Vì vậy lời khuyên là hãy nói chuyện với chồng khi anh ấy đã bình tĩnh và chính bạn cũng phải hết sức bình tĩnh. Cùng nhau nói về những vấn đề xích mích, mâu thuẫn của cả hai, tìm ra cái đúng cái sai của mỗi người để có hướng giải quyết tốt nhất. 4. Quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân địa ngục Nếu sau tất cả những biện pháp bạn đã làm ở trên mà thói vũ phu của chồng vẫn không sửa đổi thì có lẽ giải pháp tốt nhất chính là ly hôn. Ly hôn là cách tốt nhất để giải thoát cho bạn trước người chồng vũ phu, gia trưởng, thoát khỏi nạn bạo hành gia đình, tránh được những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần.

Phụ nữ bị bạo hành gia đình: Lời giải nào cho nỗi đau thể xác và tâm hồn? Ngày nay, phụ nữ bị bạo hành gia đình không còn là vấn đề của riêng mỗi gia đình nữa mà được cả xã hội quan tâm. Thế nhưng, dù mức độ được quan tâm của nó được nâng cao, nhưng đâu đó xung quanh mỗi chúng ta, vẫn còn những nỗi đau vì bạo hành như thế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-cach-tri-chong-phu-nu-nen-bo-tui-khi-vo-tinh-lay-phai-nguoi-vu-phu-293708.html